Уфимский «Дальний»: секс-скандал в полиции может стоить кресла главе МВД Башкирии?

В Башкортостане по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги задержали троих полицейских

Фото: Максим Платонов

Прогремевшая на всю Россию история о зверствах в казанском отделе полиции «Дальний», где от пыток погиб задержанный, в эти дни вновь напомнила о себе. Очередной скандал с оборотнями в погонах разразился на этот раз в соседнем Башкортостане. Троих районных начальников полиции Уфы задержали по подозрению в жестоком изнасиловании их 23-летней коллеги. Девушка, по неофициальным данным, — племянница высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Случай получил широкую огласку и второй день не сходит с федеральных новостных лент. Тем временем в местных СМИ уже задаются вопросом — должен ли глава республиканского МВД уйти в отставку на фоне такого удара по имиджу правоохранительной системы? Что думают об этом эксперты-силовики и правозащитники — подробнее в материале «Реального времени».

Полицейские-насильники

Шокирующая история с изнасилованием тремя полицейскими их же коллеги — молодой девушки — произошла в Уфе в ночь с 29 на 30 октября. Все случилось по месту службы — в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. 23-летняя пострадавшая работала здесь дознавателем. Вечером ее вызвали к начальству под предлогом «рабочих вопросов». В кабинете у шефа сидели еще глава Кармаскалинского отдела полиции и инспектор управления по миграции Уфимского района. Мужчины устроили застолье и выпивали. По словам девушки, ее всю ночь удерживали против воли, избивали и насиловали. Утром она обратилась с заявлением в Следком. Некоторые подробности происшествия пересказал «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Башкирии Евгений Каневский:

— Они встретились вечером, время точно устанавливается. Но это не длилось до утра, как многие пишут. У людей этой профессии ненормированный график, все началось после официального окончания рабочего дня, ближе к 20 часам, было застолье. Девушка самостоятельно передвигается, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее не положили в больницу. Что касается того, где она находится — дома, у друзей, у родственников — ничего не могу сказать, не отслеживаем передвижения. С подозреваемыми проводятся следственные действия. Били ли они ее — сейчас не готов сказать. Да, известно, что для преодоления сопротивления применялось насилие, — сообщил Каневский.

Все случилось по месту службы — в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. 23-летняя пострадавшая работала здесь дознавателем. Фото vesti.ru



По информации источников местных СМИ, девушка «была избита, получила телесные повреждения в виде множественных разрывов тканей». В Следкоме на это сообщили, что, к счастью, обошлось без серьезных физических травм, но более точно это покажет только экспертиза.

— Всех троих подозреваемых сейчас допрашивают, проводят очные ставки. Ночь провели в изоляторе временного содержания, их задержали на двое суток. Мера пресечения, скорее всего, будет избираться завтра, — добавил Каневский.

После случившегося и федеральной огласки истории в Башкортостан с проверкой направили сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД РФ. В пресс-службе ведомства пока воздерживаются от комментариев.

В соцсетях окрестили «второй Шурыгиной»

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В кабинетах задержанных полицейских работают следователи. По данным источников, в изнасиловании подозреваются начальник Кармаскалинского районного отдела полиции Салават Г. (50 лет), начальник Уфимского отдела Эдуард М. (51 год) и инспектор управления по миграции Уфимского района Павел Я. (34 года).

Сообщается, что пострадавшая — племянница высокопоставленного сотрудника Росгвардии, но в самой службе эту информацию не подтверждают и не опровергают, считая комментарии по этой теме «неэтичными». О девушке-дознавателе в уфимских соцсетях отзываются по-разному. Одни называют ее второй «Шурыгиной» и считают, что она сама спровоцировала нападение. Другие, напротив, уверяют, что сотрудница отдела была образцом порядочности. В отделе информации и общественных связей МВД по РБ не стали давать характеристику ни пострадавшей, ни подозреваемым начальникам:

По факту совершения тяжкого преступления МВД по РБ заявило о проведении служебной проверки, по итогам будет принято решение об увольнении подозреваемых должностных лиц из органов внутренних дел. Фото proufu.ru

— По данному факту просим использовать официальную информацию. Дополнительной информацией для предоставления в качестве комментария в настоящее время не располагаем, — сообщил «Реальному времени» начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов.

По факту совершения тяжкого преступления МВД по РБ заявило о проведении служебной проверки, по итогам будет принято решение об увольнении подозреваемых должностных лиц из органов внутренних дел, сообщили нашему изданию в ведомстве.



По сценарию казанского отдела «Дальний»?

В отделе по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району, где пострадавшая работает, не стали комментировать ситуацию. «Без комментариев, обращайтесь в пресс-службу МВД», — бросили в трубку. В Сети в отзывах про работу отдела масса негативных комментариев: «Беспредел! Ужас! Кошмар! Что за хамство, неграмотное отношение! Пользуются своей должностью и хамят, как хотят».

Секс-скандал в уфимской полиции, разразившийся в преддверии дня сотрудника органов внутренних дел — 10 ноября, многим напомнил прогремевшую на всю Россию историю зверств в казанском отделе «Дальний». Тогда этот случай полицейского беспредела привел к отставкам в местном МВД. Вот и сейчас уфимские СМИ задаются вопросом: не должен ли уйти в отставку башкирский министр внутренних дел? Впрочем, эксперты не спешат проводить параллели между уфимской и казанской историей:

— Параллели с «Дальним» тут все же неуместны. А с юридической точки зрения, тут история минимально связана с местом работы. Она могла произойти в любом офисе. Методика доказывания по делам об изнасиловании давно отработана. Важны биологические следы, наличие телесных повреждений, а также доказательства согласия и добровольности (или отсутствие таковых). Сопротивлялась ли она, звала ли на помощь, была ли в беспомощном состоянии и так далее. Понятно, что в любом случае нарушен кодекс чести — и пьянка на рабочем месте, и секс с подчиненной. Вопрос о наличии состава преступления — к следствию. И принадлежность фигурантов дела к полиции в глазах общественности, безусловно, бросает тень на МВД в целом. В полицию все же есть отбор, аттестация, работают психологи, декларируются высокие стандарты, — комментирует председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Эксперт Общественной палаты РФ, экс-руководитель психологической службы УФСИН по РТ Владимир Рубашный уверен, что давно формируется специфическая среда, которая приводит к таким последствиям:

— Дело ведь не в том, есть на них погоны или нет. Если это недочеловек, он и в погонах таким будет! Внутренние моральные нормы и требования ведь не появляются со званием полковника или майора. Речь идет о формировании специфической и уже давно неблагополучной среды, где давно существуют такие взаимоотношения, как и во всяких иерархических средах. Если ты подчиненный или подчиненная, то вынужден или вынуждена выполнять какие-то требования начальника. Эта девушка, видимо, не представляла, что до такого дойдет. Но абсолютно правильно сделала, что заявила. Это главное правило для борьбы с этим ненормальным поведением, ведь это латентные преступления, их много, но мало об этом говорят. Ведь и в ходе следствия женщины подвергаются унижению со стороны следствия и полиции. Система больна. В ней должны проводиться реальные реформы, чтобы такие люди не появлялись. Но всех все устраивают ровно до таких инцидентов. А потом начинают либо выгораживать, либо задним числом увольнять со словами «в любом стаде есть паршивая овца». На самом деле, это сама среда предполагает наличие такого поведения, определенную вседозволенность — чем выше статус, тем больше. И я не исключаю, что ситуация с этой девушкой не первая, наверное, были и другие, в которых они смогли почувствовать безнаказанность, — комментирует Рубашный.

Уже откликнулись те, кто готов представлять интересы пострадавшей: «Правозащитники готовы представлять интересы потерпевшей в этом деле», — сообщил «Реальному времени» координатор организации «Зона права» Булат Мухамеджанов.

Генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов называет происшествие в Уфе вопиющим случаем, хотя большого удивления оно уже не вызывает:

— Факт вопиющий, дикий. Но уже не удивляет, если речь идет о полиции. Все это следствие непродуманной реформы МВД. Нельзя строить коммунизм в отдельном ведомстве. При любой реформе мы теряем 25% профессионального состава. А сколько прошло таких реформ? Нужна была комплексная реформа всего правоохранительного блока. И начинать надо с судов. Но что выросло, то выросло. А потому нас ждет много чудных открытий. Дикость, мерзость и запустение духа, — эмоционально высказался Михайлов.