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Радий Хабиров назначил управляющего делами главы Башкирии

08:31, 31.10.2018
Радий Хабиров назначил управляющего делами главы Башкирии
Фото: glavarb.ru

Управляющим делами главы Республики Башкортостан назначен Роман Ребров. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ранее Ребров служил в Вооруженных силах РФ, позже трудился в аппарате управляющего делами полномочного представительства РБ при президенте Российской Федерации. С 2013 года — заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации.

В 2017—2018 годах работал в команде Радия Хабирова, занимая должность управляющего делами администрации Красногорска Московской области.

Напомним, ранее Хабиров назначил и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева.

ОбществоВласть Башкортостан
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