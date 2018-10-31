Радий Хабиров назначил управляющего делами главы Башкирии
Управляющим делами главы Республики Башкортостан назначен Роман Ребров. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Ранее Ребров служил в Вооруженных силах РФ, позже трудился в аппарате управляющего делами полномочного представительства РБ при президенте Российской Федерации. С 2013 года — заместитель постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации.
В 2017—2018 годах работал в команде Радия Хабирова, занимая должность управляющего делами администрации Красногорска Московской области.
Напомним, ранее Хабиров назначил и.о. министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева.ОбществоВласть Башкортостан
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