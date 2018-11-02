Радий Хабиров: «У глав муниципалитетов должен быть прямой доступ ко мне»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел 1 ноября семинар-совещание по актуальным вопросам развития муниципальных районов и городских округов республики.

В мероприятии приняли участие главы муниципалитетов, члены правительства РБ, руководители министерств и ведомств, эксперты. В рамках совещания были затронуты темы реализации майского Указа президента Владимира Путина, повышения доходного потенциала местных бюджетов, развития социальной инфраструктуры территорий и другое.

По итогам встречи Радий Хабиров отметил, что работу глав муниципалитетов нельзя недооценивать, так как они «трудятся на земле земле и видят, чем люди живут».

«У них всегда должен быть доступ ко мне и моим министрам. Но и спрос с них – особый», — написал на своей странице в соцсетях глава региона.

Напомним, ранее Хабиров внес на рассмотрение Государственного Собрания — Курултая РБ законопроект о бюджете республики на 2018 год и на плановый период 2020—2021 годов.