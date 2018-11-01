В Госдуме отметили готовность Татарстана и Башкирии к реновации

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила, что в нынешних реалиях к программе реновации готовы только пять регионов страны. Среди них Татарстан и Башкирия.

В числе регионов также Санкт-Петербург и Ленинградская и Ярославская области. Препятствием для реновации в других регионах является высокая стоимость программы, передает ТАСС.

При этом законопроектом о всероссийской реновации заинтересовались примерно в десяти регионах, где уже завершился первый этап программы переселения аварийного жилья.

Отмечается, что в Татарстане рассматривают возможность использования механизмов реновации, но прорабатываются и другие подходы к решению проблем аварийного жилищного фонда. Так, по данным Минстроя РТ, с 2013 по 2017 годы в республике расселили 1,1 тыс. аварийных домов, новое жилье получили почти 20,5 тыс. человек.

Напомним, законопроект о распространении программы реновации жилья на все регионы России внесли в Госдуму в сентябре. В отличие от закона о реновации в Москве, федеральный законопроект предполагает не только снос, но и реконструкцию жилья.