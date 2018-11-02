В Уфе арестованы все трое экс-полицейских по подозрению в изнасиловании коллеги

Сегодня Кировский районный суд Уфы взял под стражу троих бывших полицейских начальников, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя.



Заседание суда проходило в закрытом режиме. По данным СМИ первым был арестован начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев. Вторым в СИЗО отправили Салавата Галиева. Третьим перед судом предстал Павел Яромчук.

Напомним, что 31 октября появилась информация о троих полицейских из Уфы, изнасиловавших подчиненную.

По данным Следкома, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.

