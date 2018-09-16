Башкирская неделя: новые имена депутатов и муфтия, «золотой прокурор» и «АУЕ» для экс-главы МВД

Главные события недели Башкортостана

На минувшей неделе в Башкирии произошло немало громких, значимых и весомых событий. Прошедшие выборы в Госсобрание — Курултай РБ не сильно изменили политический пейзаж, но все же внесли свои коррективы. Политолог отметил увеличение разнообразия, а Хамитов анонсировал перестановки в правительстве республики. В то же время власти Башкирии сделали ставку на нового кандидата в муфтии республики. ФСБ задержала прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, чье имущество оценили в 0,7 млрд рублей. Журналисты уже прозвали его «золотым прокурором». Кредитование бизнеса в республике падает, а собираемость налогов растет. На ВЭФ заключено соглашение о строительстве конкурента БСК. Параллельно соцсети отреагировали на смену дизайна пачки соды. Подробнее в обзоре «Реального времени».

День выборов

На прошлой неделе в Единый день голосования в Башкирии выбирали новый состав Госсобрания — Курултая РБ. 55 депутатов избирались по одномандатным округам, столько же — по партийным спискам. Результаты оказались достаточно предсказуемы.

«Единая Россия» набрала более 58% голосов. КПРФ почти достигла 19%, а ЛДПР немного не дотянула до 10%. В региональном парламенте останется и «Справедливая Россия», которой досталось почти 5,5% голосов избирателей. Менее 4% набрали «Патриоты России» и «Зеленые».

При этом от «Патриотов России» в Госсобрание РБ прошел бывший руководитель администрации Хамитова Владимир Нагорный. А вот представители интересов «Башкирской содовой компании», например, председатель партии ветеранов России Ильдар Резяпов или главный юрист БСК Татьяна Кайнова, не попадают в парламент.

Комментируя результаты выборов в Курултай, глава РБ Рустэм Хамитов анонсировал перестановки в правительстве.

Рустэм Хамитов анонсировал перестановки в правительстве. Фото glavarb.ru



«Несколько человек из исполнительной власти перешли на работу в Государственное собрание. У нас появятся новые люди. Все это будет происходить быстро, в ближайшие неделю-две», — заявил руководитель республики.

Уфимский политолог Дмитрий Казанцев отметил, что «Справедливая Россия» впервые прошла в региональный парламент. По его мнению, шестой созыв Госсобрания РБ выгодно отличается от предыдущего наличием профессиональных политиков и лидеров общественного мнения.

При этом стоит отметить спорную ситуацию в рескоме КПРФ, где решили не давать депутатский мандат лидеру башкирского отделения «Левого фронта» Дмитрию Чувилину, завоевавшему это место для партии. Сам он с такой позицией коммунистов не согласился. При этом чета Хафизовых, вокруг которых тоже вились интриги, прошла в Курултай без потерь.

Новый муфтий



После выборов светской власти в Башкирии приближаются выборы главы Духовного управления мусульман республики. Главным фаворитом внезапно стал имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов.

Один из основных кандидатов в муфтии Башкирии Айнур Арсланов, занимающий пост первого заместителя главы ДУМ РБ, отказался от участия в выборах нового руководителя управления. По слухам, его кандидатуру забраковали силовики из-за прежних связей с криминальными группировками. Однако сам Арсланов эту информацию опровергает.

На фоне поездки Арсланова в Казань появились также предположения о его попытке заручиться поддержкой муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Камиль хазрат заявил на это: «Кого выберет умма Башкирии, с тем мы и будем работать».

Другим претендентом на чалму муфтия заявился 28-летний уфимский имам Айнур Биргалин, активно работающий в этом направлении. Кого утвердят в качестве кандидатов, узнаем на предстоящей неделе. Сам председатель определится уже в ноябре.

Главным фаворитом внезапно стал имам-мухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметдин Газизов. Фото muslimrb.ru

«Золотой прокурор»

Во вторник, 11 сентября, в Уфе ФСБ задержала прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина. Он был задержан при получении взятки в 5,5 млн рублей. Однако у него дома обнаружили около 180 млн рублей. По некоторым оценкам, имущество «золотого прокурора» стоит около 0,7 млрд рублей.

По данным источников, Гарифуллин может быть причастен к проблемам дольщиков «Миловского парка» и другим серьезным нарушениям.

Суд арестовал прокурора на два месяца.

Политолог: Хамитов доработает срок до конца

Политтехнолог Дмитрий Фетисов высказал «Реальному времени» мнение, что нынешний срок главы РБ Рустэма Хамитова может быть последним. При этом руководитель региона досидит его спокойно. Хотя ранее в информационном поле проходили сведения, будто осенью «башлыка» республики заменят.

Фетисов также отметил, что конфликт Хамитова и БСК не достиг своей высшей точки. В то же время он считает, что у властей Башкирии есть возможности найти компромиссное решение.

Власти Башкирии рассчитывают построить современный историко-культурный комплекс возле Каповой пещеры (Шульган-Таш). Фото Данира Гайнуллина

Комплекс «Шульган-Таш»

Власти Башкирии рассчитывают построить современный историко-культурный комплекс возле Каповой пещеры (Шульган-Таш). Директор ГУК НПЦ Данир Гайнуллин, и. о. директора историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фаузиль Маликов и архитектор проекта Рустам Алибаев рассказали «Реальному времени» о подробностях нового проекта.

Тем временем из-за готовящегося в пещере выступления оркестра народных инструментов Башкирии в соцсетях и СМИ поднялась волна возмущения. Пользователи беспокоятся, что выступление вызовет непоправимые последствия. Однако директор заповедника «Шульган-Таш» Михаил Косарев твердо заявил, что 45-минутный концерт на 200 человек не повредит пещере.

Полный наркопикап

Под Казанью правоохранители задержали пикап, под обшивкой которого нашли почти 120 кг наркотиков. Автомобиль перевозил запрещенные вещества в Уфу. Полицейские эксперты установили — в машине находились амфетамин, гашиш, кокаин и несколько видов «синтетики».

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на наркосбыт в особо крупном размере. В преступлении подозревают водителя и пассажира — оба являются безработными жителями Москвы, обоим по 28 лет.

Под Казанью правоохранители задержали пикап, под обшивкой которого нашли почти 120 кг наркотиков

Падение кредитов для бизнеса

По итогам I полугодия 2018 года в Башкирии объем кредитов, полученных юридическими лицами, сократился на 25%. В абсолютных цифрах за 6 месяцев бизнес получил кредиты на 211 млрд рублей против 280,7 млрд рублей годом ранее.

При этом объем рублевых кредитов сократился чуть меньше — на 22% (с 260 до 204 млрд рублей), а вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах обрушились почти в 3 раза, с 20,8 до 7,2 млрд рублей.

При этом эксперты утверждают, что поток заявок на кредиты от предпринимателей не сильно изменился. Из этого они делают вывод, что банки стали тщательнее выбирать заемщиков и не одобряют кредиты всем подряд.

Лучшая собираемость налогов



В то же время Башкирия стала одним из лучших регионов по собираемости налогов. Республика вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности региональных систем налогообложения от консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) по итогам 2017 года.

РБ набрала 172 балла и уступила только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Хамитов похвалил ФК «Уфа» за постоянные упоминания Башкортостана в зарубежных СМИ. Фото vk.com/ufafc

«Скорая психопомощь», Хамитов о Тони Роббинсе и автомобиль Закомалдина

На минувшей неделе в Уфе расформировали последнюю выездную психиатрическую бригаду. Уведомления о сокращении получили все 34 сотрудника. Однако позже Минздрав РБ отменил приказ об их увольнении. Были выделены дополнительные средства на содержание бригады.

Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову по делу о неуплате налогов. Оно возвращено в прокуратуру. Далее дело будет либо переведено в СКР на дорасследование, либо прекращено.

Выступая на форуме по занятости молодежи, Хамитов прокомментировал семинар Тони Роббинса, вызвавший неоднозначную реакцию публики. Глава Башкирии отметил, что лектор говорил банальности при цене на мероприятие до 500 тысяч рублей. На том же форуме руководитель республики похвалил ФК «Уфа» за постоянные упоминания Башкортостана в зарубежных СМИ.

Минэкономики Башкирии подписало соглашение о строительстве завода на Гумеровском месторождении. Конкурент БСК должен производить до 1 млн тонн соды в год. Ранее «Реальное время» писало о том, кто может составить конкуренцию «Соде».

Другой важной темой из этой отрасли стала смена дизайна упаковки пищевой соды. Пользователи соцсетей решили, что рестайлинг пережила именно стерлитамакская продукция. Однако в действительности обновиться решил крымский завод («Крымсода»). Однако множество комментариев об «ушедшей эпохе», «главной ошибке» и даже грядущем конце света были адресованы именно БСК. Но стерлитамакское предприятие по-прежнему продолжает фасовать натрий двууглекислый в привычные нам красно-желто-белые картонные пачки.

Также на минувшей неделе на всю Россию прославился бывший глава МВД по Башкирии Михаил Закомалдин, ныне занимающий в республике пост федерального инспектора. Он попал в незначительное ДТП. Однако журналисты обратили внимание на госномер чиновничьего Land Rover. Буквы на номере складывались в аббревиатуру АУЕ, которая считается символом субкультуры любителей уголовной романтики и расшифровывается как «Арестантский уклад един». Стоит отметить, что виновником ДТП был признан водитель «Газели», врезавшейся в авто экс-министра.