Корпоративные кредиты Башкирии: аграрии не платят, а в валюте никто не берет

Снижение объемов кредитования — это общая ситуация для Башкортостана. Итоги I полугодия 2018 года

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает выяснять, как кредитуется бизнес в регионах Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали о ситуации в Татарстане, теперь разберем Башкортостан. Здесь почти полностью перестали брать кредиты в валюте, а основной причиной очень значительного скачка «просрочки» стало сельское хозяйство.

Улет «просрочки» и четверть от закредитованности Татарстана

Объем кредитов, полученных юридическими лицами Башкортостана в I полугодии 2018 года, заметно снизился по сравнению с прошлым годом. Показатель сократился сразу на четверть — 211 млрд рублей против 280,7 млрд рублей годом ранее. При этом объем рублевых кредитов сократился чуть меньше — на 22% (с 260 до 204 млрд рублей), а вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах обрушились почти в 3 раза, с 20,8 до 7,2 млрд рублей. Отметим, что эти цифры — значительно ниже, чем показатели юридических лиц в Татарстане, где общий объем выдачи составил 909 млрд рублей. Правда, кредиты в иностранной валюте оказались выше в Башкортостане — показатель Татарстана равен лишь 2,9 млрд рублей.

Как рассказал «Реальному времени» управляющий филиалом «Приволжский» банка «Открытие» Владимир Рогозин, снижение объемов кредитования — это общая ситуация для Башкортостана. При этом поток заявок от предпринимателей и юридических лиц, по его словам, в сравнении с прошлым годом существенно не изменился: «Возможно, это связано с фокусом банков на качественных клиентах, все реже встречаются банки, раздающие кредиты всем, даже рисковым заемщикам, под зашкаливающие ставки. Кредитная организация, которая заявляет себя серьезным игроком на рынке, предпочитает долгосрочные партнерские отношения с клиентами, ставит акцент на качестве кредитного портфеля. Рост отказов от кредитования под залог иностранной валюты и драгоценных металлов связан с нестабильным курсом».

Солидарен с ним и вице-президент по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Башкортостане Шамиль Аглямов: «Снижение объемов выдачи кредитов не всегда свидетельствует об уменьшении активности кредитования. Сегодня компании предпочитают брать кредиты на длительный срок, что в результате снижает частоту выдачи кредитов. Если говорить о тенденциях, то мы отмечаем движение ряда крупных компаний к рынку облигационного заимствования, а также рост спроса на лизинговое и факторинговое кредитование. Мы не прогнозируем значительных всплесков в кредитовании крупного бизнеса в ближайшей перспективе. В большинстве своем сейчас наблюдается «переток» кредитных портфелей между банками в зависимости от ценового предложения».

Отметим, что объем задолженности за год снизился на 10% — в I полугодии 2018 года он составил 352,3 млрд рублей. Рублевая задолженность снизилась на те же 10% — с 328,2 до 295,3 млрд рублей. А вот ситуация с «просрочкой» — еще хуже, чем в Татарстане. Там, напомним, показатель за год вырос на 38% — теперь он достигает примерно 25 млрд рублей. В Башкортостане же показатель увеличился почти в 2 раза — с 8,13 до 16 млрд рублей. При этом на 94% подскочила просроченная задолженность в рублях (до 15,8 млрд рублей), появилась и валютная «просрочка» — в размере 226 млн рублей.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам, в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.



Дата Объем Задолженность Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах В том числе просроченная Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах 01.07.2018 211.088 203.920 7.168 352.318 295.303 57.015 15.977 15.752 226 01.07.2017 280.683 259.878 20.805 389.490 328.201 61.289 8.130 8.130 0 01.07.2016 216.794 184.510 32.284 367.858 288.629 79.229 8.353 8.337 16 01.07.2015 184.124 162.272 21.852 412.393 308.195 104.198 9.561 9.527 34 01.07.2014 318.168 288.772 29.396 373.563 295.783 77.780 7.506 7.492 14 Изменение 2017/2018 -25% -22% -66% -10% -10% -7% 97% 94%

«Завершать расчеты» нужно меньше, чем год назад



Как и в Татарстане, основным сегментом, получающим кредиты, являются обрабатывающие производства. На них приходится около половины всех полученных кредитов, их сумма — 102,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 9%. В основном снижение обусловлено уменьшением объемов кредитов, полученных предприятиями, производящими нефтепродукты (-12%, с 42,8 до 37,9 млрд рублей), занятых химическим производством (-24%, с 31,9 до 24,2 млрд рублей), производством пищевых продуктов (-27%, с 10,8 до 7,9 млрд рублей), а также обработкой древесины и производством изделий из дерева (-98%, с 1,8 млрд до 41 млн рублей). Есть, впрочем, и предприятия, значительно увеличившие свой показатель: к примеру, производство транспортных средств и оборудования увеличило сумму кредитов с 15,1 до 22 млрд рублей.

Что касается остальных сфер, то значительный вклад вносят кредиты на завершение расчетов (32,7 млрд рублей), однако их за год стало меньше почти на треть. Кроме того, 29,2 млрд рублей в виде кредитов взяли компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей (результат практически не изменился за год).

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, в рублях, по видам экономической деятельности, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 203.920 8.150 944 102.212 7.897 01.07.2017 259.878 2.331 659 112.733 10.812 01.07.2016 184.510 3.692 2.065 73.821 5.692 01.07.2015 162.272 1.697 814 54.886 4.814 01.07.2014 288.772 85.577 84.612 40.031 4.396 Изменение 2017/2018 -22% 250% 43% -9% -27%

Кредиты в валюте, напомним, снизились почти в три раза — с 20,8 до 7,2 млрд рублей. Почти все они — в объеме 6,6 млрд рублей — приходятся на обрабатывающие производства, у которых также наблюдается снижение в три раза. Все эти деньги были взяты предприятиями, занимающимися производством транспортных средств и оборудования; тут снижение за год — в два раза. Кроме того, в этом году не взяли кредитов предприятия, производящие нефтепродукты, — годом ранее показатель был равен 6,5 млрд рублей. Обошлись без кредитов в валюте и компании, занятые в химическом производстве (годом ранее результат был равен 952 млн рублей). Помимо этого, кредиты в валюте в I полугодии 2018 года взяли предприятия торговли — на сумму в 455 млн рублей (на 60% больше, чем год назад).

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, в иностранной валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 7.168 0 0 6559 0 01.07.2017 20.805 295 0 20139 36 01.07.2016 32.284 4.396 0 27.555 125 01.07.2015 21.852 5.495 0 13.597 0 01.07.2014 29.396 0 0 28.331 0 Изменение 2017/2018 -66% -100% -67% -100%

Нефтяники — в главных должниках

Рублевая задолженность за год снизилась на 10%, с 328 до 295 млрд рублей. Почти половина ее приходится на предприятия, связанные с обрабатывающими производствами, и их показатель за год незначительно, но вырос — на 2%, до 139 млрд рублей. Основных сфер обрабатывающих производств две — производство нефтепродуктов (результат снизился на 28%, до 36,8 млрд рублей) и производство транспортных средств и оборудования (задолженность выросла с 20,1 до 36 млрд рублей — на 79%). Большая задолженность, кроме того, у предприятий сельского хозяйства (37 млрд рублей, снижение на 2%) а также оптовой и розничной торговли (30 млрд рублей, снижение на 8%). Помимо этого, значимая категория — операции с недвижимым имуществом, она потеряла 18%, показатель снизился до 21,9 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, в рублях, по видам экономической деятельности, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 295.303 23.758 10.715 138.911 16.274 01.07.2017 328.201 23.205 15.286 135.719 14.240 01.07.2016 288.629 36.188 31.378 110.635 12.239 01.07.2015 308.195 78.174 74.508 97.963 9.506 01.07.2014 295.783 76.080 72.106 73.993 9.631 Изменение 2017/2018 -10% 2% -30% 2% 14%

Задолженность в валюте снизилась на 7%, с 61,3 до 57 млрд рублей — и сейчас она самая низкая за 5 лет. Основная масса задолженности в валюте — у обрабатывающих производств: 52,6 млрд рублей, рост на 2%. В частности, значимые отрасли — производство нефтепродуктов (42,4 млрд рублей, рост на 6%) и транспортных средств (9,9 млрд рублей, снижение на 10%).

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, в иностранной валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 57.015 0 0 52.589 0 01.07.2017 61.289 4.468 0 51.686 83 01.07.2016 79.229 8.766 0 64.629 168 01.07.2015 104.198 10.680 3.181 85.015 0 01.07.2014 77.780 11.306 7.972 63.192 0 Изменение 2017/2018 -7% -100% 2% -100%

Сельское хозяйство тянет с платежами

А вот ситуация с просроченной задолженностью в Башкортостане очень тревожна. За год она выросла даже больше, чем в Татарстане, по крайней мере рублевая. Увеличение «просрочки» составило 94% — в I полугодии 2017 года показатель равнялся 8,13 млрд рублей, а в 2018 году он вырос до 15,8 млрд рублей. Отметим, что это самый высокий показатель за 5 лет. В 2014 году он составлял 7,5 млрд рублей, в 2015 году — 9,5 млрд рублей, в 2016 году — около 8,3 млрд рублей.

Интересно, что основным «драйвером» роста просроченной задолженности стала не сфера обрабатывающих производств — лидер по остальным показателям, связанным с кредитами, а отрасль сельского хозяйства. Причем показатель тут вырос шестикратно, с 1,03 до 6,02 млрд рублей. При этом Уральский банк «Сбербанка» отмечает рост кредитования как раз со стороны обрабатывающих производств и сельского хозяйства.

— Эксперты банка фиксируют рост рублевого кредитования со стороны крупных производственных компаний, например, в нефтехимической и сельскохозяйственной отраслях. В промышленности это связано с реализацией импортозамещающих проектов и поиском возможностей для более плотной работы на внутреннем рынке, в сельском хозяйстве — с работой программы государственного субсидирования процентных ставок со стороны Минсельхоза. В качестве примера активного кредитования бизнеса можно привести сразу два крупных проекта — «Башкирскую мясную компанию» и «Башкирский бройлер». В обоих случаях банк одобрил открытие кредитных линий объемом соответственно 4,8 млрд рублей и 2,8 млрд рублей, — рассказали «Реальному времени» в пресс-центре банка.

Еще один лидер по росту «просрочки» — производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Показатель тут подскочил с 1 до 551 млн рублей. В сфере строительства он увеличился с 966 млн до 1,48 млрд рублей, а в обрабатывающих производствах — с 1,5 до 2,96 млрд рублей (в основном благодаря обработке древесины — тут цифры выросли со 188 млн до 1,5 млрд рублей).

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, в рублях, по видам экономической деятельности, млн руб.

Дата Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.07.2018 15.752 133 133 2.955 247 01.07.2017 8.130 126 126 1.512 282 01.07.2016 8.337 157 127 1.313 379 01.07.2015 9.527 146 146 1.398 578 01.07.2014 7.492 51 46 1.103 527 Изменение 2017/2018 94% 6% 6% 95% -12%

Что касается просроченной задолженности в иностранной валюте и драгоценных металлах, то она выросла с нуля до 226 млн рублей. Весь этот показатель пришелся на одну отрасль обрабатывающих производств — металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Владимир Рогозин из банка «Открытие» рассказал, что наблюдается тенденция выхода на просрочку «старых» кредитов, выданных в 2016 — первой половине 2017 годов, но кредитные программы и продукты постоянно дорабатываются с учетом изменений конъюнктуры рынка, отраслевых рисков и тому подобного.

МСБ избавляется от кредитов в валюте

Ситуация с кредитованием малого и среднего предпринимательства значительно отличается от ситуации с кредитованием юридических лиц в целом. Объем предоставленных МСП кредитов в первых двух кварталах 2018 года сократился по сравнению с прошлогодним результатом на 27% — до 51,2 млрд рублей. При этом кредиты индивидуальным предпринимателям, напротив, выросли — на 7%, до 4 млрд рублей. Интересно, что в случае с иностранной валютой ситуация иная — за год кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства увеличились на 85%, хоть и составляют по-прежнему незначительную часть в общем объеме кредитов — 608 млн рублей. Индивидуальные предприниматели кредиты в валюте по-прежнему не берут.

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.07.2018 50.631 3.983 608 0 51.239 3.983 01.07.2017 69.813 3.710 329 0 70.142 3.710 01.07.2016 39.833 2.611 273 0 40.106 2.611 01.07.2015 38.777 2.605 2546 0 41.323 2.605 01.07.2014 54.987 6.275 488 0 55.475 6.275 Изменение 2017/2018 -27% 7% 85% -27% 7%

Задолженность МСП в 2018 году сократилась на 47%, после пикового прошлого года она снизилась со 139 до 73,8 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели сократили задолженность меньше — всего на 1%, с 8,2 до 8,1 млрд рублей. Отметим, что снижение кредитов МСП в рублях составило всего 35% (до 73,5 млрд рублей), а вот в иностранной валюте — почти в 10 раз, с 25,7 млрд до 295 млн рублей.

Общая просроченная задолженность МСП выросла, но незначительно — на 6%, с 5,26 до 5,56 млрд рублей. А вот индивидуальные предприниматели снизили показатели в два раза — с 818 до 418 млн рублей. Вся эта просроченная задолженность приходится на рублевые кредиты — «просрочки» в валюте у МСП нет.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, млн руб.



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей 01.07.2018 73.523 8.125 295 0 73.818 8.125 5.561 418 0 0 5.561 418 01.07.2017 113.293 8.226 25731 0 139.024 8.226 5.264 818 0 0 5.264 818 01.07.2016 80.402 9.416 2.277 0 82.679 9.416 5.484 1.143 16 0 5.500 1.143 01.07.2015 67.326 8.039 2122 0 69.448 8.039 5.542 920 4 0 5.546 920 01.07.2014 74.567 13.004 2853 0 77.420 13.004 4.922 636 14 0 4.936 636 Изменение 2017/2018 -35% -1% -99% -47% -1% 6% -49% 6% -49%