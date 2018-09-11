Минэкономики Башкирии подписало соглашение о строительстве завода на Гумеровском местрождении

ООО «Таурус» (входит в группу компаний ООО «ТАУ») планирует построить в Стерлитамакском районе на базе Гумеровского месторождения завод по производству кальцинированной соды мощностью 1 млн тонн в год.

«Инвестиционный проект имеет ряд преимуществ в области экологии, позволит повысить показатели производительности труда, а также гарантировать высокое качество конечной продукции, соответствующей требованиям европейских и российских пищевых стандартов», — передает «Башинформ» со ссылкой на руководителя проекта «Таурус» Олега Васильева.

Объем инвестиций в производство составит 36 млрд рублей. Завод также создаст 700 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ООО «Ишимбайский известняк» начнет разработку Гумеровского месторождения уже в III квартале 2018 года.