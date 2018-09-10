Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава партии ветеранов России не прошел в Госсобрание Башкирии

13:01, 10.09.2018

Председатель партии ветеранов России Ильдар Резяпов не прошел в Госсобрание — Курултай Башкирии. По предварительным данным, он набрал 6 157 голосов.

Это вдвое меньше, чем у лидирующего по 29-му одномандатному округу Амира Ишмегулова, следует из материалов ЦИК РБ. Председатель Всемирного курултая башкир, действующий депутат Госсобрания набрал 14 627 голосов.

Подробнее о результатах выборов в Башкирии читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция c Феофаном, Митрополитом Казанским и Татарстанским

Сюжеты

Все сюжеты