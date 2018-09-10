Глава партии ветеранов России не прошел в Госсобрание Башкирии

Председатель партии ветеранов России Ильдар Резяпов не прошел в Госсобрание — Курултай Башкирии. По предварительным данным, он набрал 6 157 голосов.

Это вдвое меньше, чем у лидирующего по 29-му одномандатному округу Амира Ишмегулова, следует из материалов ЦИК РБ. Председатель Всемирного курултая башкир, действующий депутат Госсобрания набрал 14 627 голосов.

Подробнее о результатах выборов в Башкирии читайте в материале «Реального времени».