«Скорее всего, Хамитов будет дорабатывать свой срок до конца, но он может быть последним»

Политтехнолог Дмитрий Фетисов — о том, кто из губернаторов покинет свои кресла уже этой осенью

Во второй части своего интервью «Реальному времени» политконсультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов рассуждает об устойчивости позиций губернаторов ПФО и называет имена первых кандидатов на вылет среди глав регионов России. Первую часть см. здесь.

«Конфликт между Хамитовым и БСК еще не дорос до своего максимума»



— Дмитрий Николаевич, в отличие от главы Удмуртии Александра Бречалова, которому переизбираться (если ничего экстраординарного не случится) только в 2022 году, главе Башкирии Рустэму Хамитову переизбрание потребуется уже через год. Как вы оцениваете его шансы и далее возглавлять республику?

— У Хамитова очень сильные и уверенные позиции, несмотря на то, что, так или иначе, в последние годы у него возникают какие-то скандальные истории. Да, видно, что у него есть сильные оппоненты, но не думаю, что ему грозит отставка. Скорее всего, Хамитов будет дорабатывать свой срок до конца, но, возможно, этот срок будет последним. И тут немаловажно, как он будет уходить — либо ему дадут право выбрать преемника, либо нет. От этого фактора будет зависеть его работа в то время, которое остается до окончания срока его полномочий. Думаю, что сейчас у Кремля нет явного ответа по кандидатуре преемника башкирского главы, но в оставшееся до 2019 года время этот вопрос будет решен.

— Как вы думаете, куда вырулит конфликтная ситуация между главой Башкирии и «Башкирской содовой компанией» (БСК) по разработке шиханов?

— Тут очень рано давать какой-то прогноз. Да, нужно учитывать, что проблема есть, есть конфликт, но вся эта история не попадает достаточно активным образом на федеральный уровень. В любом случае, конфликт не дорос до своего максимума, и видно, что Хамитов старается его как-то купировать, как-то решить этот вопрос, и тут очень интересно, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Да, были разговоры, что для БСК будут выделены какие-то кредиты, но я не знаю, чем все это закончилось. Но видно, что вопрос решается и у Хамитова есть возможности и предпосылки, чтобы вопрос решился положительно и предприятие в Стерлитамаке не закрылось.

«Вопрос решается, и у Хамитова есть возможности и предпосылки, чтобы вопрос решился положительно и предприятие в Стерлитамаке не закрылось». Фото productcenter.ru



— Обратимся к соседям Башкирии, да и Татарстана тоже — Оренбургской области, ну и, разумеется, к губернатору региона. Можно ли назвать серьезным ударом по губернатору Юрию Бергу недавний арест мэра Оренбурга Евгения Арапова?

— Это очень интересный момент. Многие говорили о связи Арапова с Бергом, но для тех, кто интересовался раскладом в этом регионе, надо отметить, что Арапов не был ставленником губернатора. Он стал мэром в результате политического компромисса, и к тому же у Арапова проявлялись губернаторские амбиции. Но тут, конечно, большой вопрос — как это отразится на губернаторе? С одной стороны, были публикации в одном из рейтингов губернаторов, что силовики задерживали Арапова чуть ли не для того, чтобы получить показания на Берга, но при этом с политической точки зрения Бергу арест Арапова выгоден, так как тот его оппонент. Но Берг прекрасно понимает все политические моменты этого задержания и то, как это отражается на имидже региона. Сложно говорить, является ли арест мэра Оренбурга ударом по губернатору, но это однозначно удар по региону, и Берг будет эту ситуацию как-то исправлять. И я бы не записывал его в «группу риска» из-за Арапова — да, к нему были претензии, и он мог попасть под прошлый этап губернаторских отставок, но сейчас в Кремле по нему окончательного решения нет.

— Год назад в Приволжский федеральный округ были назначены врио губернаторов два молодых и даже внешне похожих друг на друга человека — в Самарскую область был прислан руководить бывший мэр Самары и экс-сенатор Дмитрий Азаров, а в Нижегородскую область — бывший замминистра экономического развития Глеб Никитин. Велики ли их успехи на поприще глав регионов за прошедший год?

— Серьезные достижения есть и у Никитина, и у Азарова. Вы, наверное, помните, как Никитина не приняли местные элиты — последовали отставки, и даже пришлось задействовать силовой вариант в результате чего ряд политиков оказались в СИЗО. Поэтому главным его достижением является то, что он сумел приструнить нижегородские элиты, то есть обеспечил себе политическое спокойствие для того, чтобы работать дальше. Если же говорить об Азарове, то его главным успехом стало то, что чемпионат мира по футболу в Самаре состоялся — Меркушкин оставил в городе пласт серьезных проблем, связанных с подготовкой города к этому турниру, но Азаров в оперативном порядке сумел залатать дыры, и Самара не опозорилась перед болельщиками других стран. Выделить же, кто из них «сильнее», я не могу — они примерно одинаковы как по достижениям, так и по политическому весу.

Главным успехом Азарова стало то, что чемпионат мира по футболу в Самаре состоялся — Меркушкин оставил в городе пласт серьезных проблем, связанных с подготовкой города к этому турниру, но Азаров в оперативном порядке сумел залатать дыры, и Самара не опозорилась перед болельщиками других стран



Первые кандидаты на вылет: Битаров, Бочаров, Жилкин

— Теперь обратимся к вероятным отставкам этой осени в губернаторском корпусе. Ваши коллеги посчитали, что первым уйдет челябинский губернатор Борис Дубровский — тем более что недавно антимонопольная служба завела на него дело о сговоре при распределении контрактов на ремонт дорог. Вы согласны?

— Я не считаю, что Дубровский первый кандидат на вылет, есть более очевидные претенденты. Дубровский накопил к себе немалое количество претензий, главная из которых — это экологические проблемы региона, конкретно говоря, состояние воздуха в области. Но за последний год челябинский губернатор показал положительную динамику в решении этих проблем. И, возможно, ему дадут еще какое-то время, чтобы исправлять ситуацию дальше. Но отмечу, что Дубровский находится в «группе риска» — все-таки экологические вопросы он мог бы решать более эффективно.

— И кто же, по-вашему, рискует быть отставленными среди губернаторов в ближайшее время?

— Я бы выделил троих — главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, а также губернаторов Волгоградской и Астраханской областей Андрея Бочарова и Александра Жилкина. Но если к Битарову и Бочарову есть серьезные претензии, то Жилкин, который долгие годы считался эффективным губернатором и который сумел улучшить экономические показатели Астраханской области, в последние годы отметился спадом экономики своего региона, и к тому же в области возросло количество политических конфликтов. Похоже, что Александр Александрович просто устал от этой работы, к тому же у него приближается возраст (сейчас ему 59 лет, — прим. ред.), и я думаю, что Жилкин уйдет с губернаторского поста первым.

— А каковы претензии к Бочарову?

— У него целый комплекс проблем, начиная от экономических (деградация региона продолжается) и заканчивая провалом подготовительной работы к чемпионату мира по футболу. Есть вопросы к строительству стадиона, который оказался подтопленным в день финала. Провал к чемпионату мира стал последней каплей для Бочарова, замену которому ищут давно, и само его пребывание во главе области заканчивается по той причине, что в Кремле очень тщательно подходят к поиску его сменщика. Не секрет, что Волгоградская область регион непростой и там существует печальная тенденция, что каждый из последних губернаторов оказывался хуже предшественника. Кремлю важно прекратить эту традицию и подобрать для Волгограда такого человека, который был бы действительно эффективным губернатором.

— Вместо Бочарова пришлют москвича?

— Это будет человек из Москвы по причине того, что никто из представителей волгоградской элиты не обладает должными компетенциями и масштабной поддержкой в регионе. При этом в Волгограде имеет серьезное значение фактор связи с местными элитами. Ходят слухи, что на эту область рассматривается депутат Госдумы Денис Кравченко, которого активно лоббирует Андрей Турчак. Конечно, Кравченко не является волгоградцем, но он родился в Волгоградской области.

Провал к чемпионату мира стал последней каплей для Бочарова, замену которому ищут давно, и само его пребывание во главе области заканчивается по той причине, что в Кремле очень тщательно подходят к поиску его сменщика



«Воробьеву дали последний шанс»

— Скажите, а почему Кремль позволил идти на выборы губернатора Подмосковья нынешнему главе региона Андрею Воробьеву, а на выборы губернатора Владимирщины — действующей главе области Светлане Орловой? Орлову окружали скандалы с элитой области, а рейтинг Воробьева сильно портили «свалочные» скандалы.

— Андрею Воробьеву играет на руку тот фактор, что в Московской области нет ни одного политика, который пользовался бы популярностью в масштабах всего региона. В каждом районе у Воробьева есть оппоненты, но это оппоненты лишь на уровне районов, а единого человека, который мог бы составить ему конкуренцию, в области нет. Хотя все-таки оппонентом Воробьева мог бы быть Павел Грудинин, но по каким-то обстоятельствам этого не случилось, а кроме того, важную роль сыграл тот факт, что у Воробьева есть серьезные покровители – и, несмотря на всю его непопулярность и немалое количество претензий к нему, губернатору дали последний шанс. Дали шанс еще и потому, что в резерве у Кремля не нашлось никого из федеральных политиков, которые могли быть эффективными в Московской области. Ставить же молодых технократов на Московскую область — это достаточно большой риск, поэтому Кремль пошел по пути выбора наименьшего из зол: да, Воробьев непопулярный, но его замена могла ухудшить ситуацию. Судя по всему, сейчас его будут контролировать в Кремле очень сильно — где-то помогать, где-то подсказывать, чтобы он исправил за свой, вероятно, последний срок часть своих собственных ошибок.

По Светлане Орловой ситуация совершенно иная — она не пользуется в регионе популярностью, но при этом у нее есть определенные успехи: это сокращение госдолга региона, приход в регион значительного количества инвесторов и развитие определенной инфраструктуры. Хотя та инфраструктура далека до идеального состояния и там есть над чем работать, Орлова сумела хорошо в ней «продвинуться», и, видимо, поэтому Кремль посчитал ее эффективной и ей была оказана возможность избираться дальше.

— Почему соперником Орловой не позволили стать известному журналисту Максиму Шевченко, выдвигавшемуся от КПРФ?

— Я думаю, что причина кроется непосредственно в работе штаба Максима Шевченко. Как показывает практика последних лет, и коммунисты, и представители «Справедливой России» в некоторой степени разучились проводить избирательные кампании. Они допускают большее количество юридических ошибок, и шансы победить у них есть только в Иркутске (беседа состоялась до выборов 9 сентября, — прим. ред.). А кроме того, КПРФ плохо использовала выгодную для себя тему пенсионной реформы.

Андрею Воробьеву играет на руку тот фактор, что в Московской области нет ни одного политика, который пользовался бы популярностью в масштабах всего региона. В каждом районе у Воробьева есть оппоненты, но это оппоненты лишь на уровне районов, а единого человека, который мог бы составить ему конкуренцию, в области нет



— Напоследок вот какой вам вопрос, Дмитрий Николаевич — много ли в Кремле различных групп влияния на президента Путина при назначении людей на губернаторские посты?

— Их очень много. Конечно, зачастую речь в вопросе назначения губернатора идет о государственных интересах — например, одна из госкорпораций приносит президенту стратегически важный проект для региона и просит президента, чтобы во главе этого региона встал «их» человек, который понимает, как работает эта госкорпорация, какие механизмы задействовать для эффективной реализации проекта, региона и страны. И президент может определенно послушать госкорпорацию, поэтому, конечно, группы влияния тут ведут свою борьбу. Но в целом их доля в решениях по губернаторам сузилась — в частности по молодым технократам. Главной же группой влияния становится администрация президента. Она действует не из-за необходимости запуска каких-либо проектов госкорпораций, а в рамках необходимости политической эффективности губернатора в том или ином регионе.