«Черный пакет и спецборт не понадобились»: в Башкирии «золотой прокурор» погорел на земле

Собственность уфимского прокурора Рамиля Гарифуллина, задержанного чекистами, оценивается в 0,7 млрд рублей

В понедельник сотрудники ФСБ задержали прокурора Советского района города Уфы. В загородном доме у него было изъято около 180 млн рублей. Однако предполагается, что стоимость имущества семьи и близких Рамиля Гарифуллина приближается к миллиарду. Тем временем источники сообщают, что силовик уже написал явку с повинной. Предлагаем читателям «Реального времени» материал коллег.

Неудачный понедельник

Прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина задержали 10 сентября при получении взятки в размере 5,5 млн рублей.

44-летний прокурор был задержан сотрудниками прокуратуры РБ и ФСБ России в здании прокуратуры Советского района города по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Примечательно, что госбезопасность также была представлена сотрудниками из Москвы.

Уже во вторник в отношении Рамиля Гарифуллина было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в Следкоме РБ.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Новая метла или крысиный король?

Напомним, в середине августа отправился за решетку 39-летний учалинский межрайонный прокурор Наиль Халилов, которого также подозревают в получении взятки от экс-мэра Учалов. В оперативной разработке Халилов находился 2 года, примерно столько же длилась видеофиксация деятельности прокурора. И опять же разработку представителя надзорного ведомства вели силовики из других регионов.

Стоит напомнить, что в республике за последние полгода участились случаи коррупционных преступлений, совершаемых чиновниками и представителями силовых структур. Уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» заведено на главу Краснокамского района Разифа Гильмуллина и его заместителя.

В начале августа из правоохранительных органов был уволен борец с оборотнями в погонах в рядах МВД Раиль Миргалеев. Миллионерами оказались сотрудники полиции Ильнур Юсупов и Игорь Воробьев, которые сами несли службу в антикоррупционных подразделениях. О масштабах сколоченных ими состояний говорит тот факт, что господин Гильмуллин в качестве своего защитника нанял одного из самых известных адвокатов республики. Источники в администрации района шепчутся гонораре от 5 до 10 млн рублей.

Все эти госслужащие были задержаны при новом руководителе ФСБ Башкирии Юрии Серышеве, который известен как борец с коррупцией. Одним из самых известных дел Серышева стало раскрытие сети коммерческих организаций в Ингушетии, связанных с зарубежными спецслужбами.

По статистике Генпрокуратуры, Башкирия занимает восьмое место в стране по росту числа уголовных дел, связанных с получением взяток. За первое полугодие 2018 года в республике было зафиксировано 60 задержаний.

— За последние лет пятнадцать не было ни одного такого случая, а здесь второе задержание за месяц. Это может лишь свидетельствовать о том, что ФСБ, по крайней мере республиканская, решила конкретно взяться за «синих», — комментирует юрист Виталий Буркин.

Новый руководитель ФСБ Башкирии Юрий Серышев известен как борец с коррупцией. Фото nac.gov.ru



Вообще, прокурорские работники были почти выведены из-под оперативных разработок. Обусловливалось это определенными трудностями при получении разрешений на проведение в отношении них оперативных мероприятий. Вот от безнаказанности прокуроры и потеряли всякий страх.

Между тем в башкирском сегменте соцсетей распространяется притча о посаженных в ящик крысах. Самая сильная крыса пожирает других и становится «крысобоем».

Погорел на земле

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что 5,5 млн рублей — лишь малая часть тех денег, которые могли быть переданы высокопоставленным сотрудникам прокуратуры и суда за содействие. В пользу этих слов говорят многочисленные квартиры и особняки задержанного прокурора и членов его семьи. Есть информация о домах в Чекмагушевском, Нуримановском и Уфимском районах, нескольких квартирах в Уфе. Супруга прокурора, к слову, мировой судья и владеет двумя смежными квартирами в Уфе. Семья может себе позволить нанять домашнюю прислугу и отправить детей в частные школы. Впрочем, об имуществе и образе жизни Гарифуллиных читайте ниже.

Источник, близкий к правоохранительным органам, допускает, что взятка в размере 5,5 млн рублей могла быть передана прокурору Рамилю Гарифуллину за лояльность прокуратуры Уфимского района в решении вопроса об изъятии у фирмы ООО «Легис-Консалтинг», аффилированной со скандально известным застройщиком проблемного долгостроя «Миловский парк» Дмитрием Комлевым, земельного участка в деревне Михайловке стоимостью более 355 млн рублей. Кроме того, за эти деньги, по словам источника, планировалось прекратить уголовное дело по факту хищения денег обманутых дольщиков жилого комплекса «Миловский парк».

По данным нашего собеседника, в конце августа Арбитражный суд Башкирии в результате пассивной позиции прокурора, не ставшего проводить экспертизу объекта на предмет его отнесения к недвижимости, отказал прокуратуре в удовлетворении иска о незаконности объекта незавершенного строительства в Михайловке и возврате участка муниципалитету. Источник добавил, что прокуратура не планировала обжаловать решение Арбитражного суда Башкирии, что может быть связано с переданными деньгами.

За взятку, возможно, планировалось прекратить уголовное дело по факту хищения денег обманутых дольщиков жилого комплекса «Миловский парк». Фото proural.info



Указанные заявления участвующего в деле прокурора, отказ от обжалования определения вышестоящего суда Башкирии о признании незаконным возбуждения уголовного дела, волокита в деле о хищении денежных средств обманутых дольщиков наводят на мысль о возможно правдивой версии причин взятки прокурору Гарифуллину.

Известно, что задержанный прокурор Гарифуллин проработал в прокуратуре Уфимского района 5 лет и входил в круг первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, у которого сложились близкие отношения с вице-мэром Александром Филипповым. В среде сотрудников надзорного ведомства поговаривают, что двух эпизодов с районными прокурорами вполне достаточно для отставки не только Олега Горбунова, но и прокурора РБ Андрея Назарова.

Панамский фигурант

По версии источника, посредником в даче взятки в прокуратуре и суде выступил депутат Горсовета Вадим Рамазанов. Он был задержан в аэропорту Уфы минувшей ночью. Собеседник предположил, что Рамазанов уже дал свои показания.

Участникам рынка он известен как один из ведущих консультантов по оптимизации налогообложения, заключению земельных сделок и сделок с недвижимостью, в том числе в ходе банкротных процедур. Вадима Рамазанова связывают с депутатом ГС РБ Вадимом Старовым и вице-мэром Уфы Александром Филлиповым, которые, по данным источников, знакомых с ситуацией, имеют общие бизнес-интересы. Предположительно, в офисах Рамазанова и Старова могли пройти обыски.

В ноябре 2012 года, уже будучи депутатом, Рамазанов зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию Goldtex marin group и стал одним из фигурантов «Панамского досье».

В Горсовете Уфы задержание Рамазанова косвенно подтвердили, заявив, что если информация по их коллеге окажется правдивой, то это «несовместимо со статусом депутата».

Тем временем появилось видео задержания прокурора.

Вадим Рамазанов был задержан в аэропорту Уфы минувшей ночью. Фото youtube.com



Нескромное богатство скромного прокурора

По информации собеседника ProUfu.ru, близкого к следствию, имущество семьи задержанного Рамиля Гарифуллина, включая заграничную собственность, оценивается в 2/3 миллиарда рублей.

Поскольку задержание проводилось ФСБ с федеральным Следкомом, уже сегодня Гарифуллина могут доставить в Москву, чтобы там в Басманном суде избрать ему меру пресечения.

Как выяснилось, у его семьи есть три дома: в Зубово (пригород Уфы), Павловке и Сочи. Это не считая пяти квартир, одна из которых находится по адресу: улица Комсомольская, 7.

В доме прокурора в Зубово, где сотрудники ФСБ и СКР проводили обыски, было найдено 180 млн рублей.

К слову, о доме. Участок площадью 15 соток с недостроенным домом площадью 146 кв. м были куплены женой Гарифуллина, предположительно, за 600 и 300 тысяч рублей соответственно у сына главы Буздякского района Хазиева. На самом деле, площадь дома вместе со вторым этажом составляет 238 кв. м. В настоящее время кадастровая стоимость дома составляет более 3 млн рублей.

Отец задержанного также ранее работал прокурором, сейчас он судья. Про детей поговаривают, что они ходят в частную школу, которая обходится семье в 50 тыс. рублей за каждого ребенка в месяц. За оклад в 25 тысяч рублей в месяц в доме работают горничная и водитель.

По информации источника, близкого к следствию, имущество семьи задержанного Рамиля Гарифуллина, включая заграничную собственность, оценивается в 2/3 миллиарда рублей. Фото proufu.ru

Явка с повинной

Сразу несколько источников, знакомых с ходом расследования по делу прокурора Советского района Рамиля Гарифуллина, сообщили, что он уже подписал явку с повинной. Вместе с тем они скорректировали сообщение о том, что для принятия меры пресечения его могут увезти в Москву.

— Надевание черного пакета на голову и спецборт не понадобились. Гарифуллин в спецприемнике плакал, едва ли не рыдал, и сразу выразил готовность к сотрудничеству. Коллеги, с одной стороны, нервничают, ведь неизвестно, что он наговорит. Раздражает трусость. С другой стороны, есть какое-то злорадство. Они его характеризовали как мелочного, жадного до денег и мстительного человека. Ходит байка, что его, наверное, в школе обижали, вот он и вымещал потом, надев мундир, свои комплексы. А вот в Москву его везти теперь смысла нет. Такой вариант рассматривался, если бы он уперся. Но явка с повинной теперь снимает этот вопрос. Более того, теперь он сможет на суде по избранию меры пресечения настаивать на домашнем аресте, ссылаясь на сотрудничество со следствием, — заявил собеседник.

Вместе с тем другой источник рассказывает, что следственная группа собирается «потрошить» его полностью.

— У всех есть понимание, что эта взятка может быть далеко не единственным эпизодом. Это системная деятельность, в которую вовлечены многие силовики, в том числе и руководители Гарифуллина. Горбунову (зампрокурор РБ, — прим. ред.) и Назарову (прокурор РБ, —прим. ред.) это положено по определению. Сейчас Следком с большой радостью будет работать по смежникам из прокуратуры. Уверен, что Бастрыкин внимательно следит за ходом следствия, — сообщил источник.

ПроУфу.ру