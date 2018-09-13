Минздрав Башкирии отменил приказ о сокращении выездных психиатрических бригад
Минздрав Башкирии отменил приказ о сокращении выездных психиатрических бригад в Уфе.
«В связи с появлением информации о сокращении сотрудников психиатрических бригад <…> минздрав Башкирии сообщает, что данное решение было принято руководством учреждения в связи с дефицитом финансовых средств на содержание данных бригад. В настоящее время дополнительные финансовые средства для полноценной работы психиатрических бригад данной службы выделены. Приказ о сокращении психиатрических бригад отменен», — приводит ТАСС слова представителя пресс-служба министерства.
Напомним, что в Уфе расформировали последнюю выездную психиатрическую бригаду.ОбществоМедицина Башкортостан
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