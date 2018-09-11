ФСБ Башкирии задержала районного прокурора по подозрению во взяточничестве

Следком возбудил уголовное дело в отношении прокурора Советского района города Уфы. ФСБ РФ по РБ задержала сотрудника с поличным при получении взятки свыше 5 млн рублей 10 сентября.

«По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего прокурора Советского района города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статей УК РФ «Получение взятки, совершенное в особо крупном размере», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского Следственного управления СК РФ.

Напомним, Советский районный суд города Уфы ранее арестовал Учалинского межрайонного прокурора на 2 месяца. За 2 года, по данным следствия, чиновник получил взятку на общую сумму не менее 150 тыс. рублей.