Уфимский «золотой прокурор» причастен к проблемам дольщиков «Миловского парка» — СМИ

Задержанный прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, уже прозванный журналистами «золотой», может быть причастен к проблемам ЖК «Миловский парк».

«При нем же эти все проблемы начались у Миловского парка. Он же прокурором Уфимского района тогда был. И почему-то ни дело не возбудил, ничего. Он глаза закрывал на все. Поэтому сами подумайте, где находятся деньги дольщиков», — приводит издание «Медиакорсеть» слова источника.

Этот источник рассказал о схемах, пользуясь которыми прокурор вымогал деньги у предпринимателей. Он также утверждает, что пока Гарифуллин был прокурором Уфимского района, он руководил всем муниципалитетом.

«Прокурор вел себя, знаете, как глава района! Именно он, будучи в районе прокурором, всем рулил, а не глава», — цитирует издание собеседника.

Напомним, что 10 сентября в Уфе сотрудники ФСБ задержали Гарифуллина при получении взятки в 5 млн рублей. В загородном доме у него было изъято около 180 млн рублей.