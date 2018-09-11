Рустэм Хамитов: «В десятку по индексу цитируемости в мировых СМИ мы попали благодаря ФК «Уфа»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на проходившем сегодня, 11 сентября, первом республиканском форуме по занятости молодежи, заявил, что по индексу цитируемости в мировых СМИ Башкирия среди всех регионов России входит в первую десятку, в том числе благодаря флагману башкирского футбола:



— 10 лет назад о нас вообще никто не знал в мировых СМИ. В десятку по индексу цитируемости в мировых СМИ мы попали благодаря ФК «Уфа». Весь мир — это футбольные болельщики. И с этой точки зрения, это интересный маркетинговый ход с точки зрения продвижения нашей республики. Сегодня ФК «Уфа» является поставщиком футболистов в том числе и в известные клубы мира — и все об этом пишут, поучаствовал в Лиге Европы — и все об этом пишут, — сказал Рустэм Хамитов.

— Никто даже и не думал, что за 5-6 лет можно создать команду и добиться таких успехов, таких результатов. Оказывается, все можно, — добавил руководитель республики.