Лучший мытарь. Кто из регионов-доноров победил в умении выжимать налоги

В рейтинге PwC 18-е место: Татарстан «прессует» владельцев моллов, но жалеет офисный планктон

Pricewater­houseCoopers (PwC) представила рейтинг эффективности региональных систем налогообложения по итогам 2017 года. Татарстан занял в нем 18-е место из 85 субъектов РФ, тогда как год назад находился на 12-й строчке и входил в число жестких регионов, установивших максимальные ставки по налогу на имущество и транспортному налогу для граждан. По версии аудиторской компании, в этом году республика так и не перешла на кадастровую оценку офисной недвижимости, из-за чего «потеряла» решающие 15 баллов и отстала от Башкортостана и Удмуртии. Подробности — в материале «Реального времени».

Рейтинг PwC: чем выше ставка, тем лучше региону?

Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) выпустила очередной обзор результативности налоговой политики в регионах, который был представлен на Московском финансовом форуме-2018. Интересно, что рейтинг построен по принципу поощрения максимального налогообложения бизнеса и граждан, а не наоборот. То есть чем выше регион устанавливает ставку по «своим» налогам, тем больше баллов присваивается ему аудиторами PwC. Для этого были взяты критерии, оценивающие: как регион переходит к расчету налога на имущество организаций от кадастровой стоимости по торговой и офисной недвижимости; на каком уровне установлены ставки по транспортному налогу на легковые автомобили мощностью более 250 л. с.; как широко предоставляются налоговые льготы; как работает патентная система налогообложения. В рейтинг включены 85 регионов РФ.

На верхних строчках расположись те субъекты РФ, кто научился «стричь купоны» с собственных доходов по максимуму — это Москва, Ханты-Мансийск, Башкортостан (первая тройка лидеров), а на нижних — те, кто обнуляет ставки по некоторым местным налогам или до сих пор не перешел на кадастровую оценку недвижимости при расчете налога на имущество. Кстати, среди таких аутсайдеров есть немало регионов из ПФО: это Ульяновская область, которая за 3 года так и не решилась перейти на кадастр для физических и юридических лиц, а еще Чувашия, Оренбургская область и Марий Эл, которые согласились ввести кадастровую оценку только для граждан, а для юридических лиц расчет ведется по «старой схеме».

Авторы методологии исходили из того, что предельная ставка по региональным налогам автоматически приводит к повышению доходов региона. Поэтому максимальные 30 баллов присуждались региону с самой высокой налоговой ставкой и 0 баллов получали те, кто «обнулял» ставки, фактически сокращая доходы по региональным налогам. Тем самым аудиторы хотели лишь показать насколько регионы пользуются своими полномочиями в сфере налоговой политики.

На верхних строчках расположись те субъекты РФ, кто научился «стричь купоны» с собственных доходов по максимуму — это Москва, Ханты-Мансийск, Башкортостан. Фото gkbashkortostan.ru



Налоги у доноров выше, чем у реципиентов

Исследователи PwC пришли к выводу, что регионы–доноры собирают больше налогов не только потому что у них есть завидные нефтегазовые барыши, но и сами они стараются зарабатывать по «полной программе». Так, средний балл по коэффициентам регионального налогообложения у доноров составил 148, а у дотационных регионов — 121 балл. Иначе говоря, налоговые ставки в богатых регионах выше, чем в дотационных. «Результаты рейтинга третий год подряд подтверждают тезис, что недотационные регионы и регионы с незначительным уровнем дотаций (менее 1% от налоговых и неналоговых доходов региона) используют больше полномочий в сфере налоговой политики, чем дотационные», — говорится в заключении (PwC).

«Пять лидирующих в рейтинге регионов, среди которых Москва, ХМАО, Республика Башкортостан набрали высокие баллы, так как в первый возможный год (2015-й) перешли к расчету налога на имущество организаций от кадастровой стоимости объектов хотя бы по одному виду недвижимости и в первый возможный год (2015-й) перешли к расчету налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов, и установили высокую ставку по транспортному налогу для мощных легковых автомобилей», — говорится в итоговом заключении.

Между Удмуртией и Самарой

Татарстан занял в нем 18-е место, получив 147,5 балла из максимально возможных 200 баллов. По сравнению с поволжскими регионами республика немного уступила Самарской области, оказавшейся на 16-м месте с 149,1 балла. Но сильно отстала от Башкортостана, попавшего в первую тройку лидеров (172 балла) и Удмуртии, закрепившейся на 12-м месте со 151,9 балла. В первую половину рейтинга среди поволжских регионов вошла Нижегородская область, оказавшаяся на 25-м месте со 141,2 балла.

По версии аудиторов, власти Ульяновской области, с одной стороны, тормозят переход на кадастровую оценку имущества, а с другой — вообще не предоставляют налоговых льгот по региональным налогам. Фото booking-sbo.ru

Меньше всех среди регионов ПФО заработала Ульяновская область (76-е место, 91,8 балла). Эксперты PwC присудили сразу несколько нулей как за умение пользоваться налоговыми инструментами, так и за предоставление льгот. По версии аудиторов, власти региона с одной стороны тормозят переход на кадастровую оценку имущества, а с другой вообще не предоставляет налоговых льгот по региональным налогам. Вообще, регионы ПФО не любят освобождать бизнес от уплаты местных налогов. Так, без местных льгот обходятся в Нижегородской и Кировской области, облагая налогоплательщиков по средним ставкам, не задирая их до потока. Зато власти Башкортостана, судя по рейтингу, готовы их раздавать всем желающим. Республика получила больше рейтинговых баллов, чем остальные регионы ПФО, — 21 из 30. Забавно, что на этом фоне Татарстан, где плюнуть некуда, обязательно попадешь либо в ТОСЭР и ОЭЗ, ухудшил показатели по этому критерию. Если в прошлом году аудиторы PWC присудили ему за распространение льгот 15 баллов, то в этом году — 12,5 балла. Запрос «Реального времени» о том, почему произошла переоценка и как ее интерпретировать, остался без комментария команды PwC.

Директор по налоговому и правовому консалтингу казанской компании «Аудэкс» Ильдар Хуснутдинов предположил, что недополученные баллы можно объяснить тем, что республика отказалась вводить двухлетние налоговые каникулы для начинающих предпринимателей. «По всей стране он может 2 года не платить вообще никаких налогов, но не у нас», — пояснил он.

Максимальные 30 баллов Татарстан получил за переход к расчету налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости и за установление потолка по транспортному налогу. Фото prokazan.ru

Татарстан без нулей

Налоговые меры Татарстана эксперты PwC оценили как более-менее эффективные: ни одного нуля в его рейтинговой табели не оказалось. Это значит, налоговых поблажек регион не дает, а основная нагрузка по региональным налогам равномерно легла как на бизнес, так и на граждан. Максимальные 30 баллов регион получил за переход к расчету налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости и за установление потолка по транспортному налогу. За налогообложение недвижимости Татарстан получил — 15 баллов. Оставшиеся 15 баллов «срезали» за то, что в республике не перевели на кадастр владельцев офисной недвижимости. Для них налог на имущество рассчитывается по старой схеме и, как сообщили «Реальному времени» в парламенте, вводить новую в будущем году пока не собираются. «Обсуждений на эту тему не ведется, как и подготовка соответствующих законопроектов», — пояснили в бюджетном комитете.

В этом году авторы рейтинга добавили новый критерий: работа с налоговой задолженностью. После двух лет рейтингования эксперты PwC обнаружили, что «заведомо высокие налоговые ставки, установленные без учета фактических возможностей налогоплательщиков, ожидаемо приводят к росту налоговой задолженности». Они подсчитали, что серьезное снижение недоимки (более 8%) происходит во многих регионах ПФО, а высокие баллы по показателю получили как «мягкая» Ульяновская область, так и «жесткий» Татарстан.

Татарстанские эксперты оценили результаты рейтинга PwC как неоднозначные и противоречивые.

Директор по налоговому и правовому консалтингу казанской компании «Аудэкс» Ильдар Хуснутдинов считает, что сохранение преференций для владельцев офисной недвижимости оправданно. «Офисные центры — это сосредоточение малого и среднего бизнеса, где они берут в аренду небольшие площади. Поэтому увеличивать для них нагрузку нецелесообразно», — полагает он.

«Если брать торговые комплексы, где работают крупные ретейлеры, то здесь кадастр им по силам. И год назад власти расширили охват недвижимости, подпадающий под кадастр: с 2016 года ввели норматив 2 тысячи кв. метров вместо 3 тысяч кв. метров в 2015 году», — уточнил он. Он полагает, что офисную недвижимость оставят в прежнем режиме налогообложения, так как малый и средний бизнес находятся в сложном экономическом положении. Нужно ли совершенствовать региональную систему налогообложения? «Сейчас налогоплательщики жалуются на высокую налоговую нагрузку в связи с выплатой страховых взносов с фонда оплаты труда, но это уже в компетенции федеральных властей, — отмечает он. — Были времена, когда льготы предоставлялись на капитальные вложения бизнеса. Может в этом ключе нужно подумать», — полагает он. — Но сейчас, когда республиканский бюджет испытывает трудности с его наполнением, рассчитывать не республиканские преференции не приходится. Система уже устоялась».