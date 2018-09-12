Не мандатом единым: в Башкирии коммунисты не могут поделить парламентские места

Попадет ли чета Хафизовых в Госсобрание Башкортостана?

На прошлой неделе «Реальное время» рассказало о внутрипартийном конфликте в рядах башкирской компартии, который вылился в скандал со взяткой члену ЦИК РБ. Выборы в Госсобрание — Курултай Башкортостана прошли, но пожар полностью не удалось потушить. Казалось бы, в региональный парламент должна пройти семейная пара — Рустам и Лия Хафизовы. Но, видимо, делиться мандатом с прекрасной половинкой этой четы в руководстве рескома КПРФ не настроены. Выяснилось, что без корочки депутата могут оставить еще одного «левака», победившего в своем округе. В ситуации разбирался наш уфимский корреспондент.

Муж и жена — одна сторона

Утром 12 сентября бюро башкирского регионального отделения КПРФ рассмотрит вопросы, связанные с итогами прошедших выборов и избранием депутатов Госсобрания РБ. Коммунисты весьма успешно для себя выступили на парламентских выборах: они победили в четырех одномандатных округах и еще 11 человек провели по партийным спискам. Почти все будущие депутаты Госсобрания от КПРФ известны, за исключением двух человек.

В Черниковском избирательном округе №4 (Уфа) победу среди одномандатников одержал коммунист Рустам Хафизов. Он с преимуществом в 711 голосов выиграл у представителя «Единой России» Эльзы Сыртлановой. Он же шел и под первым номером в партийном списке в этом округе. На втором месте в списке стояла его жена — Лия Хафизова. После победы мужа именно она должна была стать депутатом Госсобрания. Лия беспартийная, но, как отметил Рустам Хафизов «Реальному времени», «оказала большую помощь как для его победы, так и победы партии».

Рустам Хафизов с преимуществом в 711 голосов выиграл у представителя «Единой России» Эльзы Сыртлановой. Фото health.bashkortostan.ru



Источник в руководстве рескома КПРФ сказал, что на сегодня сложилась ситуация, когда два партийца, которые много сделали для регионального отделения и для достижения неплохих результатов на этих выборах, остались без мандатов. Их-то и могут «завести» на место Лии Хафизовой и еще одного несостоявшегося парламентария.



— 11 сентября мы с Лией были у первого секретаря рескома Юнира Кутлугужина. Говорили с ним о том, чем бы могла заниматься Лия в парламенте, какие функции исполнять…. Речи, чтобы она отказалась от мандата, не шло, — рассказал Рустам Хафизов нашему корреспонденту.

Без «Левого фронта»?

Вторым «проигравшим» во внутрипартийной борьбе может оказаться руководитель республиканского отделения «Левого фронта» Дмитрий Чувилин. Он прошел в парламент по партийным спискам от Белореченского избирательного округа №5.

— Слухи о том, что собираются освободить два места уже из числа избранных, я слышал, но снимать свою кандидатуру не намерен. У меня много идей по парламентской работе, и я готов их реализовать, — отметил Чувилин «Реальному времени».

Дмитрий Чувилин: «Я снимать свою кандидатуру не намерен. У меня много идей по парламентской работе, и я готов их реализовать». Фото youtube.com

Вместе с тем Кутлугужин не столь уверен, что Лия Хафизова и Дмитрий Чувилин получат депутатские корочки.

— Да, вопрос, кто окажется в Госсобрании из числа тех, кто прошел по партийным спискам, остается открытым и завтра будет рассмотрен на бюро, — отметил Юнир Кутлугужин. — Все решения будут приняты согласно избирательному законодательству и уставу партии. Думаю, что уже к часам 12, а к этому времени нас ждут в ЦИК РБ, будет принято решение.

Эхо скандала

Напомним, за неделю до выборов в рядах башкирских коммунистов произошел скандал. В Уфе сотрудники Следственного комитета задержали члена Центризбиркома Башкирии с правом решающего голоса от КПРФ Вадима Садыкова, который, по версии следствия, предложил одному из лидеров Башкирского регионального отделения КПРФ Яну Двинскому 100 тыс. рублей. Тот, в свою очередь, должен был поменять наблюдателей от компартии на избирательных участках Калининского района Уфы на людей, подконтрольных местным властям.

«Все решения будут приняты согласно избирательному законодательству и уставу партии», — заверил Юнир Кутлугужин. Фото rossaprimavera.ru



О внутрипартийном кризисе и «группах по интересам» наша интернет-газета уже сообщала. Как пояснил в своей колонке политолог Дмитрий Казанцев, Вадим Садыков относится к одним интересантам, а его партийный коллега Ян Двинский, возглавлявший предвыборный штаб кандидата в депутаты Госсобрания Рустама Хафизова и озвучивший, что его пытался подкупить Садыков, — к другим. При этом первый еще и обладает более высоким статусом спецсубъекта.

Тем не менее этот конфликт не помешал коммунистам набрать нужные им голоса. Уже по результатам выборов стало ясно, что КПРФ только нарастила количество мест в региональном парламенте. Компартия смогла забронировать 15 мандатов (13,6% голосов) взамен 10 из прошлого созыва. «Единая Россия» — 79, ЛДПР — 7, «Справедливая Россия» — 5, «Патриоты России» — 2, «Зеленые» — 1, самовыдвиженцы — 1. Явка составила 49%.