В Уфе суд арестовал «золотого прокурора» Гарифуллина

Кировский райсуд Уфы отправил «золотого прокурора» Рамиля Гарифуллина в СИЗО на два месяца.

Именно такую меру пресечения суд выбрал для прокурора Советского района Уфы, подозреваемого в получении взятки в 5,5 млн рублей, передает «Коммерсант».

Напомним, что 10 сентября в Уфе сотрудники ФСБ задержали Рамиля Гарифуллина при получении взятки в 5,5 млн рублей. В загородном доме у него было изъято около 180 млн рублей. По данным источников, прокурор причастен даже к проблемам дольщиков «Миловского парка», поскольку тогда руководил надзорным ведомством Уфимского района.