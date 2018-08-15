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Конкурент БСК начнет разработку Гумеровского месторождения уже этой осенью — СМИ

18:21, 15.08.2018
Конкурент БСК начнет разработку Гумеровского месторождения уже этой осенью — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Радик Вахитов

В Башкирии ООО «Ишимбайский известняк» начнет разработку Гумеровского месторождения уже в III квартале 2018 года. Техзадание на освоение участка подписал гендиректор компании Даниил Жирняков.

Копии документа опубликовало издание proural.info.

Согласно техзаданию, экскаваторами известняк будет добываться только первое время. После снятия первого слоя глубиной 2—3 метра будут вестись «буровзрывные работы».

Напомним, что «Ишимбайский известняк» на сегодня принадлежит ООО «Недвижимость» стерлитамакского предпринимателя Иосифа Рутмана. Ему же принадлежит компания «Тау-нефтехим». Производить из него кальцинированную соду должен конкурент Башкирской содовой компании, которого пообещал создать глава РБ Рустэм Хамитов.

Промышленность Башкортостан
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