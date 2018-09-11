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В Уфе расформировали последнюю выездную психиатрическую бригаду — СМИ

20:42, 11.09.2018
В Уфе расформировали последнюю выездную психиатрическую бригаду — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Главный врач Республиканской станции скорой помощи Башкирии Марат Зиганшин подписал приказ о расформировании психиатрической выездной бригады.

Уведомления о сокращении получили все 34 сотрудника бригады, пишет ProUfu.ru.

Сокращенные работники направили коллективное обращение к прокурору республики Андрею Назарову и в Гострудинспекцию по РБ. Авторы обращения подчеркивают, что нормативы Минздрава РФ предписывают организовывать одну бригаду психиатрической службы на 300 тысяч населения.

Напомним, что в июле в Уфе уволился организатор забастовки водителей скорой помощи. В 2014 и 2015 годах врачи скорой помощи также организовывали акции протеста в Уфе. Они устраивали голодовки из-за долгов по зарплате.


ОбществоМедицина Башкортостан
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