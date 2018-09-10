Топ-менеджер БСК Татьяна Кайнова не прошла в Госсобрание Башкирии

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО «Башкирская содовая компания» Татьяна Кайнова не прошла в Госсобрание — Курултай РБ. Она выдвигалась по 24-му одномандатному округу.

Кайнову обошла Гюзель Юсупова, следует из материалов республиканского Центризбиркома.

За топ-менеджера БСК отдали голоса 2 212 избирателей. Юсупова же набрала 2 560 голосов.

Подробнее о выборах в Госсобрание РБ читайте в материале «Реального времени».