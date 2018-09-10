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Топ-менеджер БСК Татьяна Кайнова не прошла в Госсобрание Башкирии

11:38, 10.09.2018
Топ-менеджер БСК Татьяна Кайнова не прошла в Госсобрание Башкирии
Фото: alrf-rb.ru

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО «Башкирская содовая компания» Татьяна Кайнова не прошла в Госсобрание — Курултай РБ. Она выдвигалась по 24-му одномандатному округу.

Кайнову обошла Гюзель Юсупова, следует из материалов республиканского Центризбиркома.

За топ-менеджера БСК отдали голоса 2 212 избирателей. Юсупова же набрала 2 560 голосов.

Подробнее о выборах в Госсобрание РБ читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Башкортостан
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