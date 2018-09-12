Хамитов прокомментировал скандальный семинар Тони Роббинса в Москве

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал семинар Тони Роббинса в Москве. Он отметил высокие цены и сомнительность самого мероприятия.

«Недавно в Москве выступал один американский коуч. Был ажиотаж, причем невероятный. Люди платили до 500 тысяч рублей для того, чтобы попасть на эту встречу. Человек на английском языке говорил банальности о том, что главное — поставить себе цель и ее достигнуть. А как? Каким образом? Что нужно делать, как двигаться? Какую цель? Как ее найти, выбрать? Об этом этот человек умолчал, но заработал кучу денег и уехал обратно к себе в Америку, очень довольный, что в России у него все так хорошо сложилось», — приводит слова Хамитова proural.info.

Напомним, что тренинг Тони Роббинса в Москве вызвал возмущение многих участников. При высоких ценах клиентам пришлось ждать спикера несколько часов. Некоторые слушатели жаловались на неработающие устройства для синхронного перевода.