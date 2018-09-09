Бывший глава МВД Башкирии попал в аварию – СМИ

Паблик Mash, запущенный командой издания Life.ru, сообщил о ДТП, в которе попал бывший глава МВД Башкирии Михаил Закомалдин.

«Генерал-лейтенант полиции Михаил Закомалдин был трезв и, конечно же, не виноват», — пишет Mash.

Команда проекта также задалась вопросом о буквах на номере автомобиля чиновника. Якобы они складываются в аббревиатуру АУЕ, которой сегодня обозначается субкультура подростков, превозносящих криминальную и уголовную стороны жизни.

Напомним, что Закомалдин возглавлял МВД Башкирии с 2011 по 2016 год. На сегодня он занимает должность главного федерального инспектора по республике.