Башкирский реском КПРФ определил список депутатов в Госсобрание РБ
Сегодня реском КПРФ в Башкирии составил список представителей партии, которые должны получить депутатские мандаты в Госсобрание — Курултай РБ.
Как сообщает «Медиакорсеть», в региональный парламент должны пройти следующие представители КПРФ:
- 1. Юнир Кутлугужин (первая тройка)
- 2. Вадим Старов (первая тройка)
- 3. Игорь Семенов (20)
- 4. Руслан Шаяпов (17)
- 5. Анатолий Веськин (48)
- 6. Лия Хафизова (4)
- 7. Андрей Егоров (27)
- 8. Айнур Гайнуллин (24)
- 9. Ирек Усманов (54)
- 10. Александр Алексеев (16)
- 11. Герман Трунов (8)
Напомним, что Лия Хафизова могла не попасть в этот список. В Черниковском избирательном округе №4, по которому она избиралась, победу среди одномандатников одержал ее муж, коммунист Рустам Хафизов. Он же шел и под первым номером в партийном списке КПРФ. Вторым номером шла сама Лия Хафизова. По информации «Реального времени», руководство рескома не хотело отправлять в Курултай обоих членов семьи.
Вторым «проигравшим» во внутрипартийной борьбе может оказаться руководитель республиканского отделения «Левого фронта» Дмитрий Чувилин. Он прошел в парламент по партийным спискам от Белореченского избирательного округа №5. Однако в список он не попал.ОбществоВласть Башкортостан
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