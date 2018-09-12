Башкирский реском КПРФ определил список депутатов в Госсобрание РБ

Сегодня реском КПРФ в Башкирии составил список представителей партии, которые должны получить депутатские мандаты в Госсобрание — Курултай РБ.

Как сообщает «Медиакорсеть», в региональный парламент должны пройти следующие представители КПРФ:

1. Юнир Кутлугужин (первая тройка)

2. Вадим Старов (первая тройка)

3. Игорь Семенов (20)

4. Руслан Шаяпов (17)

5. Анатолий Веськин (48)

6. Лия Хафизова (4)

7. Андрей Егоров (27)

8. Айнур Гайнуллин (24)

9. Ирек Усманов (54)

10. Александр Алексеев (16)

11. Герман Трунов (8)

Напомним, что Лия Хафизова могла не попасть в этот список. В Черниковском избирательном округе №4, по которому она избиралась, победу среди одномандатников одержал ее муж, коммунист Рустам Хафизов. Он же шел и под первым номером в партийном списке КПРФ. Вторым номером шла сама Лия Хафизова. По информации «Реального времени», руководство рескома не хотело отправлять в Курултай обоих членов семьи.

Вторым «проигравшим» во внутрипартийной борьбе может оказаться руководитель республиканского отделения «Левого фронта» Дмитрий Чувилин. Он прошел в парламент по партийным спискам от Белореченского избирательного округа №5. Однако в список он не попал.