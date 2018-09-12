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Башкирский реском КПРФ определил список депутатов в Госсобрание РБ

16:11, 12.09.2018

Сегодня реском КПРФ в Башкирии составил список представителей партии, которые должны получить депутатские мандаты в Госсобрание — Курултай РБ.

Как сообщает «Медиакорсеть», в региональный парламент должны пройти следующие представители КПРФ:

  • 1. Юнир Кутлугужин (первая тройка)
  • 2. Вадим Старов (первая тройка)
  • 3. Игорь Семенов (20)
  • 4. Руслан Шаяпов (17)
  • 5. Анатолий Веськин (48)
  • 6. Лия Хафизова (4)
  • 7. Андрей Егоров (27)
  • 8. Айнур Гайнуллин (24)
  • 9. Ирек Усманов (54)
  • 10. Александр Алексеев (16)
  • 11. Герман Трунов (8)

Напомним, что Лия Хафизова могла не попасть в этот список. В Черниковском избирательном округе №4, по которому она избиралась, победу среди одномандатников одержал ее муж, коммунист Рустам Хафизов. Он же шел и под первым номером в партийном списке КПРФ. Вторым номером шла сама Лия Хафизова. По информации «Реального времени», руководство рескома не хотело отправлять в Курултай обоих членов семьи.

Вторым «проигравшим» во внутрипартийной борьбе может оказаться руководитель республиканского отделения «Левого фронта» Дмитрий Чувилин. Он прошел в парламент по партийным спискам от Белореченского избирательного округа №5. Однако в список он не попал.

ОбществоВласть Башкортостан
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