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Виновником ДТП с участием экс-главы МВД Башкирии назвали водителя «Газели»

16:45, 10.09.2018

Виновником ДТП, в которое попал бывший глава МВД по Башкирии Михаил Закомалдин, назвали водителя «Газели».

Днем 6 сентября в Уфе на улице Пархоменко водитель «Газели» врезался в Land Rover, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источники. По данным канала, пострадавших в аварии нет.

«В отношении водителя «Газели» составлен протокол по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», — приводит телеканал слова источника.

Напомним, что о ДТП с участием бывшего главы МВД Башкирии стало известно накануне. Журналисты обратили внимание, что номер автомобиля экс-министра внутренних дел содержит буквы АУЕ.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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