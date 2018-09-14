Верховный суд Башкирии вернул в прокуратуру дело бывшего вице-мэра Уфы

Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор бывшему первому заместителю мэра Уфы Александру Филиппову по делу о неуплате налогов. Оно возвращено в прокуратуру.

«Приговор отменен», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Он уточнил, что уголовное дело «возвращено в прокуратуру для устранения препятствий для рассмотрения дела судом» согласно по п. 1. ч. 1. ст. 237 УПК. Далее дело может быть направлено на дорасследование в Следственное управление СК РФ по региону или прекращено.

Напомним, что в апреле суд приговорил Филиппова к штрафу. Причиной стала неуплата налогов чиновником, который до начала работы в мэрии Уфы был владельцем компании «Автореал». Размер штрафа составил 250 тысяч рублей, однако он был освобожден от уплаты из-за истечения срока давности.

Напомним, что в июле Следком Башкирии сообщил о предъявлении экс-чиновнику обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, обвиняемый причастен к махинациям с федеральной программой «Жилище» на 1,6 млрд рублей.



