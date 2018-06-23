Скандалы недели: «халяльная» свинина, новый министр в Татарстане и взрыв в Заинске

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Одним из самых резонансных событий уходящей недели по праву является победа российской сборной над командой из Египта во втором матче группового этапа ЧМ-2018. Также на федеральном уровне активно обсуждался вопрос повышения НДС и увеличение пенсионного возраста россиян. На уровне республики наиболее активно обсуждалось решение Госдумы, касающееся изучения татарского языка в школах, а также кадровые перестановки в министерствах республики. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Победа над Египтом

Во вторник сборная России обыграла команду Египта во втором матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. На данный момент россияне имеют разницу +7, уругвайцы — +1, а саудовцы — -5. Так что вероятность выхода сборной России в 1/8 финала можно оценить в 99,9%. При этом Федерация футбола Египта собирается обратиться в ФИФА с жалобой на работу судейской бригады матча с Россией. Руководство местной федерации осталось недовольно решениями главного судьи встречи — парагвайца Энрике Касереса Вильяфанте.

Игра нашей сборной против национальной команды Египта при любом исходе была матчем десятилетия — как раз такой промежуток времени прошел с последнего успеха российского футбола времен Гуса Хиддинка. Напомним, что спортивная редакция «Реального времени» ранее объяснила, что решалось в этой встрече, помимо банального выхода из слабейшей группы ЧМ-2018, а также подробно рассказала об уверенной победе над Египтом.

За казанским ЖК «Барселона» на улице Островского расположится новый жилой комплекс



Новый сосед ЖК «Барселона» и помощь татарстанским дольщикам от удмуртов

На уходящей неделе стало известно о том, что за казанским ЖК «Барселона» на улице Островского расположится новый жилой комплекс, рабочее название которого «Жилой дом по улице Островского». Он будет состоять из двух секций — пяти- и семиэтажной, соединенных общим основанием. Планируется, что в нем расположится офисная часть, а начиная со второго этажа — разместится жилье.

Застройщиком выступает ООО «Строй Инвест Групп». Компания эта не на слуху, зарегистрирована она всего 15 месяцев назад. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ее единственным владельцем является Андрей Быков, бывший гендиректор и совладелец ООО «Газ Строй Сервис». Сдать комплекс планируется в 2021 году. Площадь застройки — почти 3 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем пришла новость о том, что застройщик из Удмуртии может прийти на помощь казанским обманутым дольщикам. Компания «Комос-Строй» готова достроить один из предложенных властями объектов, получив взамен бесплатно участок для строительства собственного жилого комплекса. Останавливаться на этом она не собирается: зайдя в Татарстан, застройщик планирует наращивать объемы строительства в регионе. Подробности вы можете найти здесь.

Судьба татарского языка

Во вторник Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Из 377 участников голосования лишь трое нажали кнопку «против» (из татарстанских депутатов только Иршат Минкин воздержался, остальные либо поддержали, либо не голосовали). В документе предмет «родной язык» закреплен в обязательной части ФГОС, при этом родители должны сами выбрать, какому конкретно языку будет обучаться их чадо. В ГД отмечают, что данная версия законопроекта требует доработок. Правда, сам закон не вызвал восторга в национальных республиках, где-то даже было предложено отозвать своих народных избранников за его поддержку.

Заметим, что в разгар дебатов об изучении родных языков татарстанские музыканты тоже решили высказать свою позицию характерным для них образом и создали клип о родном языке. Музыку написал композитор Эльмир Низамов, стихи — Разиль Валеев. Ознакомиться с творчеством и позицией наших исполнителей вы можете здесь.

Ново-Савиновский райсуд Казани отправил в колонию-поселение виновника смертельной аварии. Фото Ирины Плотниковой

Посадка сына судьи, УДО для брата экс-прокурора и хищения в лаишевском интернате

Неожиданную развязку получило во вторник уголовное дело о пьяном таране 23-летнего Сергея Мельникова. На мировую с сыном судьи Арбитражного суда Поволжского округа были согласны родственники погибшего и четыре пассажира, получившие тяжкие травмы, однако Ново-Савиновский райсуд Казани отправил в колонию-поселение виновника смертельной аварии.

Днем ранее в Казани был освобожден условно-досрочно фигурант громкого федерального скандала. Это экс-гендиректор региональных подразделений «Газпрома» и «Транснефти», родной брат бывшего прокурора Альметьевска и Советского района Казани Рафис Купкенов, который 7 июня 2017 года по приговору Измайловского районного суда Москвы получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима за покушение на мошенничество на сумму 15 млн рублей. За короткий срок отсидки Купкенов заслужил 10 поощрений. Подробности дела — в эксклюзивном репортаже с заседания Приволжского райсуда Казани.

Также на уходящей неделе были раскрыты новые подробности криминально-бюджетного скандала в Лаишевской школе-интернате для слепых детей. Свидетелями по уголовному делу о хищениях в интернате стали вице-премьер — министр образования Татарстана Рафис Бурганов и его замы. Как утверждают источники «Реального времени», интерес к первому лицу министерства связан с подписанным им письмом с просьбой не избирать жесткую меру пресечения директору интерната Венере Давлиевой. Автографы других подписантов были получены путем обмана со стороны защиты, считают следователи, в связи с чем перед руководством Адвокатской палаты РТ поставлен вопрос о лишении адвоката Давлиевой статуса.

Ново-Савиновский райсуд Казани оправдал 44-летнего экс-заместителя гендиректора «Татнефтепродукта», гендиректора компании «Чулпан трейд» Рафаэля Фаттахова. Фото Ирины Плотниковой

«Алтынбанк» vs родственник рулевого «Татнефтепродукта», снос «Тимер Банка» и распродажа от АСВ

В понедельник Ново-Савиновский райсуд Казани оправдал 44-летнего экс-заместителя гендиректора «Татнефтепродукта», гендиректора компании «Чулпан трейд» Рафаэля Фаттахова. Прокуратура просила посадить его на 6 лет за хищение 60 млн рублей, руководство «Алтынбанка» обвиняло в обмане с неликвидным залогом — нефтяной флотилией, однако служитель Фемиды усомнился в самом факте преступления. Подробности дела — в материале «Реального времени».

Вместе с тем стало известно, что Агентство по страхованию вкладов объявило о массовой распродаже имущества «Татфондбанка». В августе с молотка могут уйти акции нижегородского «Радиотехбанка» на 119 млн рублей, ипотечные облигации номиналом 347 млн, золото, квартиры и автомобили. Правда, часть этого имущества вряд ли удастся продать без огромного дисконта, говорят эксперты.

А инвестиционно-строительная компания «Тандем» в лице одноименного торгово-развлекательного комплекса на уходящей неделе попросила снести часть офисного здания, с которым соседствует по проспекту Ибрагимова, — а точнее, некий выступ площадью 43 квадратных метра. Иск адресуется «Тимер Банку», который занимает спорную часть здания, и собственникам недвижимости. «Реальное время» подготовило подробный репортаж из зала арбитражного суда.

Слушания по строительству МСЗ

В среду прошли очередные публичные слушания по проекту размещения мусоросжигательного завода в Осиново, которые официально носили нейтральное название — «Об изменениях в генплане Осиновского сельского поселения».

Как передавал корреспондент нашего издания с места событий, «в воздухе пахло войной»: перед началом процедуры местные жители буквально отбили у полиции активиста движения против строительства мусоросжигательного завода Андрея Китова. Помимо этого, противники строительства МСЗ потребовали альтернативы и обвинили чиновников и депутатов в коррупции. Подробный репортаж со слушаний вы можете найти здесь.

Министром по делам молодежи РТ был назначен Дамир Фаттахов. Фото Олега Тихонова

Кадровые перестановки в министерствах РТ и политическая элита Башкирии

В четверг на заседании Госсовета РТ было принято решение о преобразовании Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в Министерство по делам молодежи и Министерство спорта. Предложение о разделе министерства ранее внес президент республики Рустам Минниханов. Владимира Леонова назначили министром спорта РТ, министром по делам молодежи РТ был назначен Дамир Фаттахов.

В этот же день стало известно, что бывший глава Минэкологии РТ Артем Сидоров уйдет с поста руководителя Росприроднадзора России. Он уже написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Его место может занять заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова.

В продолжение темы политики и кадров хотелось бы напомнить о том, что на текущей неделе «Реальное время» составило новый рейтинг политической элиты Башкортостана. Между президентским голосованием в марте и предстоящими выборами в Госсобрание Башкирии наблюдается некоторая нервозность. В структурах власти происходят перестановки, отдельные персоны планируют перейти из чиновников в депутаты, а кого-то готовят к отправке на почетную пенсию. После февральского рейтинга элит Башкортостана, составленного «Реальным временем», прошло четыре месяца. Наша интернет-газета снова обратилась к экспертному сообществу и подготовила новую версию сотни самых влиятельных политиков и предпринимателей республики.

Мост через Каму и уход Колесова по-английски

На уходящей неделе выяснилось, что главный инфраструктурный мегапроект по спасению Закамья из транспортной «удавки», а именно строительство новой высокоскоростной автомобильной магистрали в обход Набережных Челнов стоимостью 71,4 млрд рублей, остался «за бортом» государственно-частного партнерства. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана так и не удалось найти частного партнера, который согласился бы разделить инвестиции с государством в соотношении 15/85.

Впрочем, глава Минтранса Ленар Сафин уверен, что отказ от ГЧП не ставит крест, а, наоборот, гарантирует строительство объездной трассы с вторым мостом через Каму за счет федеральной казны. Тем временем власти Набережных Челнов, не дожидаясь перекрытия транзитного потока в город, запросили у президента РТ 2,3 млрд рублей на мост-дублер для «расшивки» городских «пробок». Ознакомиться с подробностями вы можете здесь.

Также «Реальное время» выяснило, что накануне многоходовой сделки правительства Татарстана по обмену активами с ГК «Ростех» Министерство земельных и имущественных отношений РТ попробовало снять «сливки» с прибыли уходящего предприятия ОПК, но получило фигу в кармане. Частные акционеры компании «Казанский электротехнический завод», считающиеся близкими к главе КРЭТ Николаю Колесову, заблокировали требование МЗИО о направлении 37 млн рублей на выплату дивидендов по итогам 2017 года. Как ни странно, но и им, судя по всему, пришлось пожертвовать «сладким»: решение о выплате поощрения в 12 млн рублей руководящему составу также осталось неутвержденным.

Частные акционеры компании «Казанский электротехнический завод», считающиеся близкими к главе КРЭТ Николаю Колесову, заблокировали требование МЗИО о направлении 37 млн рублей на выплату дивидендов по итогам 2017 года. Фото prav.tatarstan.ru

Митинги против пенсионной «реформы» и эксперты о повышении НДС

Казанский горисполком согласовал два митинга протеста против повышения пенсионного возраста по обращениям, поступившим от региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ, невзирая на ограничения, наложенные на проведение публичных мероприятий в период ЧМ-2018. Первый проведет 30 июня в Юдино перед ДК железнодорожников «Справедливая Россия». Начало мероприятия — в 10.00, ожидается, что участвовать в нем будут 150 человек. Второй 1 июля организует КПРФ, также в десять утра. С местом исполком еще не определился — либо в Юдино, либо в Дербышках — перед ДК имени Саид-Галеева.

Также горожане всерьез собираются встать в одиночные пикеты. Судя по всему, это до казанцев дошел «звон» из Набережных Челнов. Там 22 июня в одноименном парке партия «Коммунисты России» проводит акцию, посвященную Дню памяти начала Великой Отечественной войны. Причем протест, как следует из объявления на официальном сайте партии, предусмотрен многоплановый: «Против повышения пенсионного возраста, цен на бензин, налогов».

Напомним также, что в конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий налог на добавленную стоимость с 18% до 20%. Соответствующее распоряжение подписано российским премьером Дмитрием Медведевым. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», уверены, что повышение НДС так или иначе отразится на ценах, но масштаб этих последствий оценивают по-разному.

Онлайн-кассы для бизнеса и налоговики, добравшиеся до банковских карт «физиков»

Скоро более 21 тыс. предпринимателей и организаций в Татарстане должны будут начать использовать онлайн-кассы. Первый этап перехода на кассовую технику, который завершился год назад, принес бизнесу массу проблем. На уходящей неделе на круглом столе в Казани чиновники и эксперты поспорили о пользе и вреде повсеместной автоматизации.

Помимо этого, с 1 июля действия с банковскими счетами будут подотчетны налоговой. Даже если вы перевели ребенку на карту 50 рублей на обед, эксперты не исключают, что в последующем за это придется отвечать перед налоговыми органами: почему на этот «доход» не заплатили налог. «Реальное время» подробно разбиралось в ситуации.



Чтобы исключить угрозу новых ЧП, в здании отключили газ, электричество и воду, а жильцов попросили освободить квартиры, пока специалисты не установят — есть ли риск дальнейшего обрушения. Фото mchs.tatarstan.ru

Взрыв в Заинске

Футбольный уик-энд в Татарстане начался с трагедии. В жилом доме Заинска прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, девять пострадали, а еще 300 лишились крова. Чтобы исключить угрозу новых ЧП, в здании отключили газ, электричество и воду, а жильцов попросили освободить квартиры, пока специалисты не установят — есть ли риск дальнейшего обрушения. О «газовых терактах» и их последствиях — в материале «Реального времени».

«Халяльно-свиной» скандал

ООО «Челны-мясо» выпустило продукт-оксюморон: свинину с надписью «халяль». В комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ подчеркивают, что маркировки, свидетельствующей о том, что это разрешенный для мусульман продукт, на нем не было — только информация на этикетке. Которая, тем не менее, не соответствует действительности уже по одной той причине, что халяльной свинины не бывает. На время разбирательства на предприятии уже остановили производство, тем не менее авторитет Татарстана в мусульманском мире теперь может быть существенно подорван. В итоге у ООО «Челны-мясо» отозвали сертификат на халяль.