«Туган телем»: музыканты высказались в защиту родного языка

В разгар дебатов об изучении родных языков татарстанские музыканты тоже решили высказать свою позицию характерным для них образом и создали клип о родном языке. Музыку написал композитор Эльмир Низамов, стихи — Разиль Валеев. Подробности в материале «Реального времени».

И Тукай, и Джалиль

Клип, снятый создателями передачи «Видимая Казань», активно продвигается в соцсетях, его можно посмотреть на ютубе. Замысел режиссера Тимура Шайхутдинова довольно прост — на фоне татарстанских пейзажей, где традиционно есть и Болгары, и казанские улицы, идет песня, каждый из солистов исполняет по нескольку фраз.

Естественно, начинается клип со знаменитых носителей татарского языка — памятники выдающимся деятелям культуры символизируют сколько великих стихов и прозы создано на татарском. А кадры, отснятые в школе, на уроке татарского языка, где на партах у ребят лежит красочная «Алифба», — это переброс в сегодняшний день, напоминание о том, что без знания родного языка нация гибнет, и дети должны изучать язык в школах.

Венера Ганеева:

«Я была счастлива, когда ко мне обратились и предложили сняться в этом клипе. Сейчас, на фоне разговоров о важности изучения родного языка, он очень нужен».

Фото Романа Хасаева

Клип снят с субтитрами на английском и русском языках, так что в эти дни, когда город наводнен болельщиками из разных стран, его выход в свет более чем уместен. Напомним, что передача «Видимая Казань» на ютубе — это первая передача о Казани. Ее кредо — весело, позитивно и красиво рассказать миру о столице Татарстана, познакомив с ее достопримечательностями и людьми.

Некоммерческий проект

Создание клипа «Туган телем» — проект некоммерческий, но он с радостью был поддержан татарстанскими музыкантами. Песня — это, пожалуй, единственная для них возможность высказать свою позицию по поводу абсолютнейшей необходимости изучения в школах татарского языка в Татарстане, равно как и изучения других национальных языков в иных регионах.

«Я была счастлива, когда ко мне обратились и предложили сняться в этом клипе. Сейчас, на фоне разговоров о важности изучения родного языка, он очень нужен. Я — солистка Татарского государственного театра оперы и балета им. Джалиля, где мы исполняем произведения на языке оригинала, так что пою и на итальянском, и на французском. Но я татарка, выросла в татарской семье, окончила татарскую школу, родной язык для меня необычайно важен, что не умаляет моего уважения к другим языкам, в том числе русскому. Я горжусь, что я татарка. Мне очень понравилась идея режиссера клипа, который придумал, что солисты поют по нескольку фраз. Если бы в клипе участвовал один певец — это была бы его индивидуальная, частная позиция. Здесь показана наша коллективная позиция, потому что понятие «родной язык» стоит в одном ряду с понятиями «мать» и «Отчизна», — рассказала «Реальному времени» народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Тукая, профессор Венера Ганеева.

По словам Эльмира Низамова, проект целиком благотворительный, ни о каких гонорарах речь не шла. Просто музыканты обозначили свою гражданскую позицию. Фото vk.com

По ее словам, работа над клипом шла быстро, певцы, а среди них Айдар Галимов, Ильнар Миранов, Алина Шарипжанова, Зайнап Фархетдинова, Рустам Асаев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов, Марсель Вагизов и другие, были воодушевлены идеей высказать свое отношение к языковой проблеме.

«Ко мне обратился автор слов Разиль Валеев и предложил написать песню на его текст. Я сразу же согласился, потому что тема родных языков сейчас — очень острая, нам хотелось определить по этому поводу свою позицию. Потом неожиданно возникла идея клипа, где каждый из солистов исполнил по нескольку фраз», — прокомментировал создание клипа «Туган телем» автор музыки к нему композитор Эльмир Низамов.

По его словам, проект целиком благотворительный, ни о каких гонорарах речь не шла. Просто музыканты обозначили свою гражданскую позицию.

Завершается клип мажорно — все участники съемок находятся на сцене Большого концертного зала РТ им. С. Сайдашева, за роялем Эльмир Низамов, и под его мощные аккорды звучат трогательные слова о родном языке.



