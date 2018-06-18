Фискальный оскал для «физика»: когда налоговики доберутся до переводов с карты на карту

Доходы населения на банковских картах в любой момент могут посчитать

С 1 июля действия с банковскими счетами будут подотчетны налоговой. Даже если вы перевели ребенку на карту 50 рублей на обед, эксперты не исключают, что в последующем за это придется отвечать перед налоговыми органами: почему на этот «доход» не заплатили налог. Подробности — в материале «Реального времени».

Передвижения на счетах отследят

С 1 июля налоговые органы станут еще пристальнее следить за банковскими переводами. Банки и раньше должны были сообщать в налоговые информацию об открытии или закрытии счетов, вклада. А с начала июля такие требования будут предъявляться не только к привычным банковским счетам, но и к счетам в драгоценных металлах. При этом банк по-прежнему может выдавать справку о наличии счетов, вкладов или об остатках денег по официальному запросу налоговой, если ее специалистам покажется, что какие-то переводы вызывают сомнения. При этом запрос должен быть мотивированный.

А вот если регулярные переводы привлекут внимание сотрудников налоговой и подтвердится, что это действительно доход, то придется заплатить 13% НДФЛ. При этом, скорее всего, не обойдется и без штрафа за то, что налог не заплатили вовремя. Под «необозначенный» перевод может попасть любая сумма — от перевода долга на карту до денег в подарок, которые тоже было решено кинуть именно на карту. Эксперты утверждают, что с 1 июля уже начнется тотальный контроль за всеми операциями с банковскими счетами, придется доказывать, что обычный дружеский перевод таким и является, а не незаконно полученным доходом. Правда, работать эта схема будет, скорее всего, выборочно. На момент подготовки материала оперативный комментарий от УФНС по РТ не пришел.

«Экономика и так очень близка к рецессии, в то время как во всем мире она растет. Нам нужны стимулирующие меры, а не такие, как эта», — рассуждает Солодков. Фото hse.ru

«За действия в Крыму и Сирии отвечает Воронеж»

Профессор, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков относится к предстоящим нововведениям отрицательно и называет конкретные категории населения, кто попадает в зону риска.

— У государства выпадает часть бюджетных поступлений — тех, кто подпали под санкции, освободили от налогообложения. Теперь хотят возместить потерянные средства, за все нужно платить. То есть за действия в Крыму, на Украине, в Сирии расплачиваться придется условному Воронежу. Усиливается налоговая дисциплина, проверять информацию будут выборочно, — уверен эксперт.

Он уверен, что утвержденная налоговая мера неправильная. «Экономика и так очень близка к рецессии, в то время как во всем мире она растет. Нам нужны стимулирующие меры, а не такие, как эта», — рассуждает Солодков.

Профессор обращает внимание на то, что если раньше для получения информации о переводах налоговая действительно должна была отправить запрос в банк, то теперь все сведения будут поступать в автоматическом режиме. В этом явлении как таковом Солодков не видит ничего страшного, но в существующих условиях мера не нужная.

— Налоговое бремя только усилится. Посмотрите, какие налоги в Голландии и Германии, но и что там в итоге получает налогоплательщик и что у нас — пенсию 12 тысяч рублей в месяц. Прежде чем вводить такие меры, нужно внятно отчитываться, на что идут существующие налоги. Получается, это опять ударит по тем, против кого не предназначено, — рассуждает Василий Солодков.

В зоне риска те, кто сдает жилье и получает за это деньги на карту, кто имеет несколько источников дохода, кто занимается фрилансом, именно у них в первую очередь будут заметны регулярные немалые суммы, не облагаемые налогом. Директор Банковского института не исключает, что для решения проблем население из зоны риска даже перейдет на наличный расчет.

В зоне риска те, кто сдает жилье и получает за это деньги на карту, кто имеет несколько источников дохода, кто занимается фрилансом, именно у них в первую очередь будут заметны регулярные немалые суммы, не облагаемые налогом. Фото svao.mos.ru

— Мы бежим впереди паровоза. Нужно устаканить ситуацию, а мы в итоге добьемся обратного, налоговые поступления могут вообще снизиться. Отсюда не исключены новые репрессии, например, запретят расчеты наличными. Расцветет черный рынок, но с ним бороться бессмысленно, — рассуждает Солодков.

При этом Росфинмониторинг уже отслеживает переводы от 600 тысяч рублей, но эксперт подчеркивает, что и это огромный объем информации. «Теперь же будут «ковровые бомбардировки» по отношению к тем, кто будет вызывать подозрение, можно будет разбираться выборочно», — уверен профессор. И удивляется, что делать с информацией в таком объеме.

Пополняется бюджет

Директор консалтинговой фирмы ООО «Леонат» Наталья Николаева считает, что эта мера направлена на легализацию доходов, но вопрос, как именно этой цели собираются достигать.

— Информация с банковских счетов от ИП, юридических лиц и так контролировалась, просто теперь будут и физические лица. Банки будут обязаны в автоматическом режиме предоставлять эти сведения в налоговые органы. Есть уже программа, в которую будут загружаться все эти сведения. Но непонятно, с какой периодичностью все это будет происходить, — рассуждает Наталья Николаева.

Она считает, что налоговые органы будут подводить итоги в конце годового отчетного периода, тогда-то они и станут обращаться к населению, которому придется объяснять, что это был, например, возврат долга. Какой именно будет порядок, она пока затруднилась пояснить. При этом заметила, что Сбербанк уже сейчас активно отслеживает любые передвижения по счетам и интересуется у вкладчика по поводу повышенной активности.

— Все это для пополнения бюджета. В зоне риска те, кто оказывает транспортные услуги: например, купили «Газель» и перевозят грузы. Правительство заодно хочет и с незаконной предпринимательской деятельностью разобраться, все это легализовать. Также, скорее всего, обратят внимание на тех, кто занимается изготовлением тортов, кто платит зарплату в конвертах. Этими мерами хотят бороться в том числе и с теневой занятостью, но меры усугубят ситуацию, — рассуждает Николаева.

«Нужно стараться идти по упрощению процедур», — считает Сафиуллин. Фото tatar-inform.ru

Советник премьер-министра РТ по экономическим вопросам Илсур Сафиуллин уверен, что от налоговой ничего не скрыть.

— Как выросла роль каждого конкретного человека при формировании бюджета, так и стали больше внимания обращать на НДФЛ, налог на недвижимость, на автомобиль. На мой взгляд, это очередная попытка что-то делать, но ничего хорошего это не даст. Существенного увеличения поступлений в бюджете от этого не будет. В итоге создадут кучу проблем, не вижу разумности. Нужно стараться идти по упрощению процедур, — считает Сафиуллин.

Старший юрист юридической компании «Математика права» Алексей Билалов останавливает тех, кто думает, что под проверку теперь попадут абсолютно все.

— Действительно, с 1 июля 2018 года вступают некоторые поправки в Налоговый кодекс РФ. Однако опасения, которые в последнее время высказываются в социальных сетях по поводу того, что информация о переводах с карту на карту будет направляться в налоговый орган или что впоследствии с суммы перевода может быть удержано 13% (НДФЛ), являются безосновательными. Следует отметить, в статье 86 НК РФ еще в редакции 2016 года говорится, что банки могут предоставлять информацию об операциях физических лиц только при наличии мотивированного запроса. Требований налогового законодательства о том, что такая информация должна передаваться в налоговый орган в автоматическом режиме, нет. Что же касается операций с картами, то они не включены в перечень доходов, согласно статье 208 НК РФ, что означает, что данные операции не могут быть подвергнуты налогообложению, в том числе НДФЛ. Однако в закон вносятся поправки, это факт.

Следует отметить, что в настоящее время интерес государства к частным отношениям между физическими лицами усиливается. Это проявляется и в появлении категории самозанятых граждан, которым государство обещает налоговые льготы в обмен на «выход из тени», однако в настоящее время данная возможность является непопулярной. Если же говорить о тенденциях, то в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране в будущем налоговый контроль за теневыми доходами будет только усилен, — уверен Билалов.