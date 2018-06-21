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Артем Сидоров покинет пост главы Росприроднадзора

12:37, 21.06.2018
Артем Сидоров покинет пост главы Росприроднадзора
Фото: скриншот видео youtube.com

Заместитель министра природных ресурсов, глава Росприроднадзора Артем Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Об этом сообщил источник в Минприроды РФ.

При этом окончательного решения по кандидатуре на этот пост еще нет. В качестве претендента называется заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова.

Один из собеседников РБК сообщил, что ее кандидатура внесена на утверждение в Белый дом. Однако документы по Радионовой пока не подписаны, отметил источник, близкий к правительству.

Пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова подтвердила, что Сидоров находится в отпуске. Комментировать его последующее увольнение она отказалась.

Сидоров возглавляет Росприроднадзор с сентября 2015 года. До этого он пять лет руководил Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Напомним, что с 18 мая главой Министерства природных ресурсов и экологии России стал Дмитрий Кобылкин.

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