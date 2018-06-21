Артем Сидоров покинет пост главы Росприроднадзора

Заместитель министра природных ресурсов, глава Росприроднадзора Артем Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Об этом сообщил источник в Минприроды РФ.



При этом окончательного решения по кандидатуре на этот пост еще нет. В качестве претендента называется заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова.

Один из собеседников РБК сообщил, что ее кандидатура внесена на утверждение в Белый дом. Однако документы по Радионовой пока не подписаны, отметил источник, близкий к правительству.



Пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова подтвердила, что Сидоров находится в отпуске. Комментировать его последующее увольнение она отказалась.



Сидоров возглавляет Росприроднадзор с сентября 2015 года. До этого он пять лет руководил Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.



Напомним, что с 18 мая главой Министерства природных ресурсов и экологии России стал Дмитрий Кобылкин.

