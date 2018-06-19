«Переобуваемся»! Черчесов выписал успокоительное своим хейтерам

Сборная России выходит в 1/8 финала и может побороться за победу в группе с Уругваем

Сегодняшняя игра сборной России против национальной команды Египта при любом исходе была матчем десятилетия — как раз такой промежуток времени прошел с последнего успеха российского футбола времен Гуса Хиддинка. Спортивная редакция нашего издания объясняет, что решалось в этой встрече, помимо банального выхода из слабейшей группы ЧМ-2018, а также рассказывает об уверенной победе (3:1) над Египтом. Погоня Черышева за Роналду, «успокоительное» для хейтеров Черчесова и (пока заочная) битва с Уругваем за первое место в группе — в материале «Реального времени».

10 лет свободного падения

10 лет назад в распоряжении нашей сборной были не только «волшебник» Хиддинк, но и вполне себе исполнители высокого европейского уровня. Аршавин, Павлюченко, молодые братья Березуцкие, Игнашевич, Жирков и блестящий в те времена Динияр Билялетдинов. Четверо из них отправились в английскую Премьер-лигу и не затерялись там. А Андрей Аршавин и вовсе отыграл как минимум полтора сезона на уровне звезды АПЛ.

Сейчас, спустя десятилетие, если убрать за скобки Александра Головина (который пока никуда не перешел, несмотря на настойчивые слухи), российские футболисты европейские клубы, грубо говоря, не колышут. И отношение это обоюдное, поскольку те зарплаты, которые получают (не путать с зарабатывают) здесь наши футболисты, в Европе им платить не собираются, что, естественно, понижает интерес и самих игроков к отъезду из уютного «болота» под названием РФПЛ.

Сегодняшняя игра сборной России против национальной команды Египта при любом исходе была матчем десятилетия

Выход из группы — программа-минимум, но...

Набивший оскомину лимит на легионеров и «дикие» деньги, которые развращают футболистов и одновременно убивают самобытные клубы («Амкар», «Кубань» и много раз так далее) — факторы, определяющие бытие российского футбола в десятилетку, последовавшую за громким успехом-2008. Таким образом, сегодняшний матч представлял собой определенный Рубикон на границе между осторожным одобрением и полным разочарованием от политики развития игры номер один в России. Именно сегодняшний матч был определяющим в вопросе выхода команды Черчесова из группы, поскольку даже ничья в нем практически на 90 процентов выводила ее в плей-офф, а победа этот выход гарантировала.

Понятно, что выход из слабейшей группы чемпионата должен быть программой обязательного минимума для сборной России. Однако федеральные каналы уже показали после разгрома саудитов, какие эмоции планируется внушить не особо «прошаренным» болельщикам, из числа тех, кто интересуется футболом раз в 4 года. Оставалось только догадываться, какие «пляски» начнутся на центральных каналах ТВ после выхода из группы команды Черчесова. Наверное, что-то наподобие того неуемного веселья, которое мы наблюдали после победы наших хоккеистов против американских студентов и пенсионеров на хоккейном турнире ОИ в Пхенчхане. Наверняка многие из вас прямо сейчас видят это на своих ТВ-экранах.

Именно поэтому среди поклонников футбола в России популярны такие настроения — чтобы сборная провалилась на ЧМ-2018, что должно породить коренные изменения в отношении к любимой игре на всех уровнях. Вряд ли это правильная позиция. Как показал последовавший за корейской викторией провал наших хоккеистов на ЧМ-2018 в Дании, выводы в любом случае не делаются, поэтому правильнее было бы болеть в футболе за то, что есть. Пока еще сборная на 70-м месте в рейтинге ФИФА и не выпала во вторую сотню в компанию к футбольным карликам. А после выхода из группы ЧМ и вовсе должна подняться гораздо выше.

Станислав Черчесов наглядно доказал, что подходит для своей роли, сумев подвести своих подопечных в оптимальных кондициях к старту ответственного турнира

«Успокоительное» для хейтеров Черчесова

Но есть в победах России над саудитами и египтянами и отличная новость. Станислав Черчесов наглядно доказал, что подходит для своей роли, сумев подвести своих подопечных в оптимальных кондициях к старту ответственного турнира. И до этого адекватные специалисты отмечали, что «заслуга» тренера в развале российского футбола минимальна (если она вообще есть) и причины проблем гораздо глубже. А такой разгром Саудовской Аравии и уверенная игра против «фараонов» должны успокоить всех хейтеров Саламыча.

Но вернемся к самому матчу. Провал сборной даже в столь слабой группе на домашнем чемпионате был более чем возможным. Египет все-таки серьезная команда, семь человек в ней представляют АПЛ и Чемпионшип. Главный бриллиант авторитетнейшего аргентинского специалиста Эктора Купера, безусловно, Мохамед Салах, которого египтяне поберегли в стартовом матче ЧМ против Уругвая, справедливо сделав ставку на решающий матч группы против сборной России.

Станислав Черчесов, в свою очередь, произвел вполне адекватные замены в стартовом составе своей команды, выпустив с первых минут одного из героев матча с саудитами Черышева вместо травмированного Дзагоева и убрав с поля абсолютно незаметного (даже на фоне Саудовской Аравии) Смолова в пользу неудержимого тарана — Дзюбы.

Станислав Черчесов убрал с поля абсолютно незаметного (даже на фоне Саудовской Аравии) Смолова в пользу неудержимого тарана — Дзюбы

Россия держала в уме ничью, но чуть не проворонила Салаха в первом тайме

С первых минут «фараоны» постарались забрать мяч, однако россияне остудили пыл соперника фирменным прессингом и вертикальными атаками вкупе с острыми стандартами. В результате этого в первые 10 минут Игнашевич со «второго этажа» пробил прямо в египетского вратаря после подачи с углового. А Головин не смог попасть в створ из-за штрафной после собственного же перехвата на чужой половине поля. На 16-й минуте после ошибки Зобнина острым ударом в дальний угол ответил Трезеге — мяч прошел в опасной близости от дальней штанги ворот Акинфеева.

По первому тайму чувствовалось, что россияне держат в уме ничью, которая скорее всего выведет их в 1/8 финала. Россияне охотно били издали, особенно отличался рвением в этом вопросе Черышев. Также команда Черчесова не слишком дорожила мячом, предпочитая быстрые атаки, и заработала немало стандартов. К серьезным проблемам у ворот египтян это не привело. А вот за Салахом на 42-й минуте российская оборона не уследила. Египтянин заставил поскользнуться Жиркова и с разворота пробил рядом со штангой. Стало тревожно.

Черышев в погоне за Роналду

Однако дома и стены помогают. В начале второго тайма голкипер сборной Египта Эль Шенави недалеко выбил мяч после кросса в штрафную, откуда из-за штрафной откровенно не получился удар у Зобнина. Мяч «киксанул» в сторону Дзюбы, в борьбе с которым Фатхи срезал мяч в свои ворота — 1:0.

Россияне после забитого гола играли очень четко и вскоре забили уже без помощи фортуны. Самедов здорово подключил Фернандеса в штрафную, тот прострелил, а Черышев забил уже третий свой мяч на турнире, догнав Криштиану Роналду в споре лучших бомбардиров турнира. Артем Дзюба решил не отставать. Дальний заброс он четко принял на грудь, одним касанием обыграл последнего защитника и уверенно пробил в угол, доказав, что может забивать не только головой — 3:0.

Салах все же пробил Акинфеева — 3:1



С Уругваем устроит и ничья

Казалось, что египтяне сдались, но на 72-й минуте арбитр после видеопросмотра заменил штрафной удар на пенальти, и Салах все же пробил Акинфеева — 3:1. Однако на большее египтян не хватило. Черчесов оперативно укрепил опорную зону Далером Кузяевым, убрав с поля Черышева, которого заполненный стадион «Санкт-Петербург» наградил бурными аплодисментами. Такими же, как и Артема Дзюбу, которого заменил Федор Смолов. Черчесов в самой концовке решил сэкономить силы и Юрия Жиркова, дав на 5 минут почувствовать дух домашнего ЧМ защитнику казанского «Рубина» Федору Кудряшову.

Победа во втором матче из двух уже абсолютно точно выводит Россию в 1/8 финала. В заключительном матче группы решится, с какого места — с первого или второго. Если Уругвай не повторит разгром россиянами саудитов, то команду Черчесова устроит и ничья с Кавани, Суаресом и компанией.

Артур Халилуллов, фото vk.com/teamrussia