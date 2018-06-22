«Челны-мясо» лишили сертификата соответствия после скандала с «халяльной свининой»

Комитет по стандарту «Халяль» ЦРО ДУМ РТ принял решение отозвать сертификат соответствия у компании «Челны-мясо» после скандала с «халяльной свининой». Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

«В связи с фактами нарушения на предприятии «Челны-мясо» комитет провел проверку, по результатам которой, несмотря на наличие отдельного производства, принял решение полностью отозвать свидетельство комитета и сертификат соответствия республиканского центра Тест-Татарстан», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что он и в будущем сохранит свою жесткую и принципиальную позицию по отношению к требованиям сертификации халяль.

«Комитету по стандарту «Халяль» важно, чтобы потребители ели то, что является халяль, а не называется таковым», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее ООО «Челны-мясо» из-за ошибки на производстве выпустило в продажу свинину с надписью «халяль». На предприятии начали служебное расследование и пообещали наказать виновных. Юрист компании сообщила, что будет уничтожено 143 килограмма мяса, которое выдавалось за халяльное.