«Думать, думать и думать»: кому больнее от повышения НДС

Реализацию «майского указа» Владимира Путина может профинансировать население

Фото: Антон Журавлев

Через несколько дней после обещания первого вице-премьера Антона Силуанова не трогать налоги в течение 6 лет СМИ сообщили о планах правительства повысить ставку НДС — главного источника пополнения федерального бюджета — с 18 до 20%. Претворение этой идеи в жизнь принесет не только деньги на реализацию нового указа Владимира Путина; помимо этого, оно может вылиться в рост цен и снизить и без того слабую экономическую активность. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Определенная настройка»

В ожидании скорого повышения налогов россияне живут не первый месяц; мало кто сомневался, что те или иные решения по этому поводу будут объявлены сразу после мартовских президентских выборов. Так, еще при прошлом составе правительства появлялись сообщения о возможном увеличении ставки НДФЛ, но затем власти заверили, что этот вопрос не рассматривается.

24 мая на Петербургском экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов (в новом правительстве он вырос до первого вице-премьера) пообещал, что налоги не будут меняться вплоть до окончания нового срока президента и кабинета министров. Стабильные правила, объяснил он, нужны, чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП с 21,5% как минимум до 25% — что в свою очередь поможет ускорить рост экономики до 3% в год (сейчас она растет вдвое медленнее).

«Государство [для этого] что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь это налоги — и мы говорим о том, что сейчас, на протяжении шестилетнего периода следующего цикла, мы не будем менять налоги. Вы спросите: «А что будет меняться?» Безусловно, определенная настройка произойдет», — сказал Силуанов.

Антон Силуанов (в новом правительстве он вырос до первого вице-премьера) пообещал, что налоги не будут меняться вплоть до окончания нового срока президента и кабинета министров. Фото Максима Платонова

Понятия «настройка» и «повышение», впрочем, могут оказаться тождественными: меньше чем через неделю после заявления Силуанова появились слухи о грядущем изменении налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщили «Ведомости», в правительстве обсуждается повышение базовой ставки налога с 18 до 20%. Этот вариант — пока не окончательный, но один из наиболее вероятных. Кроме того, чиновники могут отменить льготную ставку налога в 10%, которая сейчас применяется при реализации лекарств, печатных изданий, племенного скота и некоторых детских товаров. Льготу Минфин предлагает заменить пособием.

За счет повышения НДС новое правительство якобы рассчитывает найти деньги на исполнение «майского указа» Владимира Путина — увеличение ставки налога может дать бюджету около 2 трлн рублей за 6 лет. В общей сложности исполнение указа потребует порядка 25 трлн рублей (большая часть этих денег уже заложена в бюджет), а достижение стратегических задач, поставленных Путиным, обойдется в 8 трлн рублей, ранее говорил премьер Дмитрий Медведев.

Сегодня НДС — один из основных источников пополнения федерального бюджета. В 2016 году его доля в общей структуре доходов составила 39,1% (это 5,2 трлн рублей), годом ранее — 21,8% (чуть менее 3 трлн рублей).

Чиновники могут отменить льготную ставку налога в 10%, которая сейчас применяется при реализации лекарств, печатных изданий, племенного скота и некоторых детских товаров. Фото Романа Хасаева

«Все остальное довольно сложно»

Если власти решатся на повышение НДС, это однозначно будет болезненно для конечных потребителей, говорит профессор РАНХиГС и специалист по налогообложению Людмила Дуканич. Формирование этого налога устроено таким образом, что он является нейтральным для бизнеса — бизнес просто переносит его в цены. По словам Дуканич, практика показывает, что повышение НДС почти всегда раскручивает инфляцию — «это уже неоднократно наблюдалось».

Еще больший пессимизм вселяет то, что одновременно с повышением основной ставки обсуждается отмена льгот. Их утрата может компенсироваться через адресные пособия, но сейчас не понятно, кто именно будет их получать и смогут ли они возместить потери.

Наверное, с точки зрения решения тактической фискальной задачи — финансирования «майских указов» — повышение НДС можно считать действенным ходом. Однако, предупреждает Дуканич, нет никаких гарантий, что это не приведет к обратному эффекту — снижению потребления и сжатию налогового пространства: «Я думаю, что при нынешнем уровне жизни это больно ударит по достаточно широкому кругу населения, не только по бедным, но и по людям со средним уровнем жизни. На мой взгляд, над этим надо еще думать, думать и думать».

Повышение НДС рассматривается в силу того, что этот налог лучше всего администрируется — «мышь не проскочит», говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Если идея будет претворена в жизнь, экономическая активность действительно может несколько затормозиться. Однако «все в цены не загонишь», считает он: эффект от повышения ставки будет размазан между конечной стоимостью для потребителей и маржой производителей. Плюс само влияние налога на цены регулируется изменением процентных ставок в экономике.

Повышение НДС рассматривается в силу того, что этот налог лучше всего администрируется — «мышь не проскочит», говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Фото tabakh.ru



Как инфляция отреагирует на повышение налога — зависит от того, что будет со льготами, а также от действий Центрального банка. Опыт стран, которые недавно повышали НДС (например, Грузии), показывает, что изменение ставки на 2 процентных пункта может увеличить уровень цен на 0,5—0,75%.

«Все в этом мире взаимосвязано. Если бы все остальные ничего не делали, повышение НДС оказалось бы полностью заложено в цены. Но так как остальные тоже будут предпринимать определенные меры, эффект будет не столь однозначным. В целом, — продолжает Табах, — повышение НДС — один из самых простых способов найти деньги на новую инфраструктурную программу. Другой путь — это рост госзаимствований. Все остальное довольно сложно».