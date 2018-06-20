«Мы выкупим эту землю или перекроем М7!»

Противники строительства МСЗ на публичных слушаниях в Осиново потребовали альтернативу и обвинили чиновников и депутатов в коррупции

Фото: Инна Серова

Пушки встречали сегодня в сквере перед местным клубом участников публичных слушаний по проекту размещения мусоросжигательного завода в Осиново, которые официально носили нейтральное название — «об изменениях в генплане Осиновского сельского поселения». И в воздухе пахло войной: перед началом процедуры местные жители буквально отбили у полиции активиста движения против мусоросжигательного завода Андрея Китова. Подробности «сражения» — в материале «Реального времени».

Заинтересованные лица



Как в актовом зале осиновского клуба, рассчитанном от силы на 350 мест, поместилось больше пятисот участников слушаний — загадка. Люди пришли не слушать, а протестовать и дали это понять заранее, ощетинившись протестными плакатами, надев на лица марлевые маски с надписями фломастером: «Нет МСЗ!». Те, кому не досталось кресла в зале, встали вдоль стен и в дверях и решительно отказались от предложения главы администрации Осиновского сельского поселения Альберта Салимова наблюдать за трансляцией слушаний из соседних помещений. Сказать мусоросжигательному заводу «Нет!» каждый хотел при свидетелях. А перед входом в зал шло голосование: свое несогласие в письменной форме на специально подготовленных по этому случаю администрацией Осиновского поселения бланках жители опускали в урны.

Открывая слушания, Салимов заметно волновался. Напомнив, что урны для голосования — за или против принятия изменений в генплан поселения, он передал слово для доклада о предлагаемых изменениях руководителю МБУ «Управление архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского муниципального района» Павлу Сергееву.

— Проект внесения изменений разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании заявления о проектировании, — сообщил тот. — Заказчиком… является исполнительный комитет Осиновского сельского поселения. Проект внесения изменений разработан на следующие временные сроки его реализации: первая очередь генерального плана на срок до 2020 года и расчетный срок — до 2035 года. Проектом предусматриваются следующие мероприятия со сроком реализации до 2020 года: строительство завода по термическому обезвреживанию отходов на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080801:201 площадью 11,3 гектара, организация производства по переработке полимеров на территории индустриального парка «М7» на земельном участке с кадастровым номером 16:20:080802:60 площадью 0,4 гектара и строительство автомобильной дороги «Подъезд к индустриальному парку «М7» [расположен в поселке Новониколаевский] на двух земельных участках общей площадью 4 гектара. У меня информация по проекту вся.

Первый вопрос задала Ильсияр Исмагилова, и прозвучал он жестко:

— Почему именно в Осиново решили завод строить и на отдалении [всего] двух километров? Почему не в Боровом Матюшино?

— Я понял вопрос, — попробовал предотвратить назревающий скандал Павел Сергеев, но Исмагилова его перебила.

— А я вам сама отвечу. Потому что в Боровом Матюшино заповедник! А Раифский заповедник разве не рядом? Столько людей [здесь] живет! Так и в Самосырово было. Стройте, но в отдаленных местах! Неужели в Татарии больше места нет? А я отвечу! Потому что здесь инфраструктура развита, электричество есть. А люди что… На расстоянии двух километров живут 16 тысяч человек! «Салават купере», «Радужный», Николаевский, Осиново — столько людей здесь живет. Почему вы это в счет не берете? Стройте в Боровом Матюшино, там живет элита!.. — тут голос женщины перекрыли дружные аплодисменты зала. — Почему здесь?! Ответьте мне по-простому, по-народному!

— По-простому. У нас есть градостроительный кодекс, положения, которые должны исполняться, — раскрыл карты Сергеев. — Поступили предложения от заинтересованных лиц, это ООО «Альтернативная генерирующая компания», ООО «МК» и по дороге — от ООО «МК» и ООО «М7». Исполнительный комитет и глава поселения по градостроительному кодексу обязаны сделать генеральный план и вынести его на публичные слушания. Мы ожидаем вашего мнения по проекту.…

И тут зал начал скандировать: «Против! Против!».

«Мы купим эту землю!»

— Здесь нам всем очень нравится… Вы зачем губите нас? Наши легкие? — продолжала наступать Исмагилова под одобрительный шум зала. — Мы против, что еще надо?

— По результатам публичных слушаний примем решение, — попытался успокоить людей уже Альберт Салимов.

— Это решение давно уже принято, — перебила его женщина под одобрительные выкрики участников слушаний. — Вот эта земля принадлежала «Ак Барсу», мы много лет там сажали картошку. Мы слышали, что ее продали за мизер, за 100 тысяч. Мы скинемся и купим эту землю и снова будем сажать картошку. Мы против завода! Сколько еще собраний можно собирать? Мы не дадим его строить, мы трассу М7 перекроем!

— У нас в поселке нет централизованного водоснабжения, — вышла к микрофону другая жительница Осиново, чтобы не столько вопрос задать, сколько высказаться. — Завод будет — я в фильтры ваши не верю — все оседать на землю и попадать в воду будет. Она не будет чистой. Вы нам про Швейцарию и их заводы рассказывали. Воду они там пьют чистую, привозную. А у нас другой воды нет!.. Почему вы это не учитываете?.. Вы не хотите вложиться в дорогу, чтобы завод подальше построить, с учетом того, что на него деньги выделены? Тогда выделяйте деньги сюда, выделяйте деньги на то, чтобы у нас была чистая вода, чтобы у нас были новые парки, чтобы мы остались здесь жить, чтобы у нас было, как в Швейцарии!.. Нет же этого! А мы не согласны! Не надо у меня микрофон отнимать, вы плохо нас слышите! У нас не страна дураков, подумайте над этим. Донесите [до правительства] наши голоса!

«Предложите альтернативу!»

— Вы где живете? — обратился к Сергееву Тимур Дмитриев. — В Зеленодольске?.. А вот глава Осиновского поселения Альберт Юнусович, вы здесь живете?.. Здесь? А почему вы не против этого завода?

— Я еще свое мнение не сказал.…

— А вы скажите! А вы знаете, что мусор в цивилизованных странах перерабатывают? Почему у нас в Татарстане это не делают? Почему обязательно сжигать?.. И вы хотите сказать, что вы согласны построить здесь завод во вред своим детям?

— Экологически чистый.…

— Альберт Юнусович, вы сказали, что завод будут строить в Айше. Вы мне лично сказали, — включилась Танзиля Зангирова.

— Я такого не говорил.…

— Мы были с моей дочерью, и зять мой там стоял. Вы мне сказали, зачем шумите, все решено, в Айшу завод переводят! Я хлебом могу поклясться, вы так сказали! Не надо народ обманывать, — повернулась Зангирова к залу. — Поднимите руки те, кто за строительство!

Зал замер.

— Никто. А кто против?

Взметнулся лес рук.

— Понятно, товарищ руководитель? Нам хоть бриллиантовый, хоть с алмазными стенами завод построй — он нам ваш завод не нужен! Посадим там деревья, сады. В Швейцарии такие заводы, говорите? Так там люди по закону живут. А здесь — по заказу! Если ветер подует, отравленный воздух до Казани дойдет. Зря вы думаете, что здесь живут дураки, мы про Москву читаем в интернете, там люди рядом с такими заводами задыхаются. Почему не предлагаете альтернативу, почему не строите мусороперерабатывающие заводы?

— Сегодня рассматривается предложенный вариант генерального плана. Если он вас не устраивает, вы свое мнение в результате публичных слушаний выскажете, — не рискнул даже намекнуть на то, что мнение противников МСЗ будет действительно учтено, Павел Сергеев.

От альтернативы МСЗ к альтернативному сельсовету

— Мы в свое время работали так: что народ скажет, то и делали, — включилась в дискуссию бывший председатель Семиозерского сельсовета Антонина Иванова. — Мы выбирали депутатов, они защищали наши интересы, а они против нас идут. Зачем нам такие депутаты нужны?!

В зале вновь усилились выкрики: участники слушаний в непарламентских выражениях критиковали народных избранников, которые, как выяснилось, упорно игнорируют приглашения общественности сесть за стол переговоров и выработать конструктивное решение по МСЗ.

Иванова предложила построить МСЗ, если уж это так необходимо, где-нибудь на пустыре «между Бугульмой и Набережными Челнами».

А чуть позже из зала поступило предложение и вовсе кардинальное: избрать другой сельсовет — альтернативный. И даже кандидатуру назвали — Тимура Дмитриева. Но тот вернул односельчан на землю:

— Если бы я был главой исполкома Осиновского поселения, я бы всеми силами постарался эту ситуацию не допустить. И меня бы уволили. Но я постарался бы работать не для себя — для людей. Мнение народа должно быть главным. Но если меня изберут, сейчас я там среди них буду один. И мне ничего не дадут сделать. Надо, чтобы там были еще люди от народа. Я знаю, что говорю, я работал в исполкоме в 2014—2015 году. Я работал, и именно поэтому меня попросили уйти…

Незаконный проект

— Проект, который сейчас здесь обсуждают, — это устаревший проект, — заявил с места пожилой мужчина. — Я как специалист это говорю!

А эколог из КФУ Надежда Аксанова сообщила, что 15 июня были опубликованы официальные рекомендации Совета по правами человека в отношении проекта строительства казанского мусоросжигательного завода:

— Было выездное заседание СПЧ, совет внимательно изучил Территориальную схему обращения с отходами в Республике Татарстан и нашел ее не соответствующей федеральному законодательству. Не соответствует федеральному законодательству и проект «Чистая страна», в рамках которого предполагается строительство данного завода. В частности, 25 июля 2017 года был принят перечень видов отходов, захоронение которых запрещено. Он включает 182 вида отходов. Ни Территориальная схема обращения с отходами в Татарстане, ни проект «Чистая страна» этот перечень не учитывают вообще! СПЧ рекомендовал правительству РФ доработать проект «Чистая страна» в части, в первую очередь касающейся именно заводов по термической утилизации, как они названы. Кабмину РТ рекомендовано доработать Территориальную схему обращения с отходами. И рассмотреть альтернативные варианты обращения с отходами — сортировку и утилизацию путем переработки. То есть нужен мусороперерабатывающий завод. Только после того как это будет сделано, можно будет вернуться к вопросу о строительстве мусоросжигательного завода. Но мое личное мнение — лет через десять этот вопрос уже не будет подниматься, потому что весь мир уже откажется от мусоросжигательных заводов. Вносить изменения в генплан до того, как нет принципиального решения, нужно строить мусоросжигательный завод или нет, до того как будут приведены в соответствие с законом Территориальная схема обращения с отходами в РТ и проект «Чистая страна», нет смысла. Перезонирование участков, о которых сейчас идет речь, преждевременно.

В последующих выступлениях участников публичных слушаний эта позиция нашла подкрепление. Выступающие с цифрами в руках доказывали: либо строители МСЗ собираются сжигать на нем мусор не сортируя, либо они намерены построить в Осиново не Казанский, а межрегиональный мусоросжигательный завод, ибо руководство завода будет связано договорами на поставку энергии и, чтобы их исполнять, будет вынуждено при нехватке местного мусора завозить его из соседних регионов. Напомнили противники МСЗ и об опасных видах отходов, которые по закону нельзя ни захоранивать на свалках, ни сжигать: эту проблему МСЗ не решает, а других проектов — по преработке опасного мусора у нас нет. Последней каплей прозвучало обвинение из зала в адрес казанских и татарстанских властей, которые «даже не пытаются решить вопрос с переработкой отходов».

«За» — только двое, и те — не местные

В результате участники слушаний, которые вначале протестовали против строительства МСЗ в Осиново, договорились до того, что они вообще в принципе против строительства МСЗ. Они обвинили чиновников в том, что инвесторы МСЗ их подкупили — поездками-экскурсиями на швейцарские мусоросжигательные заводы, преференциями и просто платой за определенные услуги. «Экологов многих тоже подкупили, — возмущался зал. — Им заказчики завода работу дают и зарплату платят, как после этого экологи будут критиковать проект. Поэтому мы, кроме Асановой, тут никого и не услышали».

Напомнили присутствующие в зале и о том, что в Нижнем Новгороде в мае открылся новый мусороперерабатывающий завод, который, кроме областного центра, обслуживает еще два города, и обошелся на порядок дешевле, чем будет стоить наш мусоросжигательный — всего в 1,2 миллиарда рублей. «Это вредоносный и коррупционный проект!», — скандировали люди в зале и топали ногами. Припомнили и об обнародованных правительством республики планах строительства завода по переработке пищевых отходов, которое так и не состоялось, а ведь именно этот завод должен был решить проблему гниющего и загрязняющего почву мусора.…

А когда дело дошло до подсчета голосов за и против поправок в генплан, случился скандал. Страсти накалились до предела, и одна из участниц слушаний заподозрила вброс «бюллетеней». Женщину пришлось отпаивать корвалолом, а голоса — пересчитывать.

В итоге цифры, которые обнародовал глава администрации Осиновского сельского поселения Альберт Салимов, отчего-то, как говорится, «не били». Однако мнение народа отражали тем не менее вполне.

«Бюллетеней» — опросных листов — раздали под роспись и по предъявлению паспорта 554. Из них 439 получили жители Осиновского поселения, а 125 — граждане, зарегистрированные в других населенных пунктах. А проголосовали против внесения изменений в генплан, то есть против МСЗ, 456 местных жителей и 92 «пришлых». Двое из неместных участников высказались за предлагаемые изменения. Небольшая часть опросных листов пропала — глава поселения предположил, что люди их «забыли опустить в урны».

Слушания по изменениям в генплан прошли и еще в нескольких поселках Осиновского поселения. Как сообщили «Реальному времени» активисты, в Воронино против МСЗ проголосовали все пришедшие на слушания 62 человека, в поселке Рэмплер — 64.

На следующее обсуждение проекта — 28 июня — Ильсияр Исмагилова предложила землякам приходить с деньгами:

— Там инвесторы будут — мы сразу у них землю и выкупим!