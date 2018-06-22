Заинский взрыв: натяжной потолок чуть не похоронил жильцов пятиэтажки?

Газовый баллон как средство массового поражения, девять пострадавших и 300 бездомных жильцов

Футбольный уик-энд в Татарстане начался с трагедии. В жилом доме Заинска прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, девять пострадали, а еще 300 лишились крова. Чтобы исключить угрозу новых ЧП в здании отключили газ, электричество и воду, а жильцов попросили освободить квартиры, пока специалисты не установят — есть ли риск дальнейшего обрушения. О «газовых терактах» и их последствиях — в материале «Реального времени».

Девочку и мужчину с ожогами санавиацией отправляют в Казань



В Заинске обсуждают несколько версий случившегося, главной из которых является ремонт в трехкомнатной квартире на верхнем этаже пятиэтажки по адресу: ул. Никифорова, 71. По словам местных, рабочие при установке натяжного потолка использовали газобаллонное оборудование, и баллон рванул. В результате квартира и крыша над восьмым подъездом была просто уничтожена. Плиты перекрытия обрушились на нижние этажи.

Следком также намерен дать оценку еще двум версиям случившегося: в момент ЧП на крыше дома рабочий занимался очисткой вентиляции. Именно он и погиб в результате взрыва. Кроме того, один из жильцов взорванной квартиры поделился информацией, что гулял во дворе с внучками, а потом пошел с младшей домой и, уже открывая дверь квартиры, почувствовал запах газа. В этот момент и раздался взрыв.



Сначала сообщалось об одном пострадавшем, позже количество раненных жильцов увеличилось до десяти человек. Ближе к 21 часу в Минздраве подтвердили — один погиб в Заинской ЦРБ.

Тяжелей всего пострадали мужчина и девочка, санавиацией обоих планируют отправить для лечения в Казань, в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. За ними уже вылетел спецборт МЧС. У девочки — ожоги 70 процентов поверхности тела. По данным минздрава РТ — пострадавшей 13 лет, а по данным следкома — 7. Очевидно, в момент взрыва она находилась в квартире. А после него в доме начался пожар. Нескольких пострадавших спасателям пришлось после извлечения из-под завалов транспортировать вниз по пожарной лестнице — лестница в подъезде стала опасной.

В числе девяти пострадавших в больницу Заинска попали двое очевидцев происшествия, находившихся рядом с пострадавшим домом — у обоих медики диагностировали ситуационный стресс.

Всего в спасательной операции задействованы более 70 сотрудников спецслужб, примерно половина из них — сотрудники МЧС. С час назад к ним подключились еще и кинологи с собаками — они проводят обследование завалов.

Восьмой подъезд эвакуировали, выселенных ждет гостиница

Чтобы исключить появление новых жертв и пострадавших, восьмой подъезд пятиэтажки полностью выселен. На улице остались 56 человек. Часть пошли ночевать к родственникам, другим предложено разместиться в местной гостинице «Аркадия». Если там не хватит мест, собираются задействовать помещения ледового дворца. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

По заданию районной КЧС на место происшествия должны пригнать строительный кран — поднимать плиты перекрытия. Это необходимо для проверки на разрушения конструктивных элементов дома. Всего в пятиэтажке проживали более 300 человек. В данный момент в здании отключены электричество, вода, канализация и, конечно, газ — все коммуникации, которые при повреждении могут привести к новым авариям.

Оценку прочности конструкций дома должны дать специалисты. В КЧС не исключают, что после этого, часть подъездов можно будет вернуть к жизни — то бишь подключить коммуникации.

Ситуация — на контроле у руководства республики

Ситуация со взрывом дома в Заинске находится на контроле у руководства республики. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента РТ, уже даны распоряжения — установить размер ущерба и объем помощи пострадавшим. «Глава Заинского района Разиф Каримов оперативно докладывает обо всех изменениях первому вице-премьеру республики Рустаму Нигматуллину», — сообщил собеседник издания.

Свою проверку по факту ЧП начала прокуратура Татарстана. Поставлена цель — оценить, как соблюдались требования законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования в доме. Для координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения сейчас работает городской прокурор Ринат Каримов.

Следком по РТ возбудил уголовное дело.

Нехорошие истории

К сожалению, сегодняшний взрыв газа — случай для Татарстана не единичный. Одно из крупных ЧП произошло в начале января 2008 года, когда в Казани на улице Малая Печерская (Авиастроительный район) ночным взрывом газа полностью снесло один из трех подъездов трехэтажного дома. В первые часы спасательной операции под завалами был обнаружен труп женщины. Поисково-спасательные работы осложнялись тогда сильными морозами, а число погибших достигло в итоге восьми.

Похожая трагедия произошла в Казани в октябре 2005 года — тогда частично разрушился десятиэтажный жилой дом на Гвардейской. Из-за взрыва газа рухнули перекрытия между восьмым, девятым и десятым этажами, погибла хозяйка квартиры-«эпицентра». Большего количества жертв удалось избежать только благодаря тому, что дом был заселен частично.

В последние годы в Татарстане подобных инцидентов не было, чего не скажешь о ситуации в России в целом. Так, в декабре 2015 года в Волгограде случился взрыв газа, который повредил 36 квартир. Почти 100 жильцов дома тогда остались без крыши над головой, пострадали восемь человек. В этом же городе взрыв газа произошел уже в 2017 году, тогда обрушился подъезд жилого дома.

Ноябрь 2017 года запомнился со знаком минус и жителям Ижевска. Вечером 9-го числа взрывом газа был обрушен подъезд девятиэтажного дома на ул. Удмуртской. Тогда погибли пять человек, из них два ребенка, а удмуртским спасателям помогали бригады МЧС из Казани и Набережных Челнов, к которым присоединились коллеги из Уфы и Сибири.