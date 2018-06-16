В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении НДС до 20%

Правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий налог на добавленную стоимость с 18% до 20%. Соответствующее распоряжение подписано российским премьером Дмитрием Медведевым, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что бюджет РФ с 2019 года дополнительно получит 620 млрд рублей за счет повышения НДС до 20%.

Повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20% предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 14 июня. При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранен.

