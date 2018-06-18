Нет УДО без добра: герой дела о взятке в 15 миллионов Рафис Купкенов вышел на свободу

Казанский суд счел, что участник громкой мошеннической схемы — родной брат бывшего прокурора Альметьевска — «твердо встал на путь исправления»

Фото: Инна Серова

В Казани освобожден условно-досрочно фигурант громкого федерального скандала. Это экс-гендиректор региональных подразделений «Газпрома» и «Транснефти», родной брат бывшего прокурора Альметьевска и Советского района Казани Рафис Купкенов, который 7 июня 2017 года по приговору Измайловского районного суда Москвы получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима за покушение на мошенничество на сумму 15 млн рублей. За короткий срок отсидки Купкенов заслужил 10 поощрений. «Реальное время» предлагает эксклюзивный репортаж с заседания Приволжского райсуда Казани.

Серьезные люди и легкие деньги



Под суд в Москве Рафис Купкенов угодил вместе с другим выходцем из Татарстана — Дмитрием Валензой, помощником бывшего министра экологии Татарстана, позднее — замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артема Сидорова. В СМИ звучали предположения, что связи Валензы и Купкенова могли завязаться еще в тот период, когда помощник Артема Сидорова курировал предприятия нефтехимической отрасли, а Рафис Купкенов еще руководил АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

Как следует из приговора Измайловского суда Москвы, изящную схему, позволяющую за просто так получить взятку в пятнадцать миллионов, придумал Дмитрий Валенза. А Купкенова, который в тот момент занимал уже новую должность — гендиректора ООО «Газпром теплоэнерго Казань», он привлек в качестве посредника — для передачи денег. В конце ноября 2016 года Валензе благодаря служебному положению стало известно, что в отношении сотрудников Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу проводится служебная проверка по факту неисполнения распоряжения президента РФ о закрытии полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), в частности полигона ТБО «Аннино» в Рузском районе Московской области, а впоследствии служебная проверка будет проведена также и в отношении исполняющего обязанности начальника этого департамента. В тот период, по данным ресурса rusprofile.ru, эти обязанности были возложены на Константина Елисеева. Впоследствии Валенза выяснил, что и.о. начальника после проверки сможет продолжить службу в департаменте, но уже в другой должности — замначальника. И решил на этом заработать.

Купкенова, который в тот момент занимал должность гендиректора ООО «Газпром теплоэнерго Казань», привлекли в качестве посредника — для передачи денег. Фото cap.ru



Раскаялись, не мешкая

Дмитрий Валенза встретился с и.о. начальника Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу в кафе, рассказал ему о готовящейся в отношении него проверке и предложил повлиять на ее результаты, уплатив за благополучный исход 15 миллионов рублей. При этом он дал понять, что его собственный руководитель — Артем Сидоров — в курсе происходящего, хотя на самом деле делиться со своим шефом не собирался. И.о. начальника департамента согласился заплатить за свое будущее благополучие, и дальнейшие действия с ним обговаривал уже Рафис Купкенов. По условиям договора с Валензой ему причитались 5 из 15 миллионов, которые они рассчитывали получить.

Однако договорившись с посредником о передаче ему денег 26 декабря 2016 года в ресторане «Якитория», чиновник Росприроднадзора обратился в УФСБ России по г. Москве — и дальнейшие действия совершил уже под контролем полиции. Он передал Купкенову 50 тысяч рублей и муляжи денежных купюр на сумму 14 миллионов 950 тысяч рублей, после чего Купкенов был задержан сотрудниками УФСБ и тут же дал согласие участвовать в оперативном эксперименте с Валензой. Вечером того же дня в кафе «Бульвар» он передал полученные деньги и муляжи Дмитрию Валензе, которого также задержали.

И Валенза, и Купкенов стали сразу же сотрудничать со следствием, и суд впоследствии учел их раскаяние. По ходатайству подсудимых дело о покушении на мошенничество рассматривалось в особом порядке. При вынесении приговора сыграли роль и чистосердечное раскаяние, и безупречные доселе служебные биографии подсудимых, и наличие у них иждивенцев: Валенза имеет двоих несовершеннолетних детей, а Купкенов — престарелого отца, инвалида II группы. Дмитрий Валенза был приговорен к лишению свободы на три года, Рафис Купкенов — на два года и шесть месяцев колонии общего режима. Срок отбывания наказания суд постановил исчислять с 7 июня 2017 года с зачетом времени содержания под стражей с 26 декабря 2016 года.

Дмитрий Валенза был приговорен к лишению свободы на три года. Фото tatarstan.ru

Формальности соблюдены

Почему Рафис Купкенов из московского СИЗО был этапирован в казанскую колонию, в суде не сообщалось. Однако оказавшись в Казани, он практически сразу же по истечении половины отбытия срока наказания (с учетом содержания под стражей) подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Рассмотрение ходатайства в Приволжском райсуде (поскольку Купкенов отбывает наказание в казанской ИК-2) было назначено на 4 июня, однако после устного заявления осужденного о привлечении защитника судья Валентина Серова прервала судебное заседание до 18 июня. В суд Купкенова не привозили — с колонией была установлена видеосвязь.

— Формально мой подзащитный имеет право на УДО, — пояснил сегодня корреспонденту «Реального времени» казанский адвокат Марат Ишмуратов. — Половину срока отбыл, характеризуется руководством исправительного учреждения положительно, имеет десять поощрений.

В судебном заседании позицию адвоката активно поддержали как представитель исправительного учреждения, так и помощник прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Алмаз Галиев. Несмотря на это, Купкенов заметно волновался — переступал с ноги на ногу, то и дело опускал голову…

Работал хорошо, но неофициально

Представитель казанской колонии №2 рассказал суду, где и каким образом Рафис Купкенов проходил путь исправления. Из московского СИЗО-1, где он содержался до и после суда, 7 сентября 2017 года его доставили в исправительную колонию №3 в Пановке (Пестречинский район Татарстана). Там он первоначально трудился в швейном цехе, но уже в декабре был переведен на облегченные условия труда. А 22 марта 2018 года Купкенова перевели в Казань, в ИК-2, уже на участок колонии-поселения. И здесь он тоже хорошо трудился, правда, почему-то неофициально.

На вопрос судьи, кем он работал и почему это не нашло официального отражения в документах дела, Купкенов сообщил, что он был подсобным рабочим… «на общественных началах».

«Формально мой подзащитный имеет право на УДО», — пояснил адвокат Марат Ишмуратов. Фото Инны Серовой

— А зарплату вы получали? — поинтересовалась судья.

— Да, — после легкой заминки ответил осужденный.

— Как это получилось? — повернулась судья к представителю ИК-2.

— Я так понимаю, техническая ошибка произошла, — замялся тот.

Кроме того, выяснилось, что на момент подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении Рафис Купкенов имел всего лишь пять поощрений, однако за короткий период нахождения дела в суде количество приказов о его поощрении выросло в два раза — до десяти. Поощряли его за примерное поведение, отличный труд и активное участие в мероприятиях по благоустройству жилых секций колонии (не зря Купкенов в прошлом был отмечен званием «Заслуженный строитель РТ») в основном выходными днями и отпусками.

«Обещаю больше не совершать!»

В итоге и представитель ИК-2, и помощник прокурора сошлись во мнении, что Купкенов более не нуждается в лишении свободы и полностью поддержали его ходатайство об УДО. Так что участие в деле адвоката, на котором осужденный настаивал в прошлый раз, оказалось чистой формальностью.

— Я совершенно и полностью, на самом деле раскаялся, исправился, больше обещаю не совершать ничего такого, спасибо, Ваша честь! — явно волнуясь, обратился к суду сам Купкенов, когда ему предоставили слово.

И после недолгого пребывания в совещательной комнате судья удовлетворила ходатайство, отметив, что осужденный «твердо встал на путь исправления».