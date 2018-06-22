Уйти по-английски: Николай Колесов решил не платить Татарстану «прощальных» дивидендов

Оценка рыночной стоимости 42,6% акций КЭТЗ близится к завершению

Накануне многоходовой сделки правительства Татарстана по обмену активами с ГК «Ростех» Министерство земельных и имущественных отношений РТ попробовало снять «сливки» с прибыли уходящего предприятия ОПК, но получило фигу в кармане. Частные акционеры компании «Казанский электротехнический завод, считающиеся близкими к главе КРЭТ Николая Колесова, заблокировали требование МЗИО о направлении 37 млн рублей на выплату дивидендов по итогам 2017 года. Как ни странно, но и им, судя по всему, пришлось пожертвовать «сладким»: решение о выплате поощрения в 12 млн рублей руководящему составу также осталось не утвержденным. Подробности выясняла газета «Реальное время».

Против государственного мейнстрима

Непробиваемую стену неуступчивости государственной дивидендной политике продемонстрировали акционеры компании «Казанский электротехнический завод», находящегося в шаге от выхода из государственной собственности республики. На этой неделе КЭТЗ опубликовал результаты «горячего» голосования, развернувшегося на годовом собрании акционеров общества из-за требования Минземимущества РТ направить треть чистой прибыли или 37 млн рублей на выплату дивидендов. Тут необходимо подчеркнуть, что КЭТЗ оказался не единственным, кто получил «письмо счастья» МЗИО РТ с желанием государства пополнить казну за счет дивидендных выплат.

Как уже рассказывало«Реальное время», в этом году Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана направило уведомление с рекомендацией направить треть чистой прибыли всем акционерным обществам, в которых есть государственная доля. Поскольку МЗИО РТ владеет 42,6% акций предприятия, то КЭТЗ не стал исключением из правил, и предприятие автоматически оказалось в рассылке ведомства. Но, пожалуй, мало смог легко увернуться от государственного мейнстрима.

КЭТЗ оказался меж двух огней: с одной стороны, республика остается на сегодня самым крупным акционером. А с другой: впереди маячит четкая перспектива уйти в структуры «Ростеха». Фото prav.tatarstan.ru



Между двух огней: и вашим, и нашим

С получением «дивидендного» требования КЭТЗ оказался меж двух огней: с одной стороны, республика остается на сегодня самым крупным акционером, хотя и утратившим контроль. Но с ним нельзя не считаться и бросить письмо в корзину. А с другой: впереди маячит четкая перспектива уйти в структуры «Ростеха», полностью выйдя из-под влияния государства. Сейчас контрольный пакет сосредоточен в руках нескольких частных акционеров, считающихся близкими к окружению Николая Колесова.

По данным СПАРК, 19,13% и 14,23% акций принадлежат московским компаниям «Макрон-СП» и «Перспектива», а 14,03% и 10% — татарстанским заводу «КОМЗ» и фирме «Ривер-парк». Таким образом, 57,4% контрольного пакета акций сосредоточены у компаний, которые считаются близкими к окружению Николая Колесов. Оставшийся госпакет может быть приватизирован в ходе готовящейся многоходовой сделки с Ростехом.

Как известно, еще в мае этого года глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил о намерении «Ростеха» обменять госпакеты акций трех татарстанских предприятий ОПК, среди которых и КЭТЗ, на 5-6% акций КАМАЗа.

«Ростех» рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6 % акций Казанского электротехнического завода», — рассказал он. — Еще два из них входят в состав нашего концерна КРЭТ — это АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор». Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна — 55,8%, у республики — 43,6%, во втором заводе — 50% принадлежит концерну, 41% — региону. Сделка позволит консолидировать в руках нашего холдинга почти 100% акций данных предприятий», — сообщил Чемезов, добавив, что сделка может быть завершена до конца года. Так что есть ли смысл акционерам КЭТЗ, связанным с Колесовым, перед уходом рассыпаться в щедротах татарстанской казне?

«Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна — 55,8%, у республики — 43,6%, во втором заводе — 50% принадлежит концерну, 41% — региону», — сообщил Чемезов. Фото Александра Третьякова



Оказавшись в деликатном положении, совет директоров КЭТЗ подготовил два варианта голосования на годовом собрании. Имея чистую прибыль в 123 млн рублей, КЭТЗ предложил в первом оставить нераспределенную прибыль в 37 млн рублей, а также поощрить руководящий состав на 12 млн рублей, а самый большой куш в 74 млн рублей направить на развитие общества. А второй вариант полностью отвечал требованиям МЗИО — направить 37 млн рублей на выплату дивидендов, еще 12 млн рублей на поощрение руководства, и 74 млн рублей на развитие общества. Таким образом, «майский» совет директоров, утвердивший дипломатичную повестку голосования, избежал ненужного конфликта. Цена вопроса — 15,7 млн рублей. Ровно столько смогло бы получить МЗИО при положительном исходе голосования.

Легкий бросок через бедро

Однако частные акционеры КЭТЗ «прокатили» МЗИО с легкими деньгами. Как следует из решения собрания акционеров, за выплату дивидендов госпредставители проголосовали в полном одиночестве, набрав 42,6% голосов. 38,265% голосов высказалось против, а 19,132% воздержалось. В результате решение о выплате дивидендов не было принято. Согласно закону об акционерных обществах, решение о выплате дивидендов принимается при простом большинстве голосов, т. е. свыше 51%. Таким образом, структуры Николая Колесова решили не выплачивать напоследок отступные в почти 16 млн рублей. Но одновременно с этим, решение о выплате поощрения в 12 млн рублей руководящему составу также осталось не утверждено и будет зависеть лишь от воли частных акционеров.

Госпредставитель КЭТЗ, заместитель министра промышленности и торговли Равиль Мингалеев согласен с подобным исходом дела. Отвечая на мобильный звонок корреспондента «Реального времени», он заявил, что решение собрания акционеров проведено в русле закона. Пресс-служба КРЭТ воздержалось от комментариев.



Оценка госпакета КЭТЗ, который подлежит передаче в «Ростех», близится к завершению. Фото prav.tatarstan.ru

Пересмотру не подлежит

Председатель АК «Юстина-Казань» РТ Эмиль Алиаскаров считает, что МЗИО не сможет переиграть это решение, а проведение повторного собрания по пересмотру итогов невозможно.По его словам, по закону об акционерных обществах, это можно сделать, если собрание, к примеру, не имело кворума и оно может быть признано неполномочным по каким-либо другим причинам. Но судя по ответу замминистра промышленности и торговли РТ, оспаривать итоги голосования правительство Татарстан не собирается. Иначе говоря, снять «пенки» напоследок с уходящего предприятия МЗИО не удалось.

Добавим, что республика, пожалуй, впервые выдвинула и голосовала за выплату дивидендов с КЭТЗ. К примеру, по итогам 2016 года она почему-то не поддержала свои требования, и дивиденды не выплачивались. А по итогам 2015 о них вообще не вспоминали. По крайней мере, в повестке этот вопрос даже не включен. А между тем, предшествующие годы оказались наиболее «жирными» по доходам: по итогам 2016 года чистая прибыль составила свыше 460 млн рублей, а по итогам 2015-го — свыше 270 млн рублей. Так что в самый худший год государство почему-то вдруг «встряхнулось», но, как говорится, в старом анекдоте — «не шмогла».

Оценка госпакета КЭТЗ, который подлежит передаче в «Ростех», близится к завершению. По словам источников, близких к КЭТЗ, он оценивается выше 2,6 млрд рублей. Так что республика может компенсировать нехватку средств в бюджете от продажи пакетов, которые получит взамен от «Ростеха».