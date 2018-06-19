«Ни одного предпринимателя не встречал, которому бы онлайн-касса помогла»

Как чиновники и эксперты спорили о пользе и вреде контрольно-кассовой техники

Фото: Олег Тихонов

Скоро более 21 тыс. предпринимателей и организаций в Татарстане должны будут начать использовать онлайн-кассы. Первый этап перехода на кассовую технику, который завершился год назад, принес бизнесу массу проблем. Во вторник на круглом столе в Казани чиновники и эксперты спорили о пользе и вреде повсеместной автоматизации. За их дискуссией наблюдал корреспондент «Реального времени».

«С нетерпением ждем»

1 июля в России заканчивается второй этап перехода на контрольно-кассовую технику (ККТ) — до этого времени ее должны установить все индивидуальные предприниматели, использующие патентную налоговую систему, а также предприятия и ИП, которые платят единый налог на вмененный доход и имеют наемных работников. В Татарстане эти требования коснутся около 21,6 тыс. предпринимателей и организаций, из которых примерно 40% уже приобрели, зарегистрировали и начали использовать ККТ.

«Остальных мы ждем. Я так понимаю, что они откладывают все до последнего момента, но мы с нетерпением ждем», — сказал начальник контрольного отдела УФНС по РТ Андрей Алешин. В числе этих «остальных» — порядка 13 тыс. местных предприятий и предпринимателей.

Первый этап перехода на ККТ завершился 1 июля прошлого года, тогда онлайн-кассы должны были установить крупные розничные магазины, гостиницы — словом, все, кто и без того ими пользовался, рассказал Алешин. Всего в Татарстане сегодня действует порядка 48 тыс. онлайн-касс (зарегистрировано 50 тыс., впоследствии около 2 тыс. было снято с регистрации). «Вопреки мнению отдельных скептиков, которые говорили, что такая система работать не будет, она работает», — отметил представитель УФНС.

Первый этап перехода на ККТ завершился 1 июля прошлого года, тогда онлайн-кассы должны были установить крупные розничные магазины, гостиницы — словом, все, кто и без того ими пользовался, рассказал Алешин



«Нас на куски рвали»

Однако запуск системы проходил «с большим шумом», напомнил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов: «В прошлом году, конечно, нас на куски рвали в некоторых районах. Требовали ответа — почему так происходит и как предприниматели могут с этим жить». По словам Нагуманова, первый этап перехода на ККТ сопровождался массой проблем: был дефицит самих аппаратов и фискальных накопителей, наблюдались проблемы с подключением техники к интернету.

Многие предприниматели, особенно в сельских районах, находились в смятении. В результате проблема дошла до президентского Совета по предпринимательству. В апреле 2017 года Рустам Минниханов предложил на три года отложить переход на ККТ для предпринимателей, которые работают в населенных пунктах с населением менее 1 тыс. человек (за исключением тех, кто торгует подакцизными товарами). Отсрочка коснулась большей части республиканских сел и деревень, «это решение здорово снимает ажиотаж», сказал Нагуманов.

Как отметил бизнес-омбудсмен, вторая волна внедрения ККТ проходит гораздо мягче, чем первая. Тем не менее вопросы остаются. «Нам очень много и часто говорили о преимуществах и плюсах данной системы. Но я вам честно скажу: я пока ни одного предпринимателя не встречал, который бы сказал, что ему онлайн-касса хоть в чем-то помогла», — заявил Нагуманов.

ККТ, объяснял он, действительно необходима крупному бизнесу, но вряд ли — мелким розничным предприятиям, у которых учет операций происходит «наполовину в голове, наполовину в тетради». К примеру, сельскому торговцу, который продает «20 черенков для лопаты», не нужен жесткий учет всех товарных единиц. «Повторюсь: возможно, сегодня представители бизнеса скажут, что, наоборот, для них это [онлайн-кассы] хорошо. Но я пока такого предпринимателя не встречал», — настаивал Нагуманов.

Герман Лернер рассказал, что, кроме самих касс, предпринимателям приходилось покупать дополнительное оборудование, нести расходы на установку и обслуживание техники, кассовую ленту и т.д.



Больше расходов, но меньше проверок

Вдобавок для малого, а тем более для микробизнеса установка ККТ была сопряжена с большими затратами. Замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер рассказал, что, кроме самих касс, предпринимателям приходилось покупать дополнительное оборудование, нести расходы на установку и обслуживание техники, кассовую ленту и т.д.

Все усугубилось тем, что сроки, которые отводились на первый этап перехода на ККТ, были весьма сжатыми, добавил Лернер: соответствующий закон был принят 3 июля 2016-го, и у бизнеса оставался всего год. Многие предприниматели откладывали установку касс, в итоге к концу переходного периода произошел рост цен на ККТ и фискальные накопители.

Впрочем, отметил замминистра, были и положительные последствия. Техника позволила автоматизировать рабочий процесс, привела к легализации доходов. Более того, с появлением онлайн-касс сократилось число налоговых проверок.

Стоимость ККТ и обслуживания, как выяснилось, может быть очень разной. По словам Альберта Мухаметова, эксперта центра технического обслуживания «Статус К», некоторые клиенты покупают кассы по цене 13 тыс. рублей, другие — за 1,5 млн. Базовый тариф на обслуживание техники составляет 3 тыс. рублей в год. Есть более гибкие тарифы для сезонного бизнеса. При этом Мухаметов уверен, что даже микробизнесу применение ККТ на пользу, поскольку любая автоматизация — это повышение рентабельности.

«Сказать, что прямо зеленый свет нам предоставили онлайн-кассы, я не могу, — резюмировала Шарафутдинова. — Закон принят, исполнять — наша обязанность. Другое дело — как мы будем реагировать, какие комментарии давать»



Год назад онлайн-касс за 13 тыс. рублей не было, возразила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. По ее словам, самая дешевая касса тогда стоила около 30 тыс. рублей — «был сумасшедший ажиотаж», поскольку технику просто нельзя было найти в наличии.

«Сказать, что прямо зеленый свет нам предоставили онлайн-кассы, я не могу, — резюмировала Шарафутдинова. — Закон принят, исполнять — наша обязанность. Другое дело — как мы будем реагировать, какие комментарии давать».