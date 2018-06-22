Тайны интерната: допрос вице-премьера Татарстана, обвинения адвоката и… пельмени

Новые грани криминально-бюджетного скандала в Лаишевской школе-интернате для слепых детей

Свидетелями по уголовному делу о хищениях в интернате для слепых детей стали вице-премьер — министр образования Татарстана Рафис Бурганов и его замы. Как утверждают источники «Реального времени», интерес к первому лицу министерства связан с подписанным им письмом с просьбой не избирать жесткую меру пресечения директору интерната Венере Давлиевой. Автографы других подписантов были получены путем обмана со стороны защиты, считают следователи, в связи с чем перед руководством Адвокатской палаты РТ поставлен вопрос о лишении адвоката Давлиевой статуса.

Версия следствия: ущерб в 2 млн и сын — инвалид по зрению



47-летняя Венера Давлиева отработала в системе образования 18 лет. Была и заведующей лаишевского садика «Счастливый малыш», и методистом районного центра. Школу-интернат для слабовидящих детей возглавила в 2017 году, а уже через год стала подозреваемой в уголовном деле. 18 июня ей предъявили обвинение по шести эпизодам мошенничества с обналичиванием средств, списанием ГСМ, хищением продуктов и проведением на базе интерната сборов юных каратистов.

Предварительно ущерб бюджету оценен в 2,25 млн рублей. Однако по данным следствия, пострадала не только казна, но и слепые дети, которых держали на «голодном пайке». Забегая вперед, отметим: ряд работников интерната, предупрежденных об ответственности за клевету, рассказали на допросах, как руководитель неоднократно давала им указания — слепить лично для нее по 5 кг пельменей либо котлет. Из продуктов школьной столовой.

Вину директор не признает. Как утверждают источники «Реального времени», следствие столкнулось с серьезным противодействием, в котором используются и административные рычаги, и запугивания, и откровенная фальсификация. В Следкоме не исключают появления новых эпизодов.

Школу-интернат для слабовидящих детей Давлиева возглавила в 2017 году, а уже через год стала подозреваемой в уголовном деле. Фото pravolive16.ru



Так, силовики обнаружили, что взрослый сын Давлиевой является инвалидом по общему заболеванию, однако сам не помнит, когда и где получил такой диагноз. Узнав, что это инвалидность по зрению и с учетом ее в армию парня не призывали, следователи удивились еще больше — ни очков, ни линз этот инвалид не носит, в посторонней помощи не нуждается, живет отдельно от родителей — в Уфе. Каким же образом была получена инвалидность?

«Липа» легла на подпись министру?

Как стало известно «Реальному времени», в адрес главы Следкома по РТ Павла Николаева от вице-премьера — министра образования республики Рафиса Бурганова поступило письмо с просьбой смягчить меру пресечения Давлиевой — мол, человек и специалист она хороший. К письму под положительной характеристикой на отдельных листах прилагались подписи ее односельчан. Силовики не поленились — опросили подписантов, и те, недоумевая, припомнили — по поселку 25 лет Октября ходили женщины и убеждали проголосовать за местного фельдшера как незаменимого работника!

Уже позже, со слов местных, следователи установили — в сборе подписей поучаствовали родственники подследственной, а в их передаче в органы — ее защитник, ну а проект информационного письма от Минобрнауки РТ составила специалист местного райотдела образования. Из характеристики выходило, что Давлиева достойна чуть ли не медали за доблестный труд на ниве просвещения и ее надо срочно спасать. В общем, министр поверил подчиненным и обманутым сельчанам и подмахнул письмо. А в результате был приглашен в Следком для дачи показаний.

Источники «Реального времени» утверждают, что с подследственной министр не был знаком, об обстоятельствах сбора подписей в ее защиту не знал. Отрицали знакомство и двое из его замов. Однако после их допросов в министерстве прошла внутренняя проверка. Говорят, досталось той самой специалистке райотдела, которая в свое время якобы начала создавать проблемы прежнему директору интерната — Татьяне Камбаровой, а потом поддержала выдвижение ей на смену Давлиевой.

В Минобрнауки РТ от комментариев по этой истории воздержались, предложив подождать окончания следствия. Напомним, в середине мая в министерстве по лаишевскому делу прошел обыск.

Источники «Реального времени» утверждают, что с подследственной министр не был знаком, об обстоятельствах сбора подписей в ее защиту не знал. Фото ieml.ru

Следком vs защита

Информация о сфабрикованном письме с полученными обманом подписями была озвучена в мае в Лаишевском суде, когда следователи безуспешно ходатайствовали о замене Венере Давлиевой домашнего ареста на реальный. Там же огласили сведения, будто бы брат подследственной пытался назначить встречи c ее бывшими подчиненными, и обвинения и в адрес адвоката.

Как стало известно «Реальному времени», одна из свидетельниц заявила в Следком о попытке давления. С ее слов, ранее незнакомая женщина, представившись адвокатом директора интерната, подошла к ней на улице и предупредила — если та будет рассказывать следствию о хищениях Давлиевой, то «сядет вместе с ней». Свидетель описала незнакомку, в которой следователи опознали адвоката Филатову, после чего пригласили ее для дачи пояснений.

По результатам того разговора 18 июня в адрес президента Адвокатской палаты РТ Людмилы Дмитриевской за подписью замглавы Следкома по РТ Владимира Циомы было направлено обращение. С просьбой — дать объективную оценку действиям Филатовой с точки зрения Кодекса профессиональной этики адвоката и Уголовно-процессуального кодекса и рассмотреть вопрос о привлечении ее к ответственности — вплоть до лишения адвокатского статуса.

В АП РТ на вопрос «Реального времени» о том, поступило ли данное обращение и когда его будут рассматривать, заявили: «Данную информацию предоставить не можем». В свою очередь, адвокат Филатова подтвердила, что представляет интересы Венеры Давлиевой, но отказалась комментировать позицию защиты и обвинения в противодействии следствию. «Я не даю никаких комментариев по поводу дел, которые я веду. <...> Я не хочу с вами дальше продолжать разговор, потому что мне вообще неясно, как можно обсуждать то, что вы говорите, и откуда вы владеете такой информацией. Всего доброго!»

На старте расследования райсуд отправил Венеру Давлиеву в СИЗО, однако позже Верховный суд РТ смягчил меру пресечения до домашнего ареста. Фото Олега Тихонова

Лагерь для каратистов, ГСМ и деньги вместо продуктов

Напомним, уголовное преследование директора Лаишевского интерната началось в апреле 2018 года по результатам проверки сотрудников УЭБиПК МВД по Татарстану. По версии следствия, с мая 2017-го по апрель 2018 года директор давала незаконные указания: водителю интерната — на списание ГСМ по фиктивным путевым листам на стоящий на месте служебный транспорт (ущерб оценен в 114 тыс. рублей), поварам — на вынос продуктов с кухни и склада с последующей передачей ей (234 тыс.).

Также Давлиеву обвиняют в заключении договора на поставку продуктов с неким ООО, которое вместо продуктов на склад поставляло директору наличные — якобы на проведение праздников, и на счет интерната они не вносились (50 тыс.). Также мимо казны прошли деньги за предоставление помещений интерната региональной организации «Национальный союз карате» под летний (1 млн 155 тыс.) — с мая по июль 2017 года, и зимний (365 тыс.) — декабрь 2017 года — спортивный лагерь. Причем, по предварительным выводам правоохранителей, кормили юных каратистов за счет «излишков», которые специально создавались на складе интерната. Что же попадало в тарелки к слепым детям — сейчас выясняется.

«Всего на данный момент вменяется шесть эпизодов мошенничества, вину директор не признает», — комментируют ситуацию в Следкоме по РТ.

На старте расследования райсуд отправил Венеру Давлиеву в СИЗО, однако позже Верховный суд РТ смягчил меру пресечения до домашнего ареста. Расследование продолжается.