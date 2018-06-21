Комсомол по-татарстански: спортсмены отдали часть себя молодежи

Раздел Минспорта произошел без Владимира Леонова

Фото: Олег Тихонов

Когда-то в Татарстане существовали госорганы, которые курировали «вопросы молодежи» — начиная от ленинского комсомола («продукты» этой кузницы кадров до сих пор на ключевых постах в республике) и заканчивая госкомитетом по делам молодежи (правда, сами чиновники не то в шутку, не то всерьез называли это ведомство комитетом по борьбе с молодежью). Сегодня Госсовет РТ снова выделил юниорам отдельное ведомство, расщепив Минспорта надвое. Корреспондент «Реального времени» наблюдал за тем, как Кабмин прирастал еще одним портфелем.

Министерство разделили без министра



Вопрос о согласовании разделения Министерства молодежи и спорта РТ сегодня на заседании Госсовета Татарстана рассматривали одним из первых. Напомним, такое предложение внес сам президент Татарстана Рустам Минниханов. С докладом по этой теме выступал полномочный представитель Кабмина в Госсовете Шамиль Гафаров — сам министр молодежи и спорта Владимир Леонов в это время сопровождал президента FIFA Джанни Инфантино.

— Необходимость рассмотрения данного вопроса назрела давно. Более того, в прошлом году решением председателя Госсовета Республики Татарстан была запланирована вневедомственная рабочая группа для реализации государственной молодежной политики, которая совместно с правительством Татарстана подготовила различные предложения по организационно-структурным, функциональным и кадровым укреплениям направления молодежной политики, — рассказал Гафаров. Инициативу он попросил поддержать.

С докладом по этой теме выступал полномочный представитель Кабмина в Госсовете Шамиль Гафаров



Председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова рассказала, что предложение разделить ведомство на министерство по делам молодежи и министерство спорта они также поддержали и рекомендовали принять.

Собственно, обсуждения законопроекта не было — вопросов у депутатов не возникло и буквально за пять минут его утвердили. В прочем, «за» проголосовали не все. 75 депутатов разделение поддержали, а четыре выступили против.

«Back to USSR»

Предложение разделить Министерство по делам молодежи и спорту внес в Госсовет Татарстана президент республики Рустам Минниханов. Как сообщила «Реальному времени» зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова, это предложение было депутатами всецело одобрено. Она считает разделение логичным и закономерным:

— Министерство по делам молодежи и спорту создавалось ради синергетического эффекта, и он был достигнут. Но сегодня делами молодежи в министерстве занимается всего два отдела, в каждом из которых работает по шесть-семь человек. Они занимаются в основном успешной молодежью, составляющей максимум 20 процентов от общего числа молодых татарстанцев, и реализация молодежной политики остается в тени спортивных успехов и достижений по части организации спортивных мероприятий. А теперь будет создано полноценное министерство.

Но даже у зампредседателя Госсовета РТ есть сомнения в быстром и полном успехе предприятия:

— У Министерства по делам молодежи и спорту имеется мощная материальная база, и в результате ее разделения может произойти ослабление работы…

Римма Ратникова считает разделение логичным и закономерным

В то же время эксперты уже высказывали мнения против размножения в республике министерств и ведомств путем деления. Альтернативу они видят в создании массовых общественных молодежных объединений. То есть предлагают возвращение к молодежной политике времен СССР, но с учетом сегодняшних реалий.

Да и сама Римма Ратникова, которая решительно отвергла предположение корреспондента «Реального времени», что новое минмолодежи создается в первую очередь для борьбы с вовлечением молодых в протестные движения и группировки типа АУЕ, по сути, имеет в виду советскую модель организации молодежи, но не под общественной, а под ведомственной эгидой:

— В Татарстане под понятие «молодежь» подпадает около 600 тысяч человек — школьники, подростки, студенты, работающая молодежь. Из них от силы треть вовлечена в какие-либо, в том числе протестные, движения. Остальные ни в политической, ни в общественной жизни просто не участвуют. И речь в первую очередь о них. Для их вовлечения надо организовывать молодежные организации по сетевому признаку. В каждой школе должны появиться команды КВН, поисковые отряды, проходить конкурсы.

Перестановка «слагаемых»

В ТАССР — Татарской автономной социалистической республике [такое название носил Татарстан в составе СССР] — нужды в содержании целого ведомства для координации воспитательной работы с молодежью не было. Эти функции выполнял тандем Минобразования — молодежные общественные организации. Поступая в начальную школу, дети автоматически становились октябрятами, затем пионерами и, наконец, комсомольцами — и оставались в рядах ВЛКСМ до 27 лет, то есть до вполне зрелого по меркам того времени возраста. В течение двух самых главных десятилетий в жизни человека, когда он формируется как личность и обрастает социальными связями, все связанные с этим процессы были жестко организованы.

Потребность в «надстройке», которая направила бы бурную энергию молодых в организованное русло, возникла в начале 90-х, когда описанная выше система рухнула вместе с СССР. 2 марта 1993 года было принято постановление Верховного Совета РТ об образовании Госкомитета РТ по делам детей и молодежи, а 22 августа 1994 года этот комитет был создан. Затем в ведомстве началась «перестановка слагаемых».

Министерству по делам молодежи и спорту в 2014 году оставили вопросы развития спортивной инфраструктуры, организацию спортивных мероприятий и соревнований, подготовку спортивных команд и… реализацию государственной молодежной политики. Фото Максима Платонова

Функции госоргана для управления развитием в республике физической культуры и спорта до 1996 года выполнял Госкомитет по физической культуре и спорту. В 1996 году ему были переданы еще и полномочия по развитию туризма, но ненадолго: в 2001 году одно явно непрофильное направление — туризм — заменили на другое, объединив два госкомитета в Министерство по делам молодежи и спорту. Туризм в ведение этого министерства вернулся в 2005 году, причем надолго: лишь в 2014 году функции управления в этой сфере передали Агентству по туризму РТ, оставив Министерству по делам молодежи и спорту вопросы развития спортивной инфраструктуры, организацию спортивных мероприятий и соревнований, подготовку спортивных команд и… реализацию государственной молодежной политики. На которую, как считает Римма Ратникова, министерству уже попросту не хватило кадровых мощностей. Впрочем, на вопрос, до каких пределов эти мощности могут увеличиться в результате создания нового министерства, она пока оказалась не готова ответить — лишь заметила, что «это уже точно будет не два отдела».

1 / 42 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов