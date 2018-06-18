Пейзаж без «ФОНа»: застройщик из Удмуртии поможет казанским обманутым дольщикам?

Взамен ижевский «Комос-Строй» хочет получить участок в Казани под строительство собственного ЖК

Фото: Василя Ширшова

Застройщик из Удмуртии поучаствует в решении проблемы обманутых дольщиков в Татарстане. Компания «Комос-Строй» готова достроить один из предложенных властями объектов, получив взамен бесплатно участок для строительства собственного жилого комплекса. Останавливаться на этом она не собирается: зайдя в Татарстан, застройщик планирует наращивать объемы строительства в регионе. Подробнее — в материале ижевского автора «Реального времени».

Вход открыт

Среди застройщиков, с которыми власти Татарстана сейчас ведут переговоры по достройке проблемных объектов, оказалась компания из-за пределов региона. «Комос-Строй» всерьез заинтересован в участии в этом проекте, рассказал «Реальному времени» коммерческий директор компании Александр Кузнецов. Застройщик из Ижевска в последнее время активно искал свободные площадки в Казани.

— Соответственно, в рамках этого поиска мы узнали о том, что правительство Татарстана, как и все другие регионы, сейчас активно занимается решением проблем обманутых дольщиков, — рассказал Александр Кузнецов. — Так получилось, что обманутые дольщики сами вышли на нас с информацией о том, что подобный поиск идет. Мы встретились с первым вице-премьером РТ, предложили свое участие. На удивление нас достаточно хорошо встретили, мы почувствовали, что инвестиционный климат в Казани сегодня очень благоприятный. И мы поняли для себя, что готовы участвовать в этих проектах.

По словам Кузнецова, обратились к ним дольщики компании «ФОН». Сейчас ведутся переговоры о том, какой именно объект будет достраивать инвестор из Удмуртии. Причем заходить он намерен с собственными подрядчиками, с которыми работает больше десяти лет.

Кузнецов не исключил, что компания рассмотрит возможность участия в завершении и других долгостроев, список которых ранее опубликовали власти Татарстана. Фото susanin.news



— На самом деле, мы готовы достраивать любой из объектов — у нас есть собственное мощное генподрядное подразделение. И для нас, в принципе, не имеет значения, какой из них нам поручат достраивать, — отмечает руководитель компании. — Для нас большее значение имеет тот земельный участок, который мы получим в обмен на наши инвестиции, направленные на достройку объекта. Мы провели предварительные переговоры и пока наиболее приоритетным для себя определили участок на ул. Губкина, на территории бывшей базы МЧС. Кроме того, на этой площадке есть недостроенные объекты, которые нуждаются в инвестициях. Для нас даже с точки зрения управления процессами значительно удобнее выходить со своим подрядчиком на площадки, которые расположены рядом друг с другом.

Кузнецов при этом не исключил, что компания рассмотрит возможность участия в завершении и других долгостроев, список которых ранее опубликовали власти Татарстана. О сроках сдачи объекта незавершенного строительства говорить сложно — все будет зависеть от конкретного выбранного долгостроя и степени его готовности. В любом случае инвестор, по его словам, намерен закончить строительство в кратчайшие сроки при соблюдении всех технологических норм.

Что касается предложенного участка под застройку новым жильем, то там предполагается возведение 46 тыс. кв. м жилья. В зависимости от проектных решений это могут быть два жилых комплекса, которые будут вводиться поэтапно.

Даже примерную сумму предполагаемых инвестиций в компании называть отказались, так как переговоры еще продолжаются и конкретные проекты по завершению долгостроя и строительству нового жилья еще не утверждены. Однако эксперты предполагают, что при средней себестоимости строительства в Татарстане — 44,3 тысячи рублей/квадратный метр — речь может идти о сумме не менее чем 2 млрд рублей.

Инвестор, по его словам, намерен закончить строительство в кратчайшие сроки при соблюдении всех технологических норм. Фото Максима Платонова



«Комос-Строй» имеет опыт работы с «чужими» дольщиками в Удмуртии — так, он достраивал в Ижевске дома, начатые в 2000-х татарстанской компанией «Оримекс-Сувар». Кроме того, в Удмуртии ранее в течение нескольких лет действовал свой механизм решения проблемы обманутых дольщиков. Застройщики по конкурсу получали бесплатно земельные участки, а взамен предоставляли дольщикам квартиры в своих домах. В одном из конкурсов победил и «Комос-Строй».

В Ижевске стало тесно

Александр Кузнецов отмечает, что участие в этом проекте в Татарстане — это возможность сделать компанию из Удмуртии узнаваемой в соседней республике. «Комос-Строй» сегодня является крупнейшей строительной компанией в Удмуртии, по данным единого реестра застройщиков. Объем строительства в данный момент времени превышает 200 тыс. кв. м. Сдает компания в среднем около 100 тыс. кв. м в год (в основном в Ижевске). Добавим, что ежегодно в Удмуртии сдается порядка 630 тыс. кв. м жилья.

— В этой ситуации мы дошли до такой стадии развития, когда нам достаточно тесно находиться в Ижевске. У нас есть возможности, силы, желание, опыт, квалификация, чтобы начать работу в других регионах. Компания работает 14 лет, к сегодняшнему дню мы построили более миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, — отметил Кузнецов. — Из наиболее приоритетных направлений мы всегда рассматривали Пермь, Казань и Уфу, в течение длительного времени искали площадки для прихода в эти города. Казань при этом наиболее приоритетное для нас направление, потому что это третья столица России и территориально она от нас находится не очень далеко. У нас было ощущение, что в Татарстан будет заходить несколько сложнее, чем в другие регионы, но после нескольких встреч и предварительных переговоров мы, повторю, поняли, что Казань — один из наиболее открытых с инвестиционной точки зрения городов. Есть еще, я думаю, такой фактор, что крупные казанские компании сформировали достаточно большой банк земли, который могут реализовывать на протяжении 5—10 лет, и сегодня, возможно, не все заинтересованы в подобных проектах.

«Комос-Строй» сегодня является крупнейшей строительной компанией в Удмуртии, по данным единого реестра застройщиков. Фото susanin.news

В активном поиске

Данный проект послужит своего рода отправной точкой, чтобы закрепиться в Татарстане и открыть офис продаж в Казани, говорят в компании. Но ограничиваться только им она не намерена. Экономически целесообразно и далее приобретать земельные участки в республике и запускать новые стройки. При этом к каждому предложению «Комос-Строй» планирует подходить с определенной долей осторожности.

— Сегодня в строительной отрасли в связи с глобальными изменениями возникает состояние неопределенности. Как будет вестись в будущем строительство в связи с прекращением долевого строительства? Многие вопросы здесь не урегулированы. Новые механизмы еще не работают, никто не знает, как они будут работать. Сегодня мы достаточно осторожно относимся к предложениям, которые выходят за рамки разумного временного планирования, — говорит коммерческий директор компании.

Пока же застройщик из Удмуртии надеется на успешное завершение переговоров с правительством Татарстана и выход на стройплощадку в Казани.

Антон Калинин