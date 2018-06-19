Фемида не продается: в Казани сына арбитражной судьи посадили за пьяный таран

Суд отправил в колонию-поселение виновника автокатастрофы у «Парк Хауса», примирившегося с потерпевшими

Фото: Ирина Плотникова

Неожиданную развязку получило сегодня уголовное дело о пьяном таране 23-летнего Сергея Мельникова. На мировую с сыном судьи Арбитражного суда Поволжского округа были согласны родственники погибшего и четыре пассажира, получившие тяжкие травмы, однако Ново-Савиновский райсуд Казани счел нужным заключить под стражу виновника смертельной аварии. Как передает журналист «Реального времени», на Мельникова надели наручники в зале суда.

Потерпевшая до суда: «На перемирие не пойду!»



Курс на прекращение уголовного преследования был взят защитой еще в ходе следствия. Уже на первом заседании о своем согласии на особый порядок и мировую с виновником аварии заявили брат погибшего и трое покалеченных пассажиров. «Вред заглажен материально», — поясняли они один за другим. Суммы в ходе процесса не озвучивали, однако «Реальному времени» удалось выяснить — за отказ от претензий к 23-летнему Сергею Мельникову потерпевшие взяли от 500 до 1,5 млн рублей.

Рассмотреть ходатайство о прекращении уголовного преследования уже на первом заседании судье Марселю Ахметшину помешало отсутствие потерпевшей — 48-летней Людмилы Поповой. Ее не смогли найти по месту регистрации. В понедельник Людмила на заседание пришла — на костылях и с подругой. Она рассказала, что после аварии осталась на улице — хозяйка арендованной квартиры отказала недееспособной в жилье. Работу продавцом в «Пятерочке» также пришлось оставить. До выздоровления женщине далеко — врачи готовят ее к новой операции на тазобедренном суставе — предлагают вместо родных костей поставить протез. А он стоит под 100 тысяч рублей. Таких денег у безработной, больной и бездомной нет.

— Сейчас живу у знакомых. А зимой был период, когда попросила закрыть меня в спецприемник полиции, чтобы было где ночевать, — рассказала Людмила «Реальному времени», добавив: — На перемирие я с ними не пойду! Кто меня будет содержать?!

Саму аварию женщина не помнит. Говорит, что 29 января 2018 года посидели со знакомым в ресторане «Старый амбар», когда уже после полуночи объявили, что заведение закрывается, вышли на улицу, хотели вызвать такси. Тут вышедший следом парень предложил подвезти. Это и был ныне подсудимый Сергей Мельников. «Помню, как села на заднее сиденье, машина повернула и резко набрала скорость. Дальше у меня перед глазами — желтые пятна, очнулась уже в ночь с 1 на 2 февраля в больнице».

Напомним, следствием установлено: Мельников сел за руль Kia Optima пьяным, привлек внимание полиции и, скрываясь от преследования, на скорости протаранил «Ладу». В Kia травмы получили два пассажира — Людмила Попова и риелтор Эдуард Нигматуллин. Из находившихся в отечественной легковушке погиб 19-летний Айбулат Нурутдинов — он был на заднем сидении, пострадали водитель Айнур Амиров и две пассажирки, правда, одну из них — 20-летнюю Айгуль Назмутдинову, как получившую вред здоровью средней тяжести, следователи не включили в число потерпевших по уголовному делу. Назмутдиновой сказали, что она будет потерпевшей в административном деле о нарушении ПДД Мельниковым. Такое дело в суд пока не поступало.

Потерпевшая на суде: «Все ошибаются»

До начала процесса к потерпевшей Поповой подошел Олег Шемаев, адвокат подсудимого Мельникова. В результате продолжительной беседы женщина кардинально изменила позицию. «Я бы хотела взыскать материальный и моральный ущерб и о перемирии заявить. Жалко жизнь молодую», — сообщила она судье Марселю Ахметшину. И уточнила — хотела бы получить не менее 300 тысяч рублей. Уточнив, что Попова согласна на особый порядок, судья поинтересовался мнением защиты по заявленному иску.

— Сумма в 300 тысяч рублей моего доверителя устраивает. Готовы выплатить в несколько дней, — сказал адвокат Шемаев.

— Несколько дней?! Я бы вам дал несколько минут, — и в шутку, и всерьез отреагировал судья. — Могу сделать перерыв, пойти вам на встречу…

Далее председательствующий объявил, что остальные потерпевшие по делу заявили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон, и спросил, поддержит ли его потерпевшая в случае возмещения ущерба в 300 тысяч. Попова ответила утвердительно, хотя со стороны казалось, что она не до конца поняла, что означает мировая в уголовном процессе: «Я бы, конечно, не хотела бы его сажать… Первый раз. Молодой. Все ошибаются»…



Отметим, что кроме Поповой никто из согласившихся на мировую в обмен за «заглаженный материально вред» от пьяного ДТП в понедельник на суд не пришел. Судья объявил перерыв до 15 часов 19 июня. Причем суток защите не хватило: мировое соглашение с потерпевшей было заключено сегодня буквально за 10 минут до начала заседания — прямо в зале суда. А на самом заседании, выяснив, что компенсацию пострадавшей выплатили, судья Ахметшин постановил перейти к прениям.

Примирившегося конвоируют в колонию-поселение

Гособвинитель Ильдар Нуруллин в прениях просил отправить Мельникова в колонию-поселение на 2 года и 6 месяцев и лишить его водительских прав еще на 3 года. Как пояснил Нуруллин после заседания, 2,5 года — это чуть менее двух третей, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 264 УК РФ при рассмотрении дела в особом порядке.

Защита убеждала суд вообще не выносить обвинительный приговор, а прекратить дело. Но суд с этим не согласился, посчитав важными обстоятельства совершения преступления — Мельников был пьян, пытался скрыться от сотрудников полиции и имел за плечами 15 штрафов за превышение скоростного режима.

В итоге судья Марсель Ахметшин постановил — в такой ситуации прекращение дела за примирением сторон невозможно и провозгласил обвинительный приговор: 2 года и 6 месяцев колонии-поселения с дополнительным наказанием в виде лишения водительских прав. Председательствующий потребовал взять Сергея Мельникова под стражу в зале суда и отправить его в колонию-поселения под конвоем. На сына судьи одели наручники и отправили его в СИЗО-2.

После заседания Людмила Попова пояснила, что согласиться на мировую ее толкнула не только нужда, но и страх. По словам женщины, в минувший четверг на входе в подъезд на нее напал неизвестный — стукнул несколько раз и сбежал. «Я позвонила подруге, и она сразу предположила, что это было предупреждение для меня», — говорит Людмила. С заявлением в полицию она лично не обращалась.



Удобная норма для человека с деньгами, или Правило социума

Еще на старте дела Мельникова в адрес прокуроров, судей и следствия звучали претензии в том, что заключение мировой по ДТП с такими последствиями незаконно. Претензии несправедливые в той части, что право на примирение сторон по делам о смертельных и пьяных ДТП в России закреплено законодательно. Эксперты приветствуют приговор суда, однако критикуют саму норму, позволяющую прекращать такие дела.

— Эту норму давно просили ликвидировать, еще когда была история с Солдатовым. Мы тоже считаем — неправильно, когда за погибшего его родственники решают — примиряться или нет, — рассуждает региональный представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин. — Эта норма очень удобна. Она человеку с деньгами дает шанс. Но такие примирения ведут к безнаказанности. А еще получается, перед законом не все равны — ведь у бедных нет денег на мировую. У нас ведь и в наказаниях для пьяных водителей такие «вилки» есть — за одни и те же действия кого-то могут пожурить, а кого-то наказать по полной. «Вилки» надо убирать.

Зампред комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Рафил Нугуманов говорит, что отношение к «мировой норме» у него двоякое:

— Вроде бы это и законно, но с другой стороны — людей не вернешь, а наказания нет. Я считаю, хоть какое-то наказание должно быть. Но и права всех заинтересованных лиц тоже надо учитывать.

— Комментировать закон смысла не вижу. Видимо, на этом этапе в нашем обществе это считается наиболее приемлемым результатом. Что здесь комментировать, если общество у нас такое? — говорит гендиректор автосалона «Апельсин», в прошлом криминальный тележурналист Руслан Абдулнасыров. — С точки зрения морали — каждый поступает по средствам и по совести. У кого-то — ненависть до последних дней, а кто-то готов прощать… Хотелось бы, чтобы наказание было неотвратимым… В этой конкретной ситуации понятно, что вопрос решили деньгами и боли потерпевших человек не испытал. Но осуждать родственников тоже некорректно. Не дай Бог оказаться никому с той или другой стороны.

Защита намерена оспорить приговор суда, который не согласился узаконить мировую и прекратить дело.