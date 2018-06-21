Человек Сечина в Москве сменит бывшего татарстанского министра Артема Сидорова?

Карьера экс-министра экологии Татарстана в Москве, похоже, застопорилась

Фото: Максим Платонов

Артем Сидоров покинет кресло руководителя Росприроднадзора — такую информацию распространили российские СМИ со ссылкой на источники в ведомстве и российском правительстве. Слухи о скорой отставке нашего земляка проверила корреспондент «Реального времени».

«Решение будет принято после отпуска»



Кадровую перестановку объясняют тем, что возглавивший месяц назад российское Минприроды Дмитрий Кобылкин хочет видеть на месте Сидорова «другого человека». А косвенным подтверждением грядущих перемен можно считать тот факт, что Кобылкин уже осуществил ряд кадровых замен, в частности, его новым «старым» пресс-секретарем стала Наталья Хлопунова, а сегодня в СМИ появилась информация о том, что у главы Минприроды появился новый советник по вопросам безопасности — выходец из ФСБ Александр Ноздрюхин.

По слухам, Артем Сидоров подал заявление об очередном отпуске с последующим увольнением. В российском Минприроды информацию о его скором уходе не подтвердили, но и не опровергли.

— В настоящее время он действительно находится в отпуске, остальные слухи мы не комментируем, — сообщила «Реальному времени» замруководителя пресс-службы Минприроды России Юлия Максимова. — Информацию можно будет получить позже, после того как будет принято решение, останется он или все-таки будет уходить.

В Ростехнадзоре также не комментируют слухи о грядущем карьерном росте Светланы Радионовой. Она, как выяснило «Реальное время», сейчас находится на рабочем месте и в отпуск пока не собирается.

История с биографией

Напомним, уроженец Казани Артем Сидоров был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ почти три года назад — в сентябре 2015 года. К тому времени он имел за плечами пятилетний стаж работы в должности министра экологии и природных ресурсов РТ, а до этого успел поработать в органах внутренних дел, затем — управляющим делами республиканского Минэкологии, советником, а позже — главным советником и, наконец, заместителем начальника Управления по работе с территориями президента Татарстана.

Возглавляя республиканское министерство, Артем Сидоров прославился в первую очередь как непримиримый борец с несанкционированными свалками. Во время его пребывания на посту Минэкологии разработало механизм выплаты наградных информаторам, сообщающим о нарушениях природоохранного законодательства. За подтвердившееся сообщение о незаконном сбросе мусора вплоть до настоящего времени выплачивается 1,5 тысячи рублей.

Противники засыпки акватории Волги в Займище, которую вело ПСО «Казань», из инициативной группы «Волга и народ против» однажды обвинили Сидорова в том, что он потворствовал разработке грунта в акватории, закрывая глаза на нарушения природоохранного законодательства. Однако известный казанский эколог, заведующая лабораторией водных экосистем факультета географии и экологии КГУ Нафиса Мингазова заявила «Реальному времени», что, будучи татарстанским министром, Артем Сидоров «старался слышать голос населения, был открыт для общения и действовал всегда строго по закону». Она поставила ему в заслугу то, что в итоге «замыв Волги удалось остановить».

Уже уйдя на повышение в Москву, Артем Сидоров оказался косвенно причастным к громкой мошеннической афере: прикрываясь его именем, его помощник, также выходец из Казани, Дмитрий Валенза в компании с экс-руководителем ООО «Газпром теплоэнерго Казань» и АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Рафисом Купкеновым пытался выманить у и.о. начальника Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу Константина Елисеева взятку в 15 миллионов рублей. Следствие показало, что Сидоров не был причастен к этой афере, но, как говорится, осадочек остался. А Купкенов, получивший за преступление 2,5 года колонии на днях, менее чем через год после оглашения приговора, был отпущен судом условно-досрочно.

Татарстанский выдвиженец — пешка в большой московской игре?

Дело Валензы и Купкенова год назад никак не отразилось на карьере Артема Сидорова. И маловероятно, что его уход связан с этой некрасивой историей — ну если только новый министр экологии решил провести чистку в руководящих кругах ведомства… В то же время эксперты говорят, что в Москве Сидоров не забывал и о земляках. В частности, злые языки утверждают, что казанец подсказывал татарстанским нефтяникам все тонкости соблюдения экологических норм.

Слухи о грядущей отставке замминистра и главы Росприроднадзора «Реальному времени» прокомментировал известный политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, ситуация несколько сложнее. На вопрос о возможности ухода Артема Сидорова с поста руководителя Росприроднадзора и его замены на Светлану Радионову Гращенков ответил утвердительно:

— Да, рокировка более чем возможна. Радионова входит в группу Сечина, и ее назначение — давняя попытка группы «Роснефти» получить рычаг давления на сырьевые монополии, например на «Газпром». Поэтому ведомства сливают для получения суперведомства — единого надзорного органа. Кроме того, это ресурсное ведомство, я имею в виду экологические сборы…

А вот перспективы дальнейшего карьерного роста Артема Сидорова политолог оценил невысоко:

— Безусловно, он останется в системе, но назначение может быть горизонтальным — от перевода в регионы до поста в аналогичном ведомстве, но иного профиля.