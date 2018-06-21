«Это из ряда вон!»: «халяльная свинина» из Челнов может спровоцировать международный скандал

Из-за ошибки производство в автограде пришлось приостановить

ООО «Челны-мясо» выпустило продукт-оксюморон: свинину с надписью «халяль». В комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ подчеркивают, что маркировки, свидетельствующей о том, что это разрешенный для мусульман продукт, на нем не было — только информация на этикетке. Которая, тем не менее, не соответствует действительности уже по одной той причине, что халяльной свинины не бывает. На время разбирательства на предприятии уже остановили производство, тем не менее, авторитет Татарстана в мусульманском мире теперь может быть существенно подорван. Подробности казуса, грозящего вылиться в международный скандал, — в материале «Реального времени».

Внешние и внутренние проверки

На днях в челнинские и казанские магазины завезли весьма необычный товар — продукт из свинины, на упаковке которого было указано: «халяль». Производителем его выступило ООО «Челны-мясо» (Тукаевский район Татарстана). Предприятие уже давно работает с халяльными товарами, на сайте компании даже представлен целый раздел, посвященный им, — всего 16 наименований (никакой свинины там, разумеется, нет). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челны-мясо» зарегистрировано в 2003 году, возглавляет его Фандус Хафизов. Основной вид деятельности предприятия — производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса. В 2016 году выручка компании составила 672,8 млн рублей, чистая прибыль — 3,27 млн рублей. Хафизов, кроме того, руководит СПСК «Безнен авылым» и мясоперерабатывающим ООО «МПО», оба эти предприятия также расположены в Тукаевском районе. Владельцем ООО «Челны-мясо» с 2010 года является сам Фандус Хафизов, до этого он был совладельцем компании (в почти равных долях — 51% и 49%) с Руфией Зариповой.

— На предприятии идут внешние и внутренние проверки, — пояснил нам сотрудник ООО «Челны-мясо», не пожелавший представляться. От любых других комментариев он отказался, пообещав, что руководство компании в ближайшее время свяжется с корреспондентом. На момент подготовки материала оперативный комментарий от ООО «Челны-мясо» не поступил.

Отметим, что Хафизов — довольно крупный мясной производитель, даже по меркам Набережных Челнов. В автограде у него при этом репутация с некоторым оттенком скандальности — по причине довольно агрессивной «магазинной» экспансии. Жители города и общественники периодически выступали против планов размещения торговых точек Хафизова (например, в сквере им. 70-летия Победы).

— Фандус Хафизов — достаточно непубличный человек, — характеризует владельца мясокомбината один из собеседников «Реального времени», пожелавший остаться неназванным. — Он очень болезненно реагирует на такие ситуации. Боится ругаться с властью. У «Челны-мяса» было в городе несколько скандалов со строительством магазинов, против которых протестовали жители. В итоге он проиграл два объекта, ему пришлось отказаться от планов. К конфликту тогда подключалась Гурьева (Татьяна Гурьева, экс-депутат горсовета, пламенный коммунист, ныне — лидер «Коммунистов России» в Набережных Челнах, — прим. ред.).

Как написал сегодня один из телеграм-каналов, муфтий РТ Камиль Самигуллин уже требует созыва внеочередного съезда халяль-производителей по этому поводу, однако наши источники в ДУМ РТ эту информацию опровергли.

Это ошибка, человеческий фактор

— Это первый из ряда вон выходящий случай, у нас никогда ничего такого не было. До этого как-то в халяль-продукции «Царицыно» (мясокомбинат в Москве, — прим. ред.) находили ДНК свиньи, но в Татарстане никаких подобных нарушений не было. Хоть здесь и не было маркировки, но была надпись «халяль», что уже послужило поводом для разбирательств, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Марат Низамов.

Комитет «на всякий случай» уже остановил на предприятии все халяльное производство и отозвал свидетельство на выпуск подобной продукции. Всю небольшую партию «разрешенной» свинины уже изъяли из магазинов. В каком объеме — Низамов затруднился ответить.

Случившееся он называет исключительно ошибкой, спровоцированной человеческим фактором.

— Продукцию только выпустили, и она сразу попала на прилавки. Это новый продукт, — комментирует председатель комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ. — Этикетки производят в отдельном цеху, там нет наших сотрудников. Наши специалисты контролируют выпуск продукции, там все нормально, нарушений нет. Этикетка с надписью «халяль» — просто ошибка, никакого злого умысла здесь нет. Сейчас разбираемся в причинах, скорее всего, уже сегодня-завтра они уже будут известны.

По его словам, руководитель предприятия понесет ответственность. Какую именно — покажут результаты проверки. Сотрудники предприятия также несут дисциплинарную ответственность, не исключено, что их могут и уволить (по всей видимости, решением уже самого директора — за «халатность»).

Низамов не исключил, что выпуск халяльной продукции на ООО «Челны-мясо» придется даже полностью запретить, но в то же время подчеркнул, что только проверка покажет окончательно, кто и в какой степени виноват.

— Мы работали с ними примерно пять лет, у них качественная продукция, — сообщил Низамов. — Это исключительно человеческий фактор. Бывают моменты.

Мусульманский мир будет наблюдать, как мы справились

А вот советник премьер-министра РТ Линар Якупов, долгое время на посту руководителя АИР РТ отвечавший за сотрудничество Татарстана с исламским миром, гораздо более резок в оценках.

— Это либо незнание, ошибка, либо попытка нанести реальный урон. Это не есть хорошо. Обязательно нужно публично разобраться, чтобы ни у кого не возникало вопросов, — уверен эксперт.

Что касается реакции мусульманского мира на такую оплошность, то здесь Якупов был уже не так категоричен.

— Здесь, как и везде, вопрос в том, как мы на это отреагируем: какие решения будем принимать, как проблема будет решена. Должно быть высказано четкое общественное порицание. Мусульманский мир будет наблюдать, действительно ли мы разрешили этот вопрос или нет. Зависит, конечно, и от того, как СМИ раскрутят эту тему. Но в первую очередь нужно думать о своих потребителях, — считает экс-руководитель АИР.

Айнур Арсланов, первый заместитель председателя ДУМ Республики Башкортостан, также прокомментировал ситуацию для «Реального времени»:

— Пока я работаю в муфтияте, подобных вещей в Башкирии не было — чтобы на свинине ставили знак «халяль». Единственный на моей памяти был случай, когда мясо после забоя держали в посуде, в которой ранее хранились нехаляльные продукты. Эта новость меня удивила. Печально, что это происходит. Насколько я знаю, муфтият Татарстана и его подразделения (в том числе комитет «Халяль») работают четко, как часы. Татарстан стоит в авангарде российских мусульман. И Казань для нас всегда была примером — как должно работать Духовное управление, как развиваются мусульмане, функционируют медресе, изучаются науки. И неспроста в республике открылась Болгарская исламская академия. Вместе с тем не считаю, что имидж Татарстана как-то пострадает от этой ошибки производителя мяса. И не думаю, что слово «халяль» будет дискредитировано. В сознании многих людей «халяль» и «татарское» являются тождественными: где татары, там еда халяльная. Примерно то же самое можно сказать о турках, арабах, узбеках, таджиках, казахах и башкирах. Я сам учился в Татарстане и знаю, как татарский народ щепетильно относится к вопросам халяля, религии. Для меня «татарское» — это как «мусульманское».

Свинина дешевле — в этом и соблазн

Отметим, что это не первый подобный случай в Татарстане. В 2011 году активисты в рамках акции «Проверь свой халяльный магазин» осуществили проверку колбасных изделий. В одном из магазинов Казани, торгующих халяльной продукцией, они приобрели несколько видов колбас Елабужского мясокомбината. С помощью тестов они обнаружили, что в вареной говяжьей колбасе присутствует свинина. Позже это присутствие было подтверждено в лаборатории НИИ мясной промышленности им. Горбатова Россельхозакадемии.

В 2013 году разразился скандал, связанный с продукцией московского мясокомбината «Царицыно». Тогда телекомпания ОКО выпустила сюжет в программе «Среда обитания» о наличии свинины в халяльной продукции мясокомбината — для восстановления репутации предприятия пришлось подключать тяжелую артиллерию в лице Совета муфтиев России и московский Международный центр сертификации и стандартизации «Халяль».

В конце 2016 года в ряде российских СМИ распространилась информация о том, что в одном из гипермаркетов «Ашан», расположенном в Татарстане (якобы в Заинске, где эта сеть отсутствует), продают свинину под маркой «халяль». Представители ретейлера эту информацию, естественно, опровергли .

А в 2014 году пресс-служба Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей сообщила об обнаружении свинины в халяльной продукции местного производителя.

Случаи попадания свинины в продукты под маркой «халяль» обусловлены тем, что свинина, как правило, дешевле говядины.