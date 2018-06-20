«Вас здесь не стояло»: «Тандем» требует снести кусочек «Тимер Банка»

ТРК недосчитался парковочных мест

Фото: Максим Платонов

Инвестиционно-строительная компания «Тандем» в лице одноименного торгово-развлекательного комплекса просит снести часть офисного здания, с которым соседствует по проспекту Ибрагимова, — а точнее, некий выступ площадью 43 квадратных метра. Иск адресуется «Тимер Банку», который занимает спорную часть здания, и собственникам недвижимости. Подробности — в репортаже «Реального времени» из зала арбитражного суда.

«Мы можем разместить там 3—4 машины»

«Тандем» хочет, чтобы у здания на Ибрагимова, 58 снесли выступ, который не несет функциональной нагрузки, но заходит на территорию ТРК. Там, на площади 43 квадратных метра, по словам представителя инвестиционно-строительной компании Чулпан Сабировой, могут разместиться 3—4 машины.

— Почему же вы только сейчас обратились в суд? — резонно удивился судья Арбитражного суда РТ Константин Андреев, напоминая истцу о том, что ТРК и офисные здания соседствуют уже больше десяти лет.

— С каждым годом автомобилей становится все больше, — пояснила Сабирова. — Площадь 43 квадратных метра — это немало. Там, наверное, могут разместиться три-четыре машины.

Впрочем, вопрос не поднимался еще и потому, что между «Тандемом» и «Тимер Банком», который как раз занимает злополучное здание, действовал договор аренды земли на размещение автомобилей. Действие его закончилось в 2017 году — представитель «Тимер Банка» Элина Шайхразиева пояснила на заседании, что у них сократилась численность сотрудников, поэтому потребность в этом договоре отпала.

При этом «Тандем» в дополнение к требованию о сносе намерен получить 2 млн 39 тысяч рублей за то, что машины, которые приезжают по факту к офисному зданию, паркуются на территории развлекательного комплекса.

— Там паркуются все. Например, в этом здании находится офис «Яндекс.Такси», свои машины его сотрудники ставят на наши парковки. В общей сложности занимают примерно сто мест, — сообщила Сабирова. Представитель «Тимер Банка», в свою очередь, усомнилась в том, что истец так легко может определить, «чья» машина подъехала к какому зданию.

«Тандем» в дополнение к требованию о сносе намерен получить 2 млн 39 тысяч рублей за то, что машины, которые приезжают по факту к офисному зданию, паркуются на территории развлекательного комплекса. Фото Дмитрия Резнова



На вопрос, кто именно должен сносить и выплачивать сумму, представитель «Тандема» ответить затруднилась. Инвестиционно-строительная компания направила иск «Тимер Банку», который занимает это здание, а также двум собственникам офисных помещений на Ибрагимова, 58 — ООО «ИРМ» и ООО «Архитектурный дом «Эйфель». «Это все, кого мы смогли найти», — добавила представитель «Тандема».



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИРМ» зарегистрировано в 2008 году, его генеральным директором является Руслан Идрисов — сын известного банкира Мудариса Идрисова, экс-председателя совета директоров банка «БТА-Казань». Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, выручка за 2016 год — 24 млн рублей. ООО «Архитектурный дом «Эйфель» зарегистрировано в 2003 году, генеральным директором является Динар Мингазов, Руслан Идрисов выступает совладельцем, доля в управляющей компании — 100%. Основной вид деятельности — в области архитектуры, выручка в 2016 году — 38 млн рублей.

Кому направляли исковые заявления?

Чтобы вникнуть, кто, чью и какую именно территорию занимает, представителям «Тандема» и «Тимер Банка» не раз приходилось подходить к судье со своими схемами. Однако в самый интересный момент выяснилось, что не всех ответчиков уведомили до суда о желании истца снести выступ.

— Просим оставить ходатайство истца без рассмотрения. Они направили претензию не в том порядке — на непонятно каком бланке, без подписи, — выступила представитель ООО «ИРМ» Гульнара Мингазова.

Защитница интересов инвестиционно-строительной компании парировала, что всем все направлялось законным порядком, и даже два раза.

— Мы не соглашались, как вы пишете, что у нас идет обогащение из-за пользования парковкой, мы только говорили, что это не наш кусок здания, — пояснил другой представитель ООО «ИРМ» — Григорий Спирин.

Его коллега Мингазова подтвердила, что две претензии действительно приходили, одна из них от 11 сентября 2017 года, но требования в них были другие.

Чтобы вникнуть, кто, чью и какую именно территорию занимает, представителям «Тандема» и «Тимер Банка» не раз приходилось подходить к судье со своими схемами. Фото Максима Платонова

— Там говорилось о том, что они готовы предложить нам места для аренды, и если места не будут нужны, то они будут вынуждены оградить парковку. Мы ответили, что не против ограждения, поскольку парковочные места нам не нужны, — рассказала Мингазова. Представитель «Тандема» с ее доводами не согласилась.



Представитель другого ответчика — ООО «Архитектурный дом «Эйфель» — Татьяна Егорова вообще сообщила судье, что претензия и исковое заявление ему не поступали. Только представитель «Тимер Банка» подтвердил, что они получили все документы и даже запрашивали проектно-сметную документацию, разрешение на ввод в БТИ и управлении архитектуры и градостроительства исполкома, но получили там отказ. На момент подготовки материала оперативный комментарий от пресс-службы мэрии Казани не поступил.

Как делили участок, если нарушаются права

Представитель «Тимер Банка» Шайхразиева удивилась, как в принципе участки могли распределить именно таким образом, если оспариваемый выступ, как и сам «скелет» офисного здания (которое, как известно, длительное время существовало в виде недостроя), появились гораздо раньше «Тандема».

— Мы купили помещения в 2017 году, сами ничего не возводили, узнали о ситуации из претензии. Разве можно в этом случае утверждать, что это самострой? — недоумевала Шайхразиева.

Началось стихийное разбирательство, кто и когда строился и когда этот выступ появился. Даже в публичной кадастровой карте указано, что офисное здание на Ибрагимова, 58 возводилось на существующих фундаментах гостиницы.

— «Скелет» здания существует с 1970-х годов, в конце 2004—2005 годов строительство возобновилось, ввод в эксплуатацию произошел весной 2006 года, а осенью уже официально заехал банк. Скорее всего, не просто так оставили часть фундамента, — рассуждал представитель ООО «ИРМ» Григорий Спирин.

Получается, что странный выступ, назначение которого уже никто не знает, существует почти 50 лет.

— Офисное здание вводилось в эксплуатацию уже после того, как сдали «Тандем», — уточнила Сабирова.

Даже в публичной кадастровой карте указано, что офисное здание на Ибрагимова, 58 возводилось на существующих фундаментах гостиницы. Фото Нур Хакимов / pastvu.com



Представитель ООО «ИРМ» уверенно сообщил, что все здание, от которого отходит злополучный выступ, полностью принадлежит «Тимер Банку». Представитель же финансовой организации отвечала, что это ответвление не относится к входной группе, а если так, то какая с ее стороны ответственность? Правда, отрицала она это не слишком уверенно и под конец даже спросила у судьи: «Вы что же, предлагаете нам снести?»

Судья попросил к следующему заседанию подготовить проектную документацию в части, объясняющей, как же все-таки разделен фундамент, и разрешение на эксплуатацию, а ООО «ИРМ» и ООО «Архитектурный дом «Эйфель» — задуматься о проведении судебной экспертизы: действительно ли участки разделены именно так, как заявляет «Тандем».

На момент подготовки материала оперативные комментарии от инвестиционно-строительной компании «Тандем», ООО «ИРМ» и ООО «Архитектурный дом «Эйфель» не поступили. В отделе маркетинга и PR «Тимер Банка» нам пояснили, что по решению руководства данный вопрос остается без комментариев.