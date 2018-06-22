Владимира Леонова назначили министром спорта РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Владимира Леонова министром спорта РТ.
«Назначить Леонова Владимира Александровича министром спорта Республики Татарстан, освободив его от ранее занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы РТ.
Ранее Леонов занимал пост министра по делам молодежи и спорту. Накануне ведомство было упразднено и преобразовано в Министерство спорта и Министерство по делам молодежи. Последнее возглавил Дамир Фаттахов.ОбществоВласть Татарстан
комментарии