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Владимира Леонова назначили министром спорта РТ

10:05, 22.06.2018 1
Владимира Леонова назначили министром спорта РТ
Фото: mdms.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Владимира Леонова министром спорта РТ.

«Назначить Леонова Владимира Александровича министром спорта Республики Татарстан, освободив его от ранее занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы РТ.

Ранее Леонов занимал пост министра по делам молодежи и спорту. Накануне ведомство было упразднено и преобразовано в Министерство спорта и Министерство по делам молодежи. Последнее возглавил Дамир Фаттахов.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:58
    От перестановки слагаемых сумма не менятея
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