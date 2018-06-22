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Министром по делам молодежи РТ назначен Дамир Фаттахов

10:04, 22.06.2018
Министром по делам молодежи РТ назначен Дамир Фаттахов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Дамира Фаттахова министром по делам молодежи РТ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы РТ.

До этого Фаттахов с 2016 года занимал пост первого замруководителя Исполнительного комитета Казани, курирующего вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

Фаттахов стал самым молодым депутатом Казгордумы, выиграв альтернативные выборы. Несколько лет возглавлял Комитет по делам детей и молодежи Казани, руководил Кировским и Московским районами Казани.

Напомним, что новое ведомство учреждено накануне в результате выделения из Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана самостоятельного профильного органа исполнительной власти.

ОбществоВласть Татарстан
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