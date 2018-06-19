ЖК «Барселона» обзаведется соседом в квартале Б

Новая застройка в центре Казани, приходской дом и жилье от депутата: что обсудили на публичных слушаниях

Фото: Максим Платонов

Пустырь за «Барселоной» будет застроен, а на участке на Горках появится неизвестное количество домов. В управлении архитектуры и градостроительства Казани прошли публичные слушания по двум новым жилищным объектам, один из которых расположится на улице Островского, а второй — на Завойского. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Места для машин в аренду

За ЖК «Барселона» на улице Островского расположится новый жилой комплекс, его рабочее название — «Жилой дом по улице Островского». Комплекс будет состоять из двух секций — пяти- и семиэтажной, соединенных общим основанием, или, говоря профессиональным языком, стилобатом. Планируется, что в нем расположится офисная часть, а начиная со второго этажа, разместится жилье. Застройщиком выступает ООО «Строй Инвест Групп». Компания эта не на слуху, зарегистрирована она всего 15 месяцев назад. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственным владельцем является Андрей Быков, бывший гендиректор и совладелец ООО «Газ Строй Сервис». Сдать комплекс планируется в 2021 году. Площадь застройки — почти 3 тысячи квадратных метров.

— Участок ограничен улицами Суконной, Петербургской, Островского и Назарбаева. Он входит в застройку квартала «Б», разработанную ранее «Миллениум Зилант Сити». С запада от проектируемого жилого комплекса находится ЖК «Барселона», с севера — существующие двухэтажные офисные здания. Входы в жилую и офисную части разделены. Кровля озелененная, также там будет площадка для отдыха жителей, — рассказала на слушаниях архитектор Гузель Юлдашбаева.

Комплекс будет включать 29 квартир, площадь тех, что разместятся на верхних этажах, составит 140 квадратных метров. Возник вопрос с парковкой — архитектор пояснила, что 80 машин разместятся на территории комплекса (на подземной или открытой парковке), а вот три места заказчик работ арендует на территории ЖК «Барселона». Юлдашбаева пояснила, что собственник у объектов один, поэтому он знает, где и сколько нужно машиномест. На момент подготовки материала оперативный комментарий с деталями проекта от застройщика не поступил.

За ЖК «Барселона» на улице Островского расположится новый жилой комплекс, его рабочее название — «Жилой дом по улице Островского»



Приходской дом на Адоратского

У Свято-Тихоновского прихода на Адоратского появится свой приходской дом.

— Это будет двухэтажное административное здание. Там будет воскресная школа, трапезная. Потоки прихожан и тех, кто будет обслуживать комплекс, будут разделены, — сообщила архитектор Ольга Пожарская.

Представитель церкви добавил, что строительство начнется, «как только все будет согласовано».

Следующий вопрос публичных слушаний — парковка у нового торгового комплекса на улице Сафиуллина. Площадь здания 366 квадратных метров, гарантированно нужно выделить места всего для восьми машин. Причем это уже повторный проект размещения автомобилей. Первый, где все машины парковались около будущего здания, не прошел согласование.

— Компания-заказчик предоставила на баланс города участок для организации муниципальной парковки. Но из-за того, что парковка находится далеко от зоны контроля, ее работа не пошла. В итоге сейчас договорились с ближайшим гаражным кооперативом о размещении парковочных мест примерно до 2030—2035 годов, — выступил представитель заказчика ООО «Арслан» Рустем Губайдуллин.

По данным системы rusprofile.ru, ООО «Арслан» было зарегистрировано в 1994 году, генеральный директор компании — Олег Прохоренко. Основной вид деятельности — розничная торговля, преимущественно пищевыми продуктами.

У Свято-Тихоновского прихода на Адоратского появится свой приходской дом



21-этажный жилой дом

ООО «Производственно-строительная компания СМУ 88» планирует освоить участок в 3 952 квадратных метра на улице Завойского недалеко от пересечения с Габишева. Сколько на нем разместится домов и какое количество квартир в них будет, представитель компании Айдар Хайдаров ответить затруднился. Хотя на публичных слушаниях в ноябре прошлого года заявлялось, что планируется построить три дома по 20 этажей на 500 с лишним квартир.

— Это будут жилые дома в 21 этаж. Сколько именно их будет, пока сказать сложно. Участок вошел в проект планировки территории «Ноксинский спуск». Кроме того, на площадке разместится многоуровневый паркинг на 454 места, — это все, что смог пояснить Хайдаров.

По данным системы rusprofile.ru, директором строительной организации выступает депутат Казгордумы Илья Вольфсон. Организация с уставным капиталом в 40 млн рублей зарегистрирована в 2014 году, 100 процентов компании принадлежат Вольфсону. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик.