Big sale от ТФБ: с молотка пустят золото, квартиры и один банк

Агентство по страхованию вкладов попытается продать почти 30% нижегородского «Радиотехбанка», ипотечные облигации и другое имущество ТФБ

Агентство по страхованию вкладов объявило о массовой распродаже имущества «Татфондбанка». В августе с молотка могут уйти акции нижегородского «Радиотехбанка» на 119 млн рублей, ипотечные облигации номиналом 347 млн, золото, квартиры и автомобили. Правда, часть этого имущества вряд ли удастся продать без огромного дисконта, говорят эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Радиотехбанк» разделят на куски

Агентство по страхованию вкладов 20 июня объявило, что собирается выставить на торги большой перечень имущества «Татфондбанка» — ценные бумаги, недвижимость, золото, автомобили и права требования по долгам. Предстоит несколько аукционов, в ходе которых АСВ попытается реализовать более 130 лотов; первые торги пройдут в августе, дополнительный этап — в сентябре.

С молотка, в частности, планируется пустить все принадлежащие ТФБ акции нижегородского «Радиотехбанка» (почти 30%) общей номинальной стоимостью 119,4 млн рублей. АСВ раздробило их на четыре лота по 3,3—9,1% в уставном капитале (номинальная стоимость — от 12,25 до 36,75 млн рублей).

Заявки на участие в этом аукционе, а также предложения по цене начнут приниматься с 27 июня, сами торги пройдут 6 августа. В случае, если покупателей не найдется, в конце сентября АСВ проведет повторный аукцион, снизив цену на 10%.

После краха «Татфондбанка» РТБ старался отстраниться от его наследия. Фото Максима Платонова



«Радиотехбанк» (РТБ) — пятая по величине кредитная организация в своем домашнем регионе и последний банк группы ТФБ, который остался на рынке. Два года подряд он генерировал убытки: по итогам 2017-го убыток составил 232,2 млн рублей, годом ранее — 85,6 млн.

После краха «Татфондбанка» РТБ старался отстраниться от его наследия. Год назад он частично поменял акционеров — неконтрольную долю в банке тогда получили бизнес-структуры из Самарской и Нижегородской областей. В октябре 2017 года органы управления «Радиотехбанка» покинули последние менеджеры, тем или иным образом связанные с «Татфондбанком» и его бывшим главой Робертом Мусиным. В пресс-службе РТБ «Реальному времени» сказали, что не знают, собирается ли кто-то из действующих акционеров участвовать в августовском аукционе по продаже акций.

Шансы продать средний региональный банк по нормальной цене сейчас очень невелики, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. Если продажа нерыночная, то теоретически цена может быть любой; но в случае рыночной продажи, за которой не стоит чьих-либо скрытых интересов, найти покупателей без большого дисконта практически невозможно. «Если продавать в рынок, то продать небольшой региональный банк без внятной бизнес-ниши по цене, равной одному капиталу, крайне сложно», — отмечает он.

По словам Проклова, даже среди не самых крупных региональных игроков есть отдельные истории успеха. Однако в целом в небольших нишах конкурировать очень трудно: рентабельность сектора сжимается, и бенефициарами этой ситуации оказываются лишь самые крупные банки.

Перспективы продажи обычно зависят от того, какой предлагается пакет. Шансы продать контрольную или блокирующую долю иногда есть, миноритарную — маловероятно, говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. В некоторых случаях покупателями становятся крупные клиенты банка, которые благодаря этому могут выбить для себя лучшие условия обслуживания.

Шансы продать контрольную или блокирующую долю иногда есть, миноритарную — маловероятно, говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Фото abnews.ru

Золото, Lada и Merсedes

Также ликвидатор «Татфондбанка» выставит на продажу облигации, эмитентами которых являются компании «Ипотечный агент Интех» и «Мультиоргинаторный ипотечный агент 1». Общая номинальная стоимость двух выпусков облигаций — 347,3 млн рублей. Бумаги были размещены в 2015—2016 годах, купон по ним выплачивается четыре раза в год, а погашение должно произойти в 2045 году.

Помимо ценных бумаг, конкурсный управляющий «Татфондбанка» выставит на торги другое имущество. Так, в начале августа пройдут аукционы по продаже 23 золотых слитков стоимостью от 56,8 тыс. до 2,8 млн рублей. В ходе еще одного аукциона, который также состоится в августе, АСВ предложит более двух десятков объектов недвижимости. Речь идет о квартирах в Татарстане, Новосибирской области и Ханты-Мансийском автономном округе, а также нежилых помещениях и земельных участках.

Наибольшее количество лотов (80) будет разыграно на торгах 7 августа. На этом аукционе АСВ рассчитывает реализовать недвижимость, расположенную на территории нескольких регионов России, и около 70 автомобилей — от Lada и ГАЗа до Toyota Camry и Merсedes-Benz.